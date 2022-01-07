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Снег и дожди: прогноз погоды на январь
Снег и дожди: прогноз погоды на январь
Стране стоит приготовиться к длительным осадкам и колебанию температуры, сообщают синоптики.
2022-01-07T12:01+0500
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ТАШКЕНТ, 7 января — Sputnik. Узгидромет поделился прогнозом погоды до конца января.Как сообщают синоптики, с 8 по 14 января в стране установится погода без осадков. Температура воздуха с 9 по 12 января опустится до -2 градусов, а днем поднимется до +3-8.В отдельных районах Узбекистана воздух днем прогреется до +12.13-14 января же температура составит 0 градусов ночью, а днем - от +8 до +13 градусов.Ухудшение погоды Узгидромет прогнозирует во второй половине января - в это время ночью температура ночью может достичь -8 градусов, однако днем повысится до +8-+13 градусов.Кроме этого, на протяжении второй и третьей декад месяца ожидаются осадки - дождь и снег.Читайте также: Туман не рассеется: прогноз погоды на неделю &gt;&gt;Туман, дожди и +16: какую погоду ждать после Нового года &gt;&gt;
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погода, снег, дождь

Снег и дожди: прогноз погоды на январь

12:01 07.01.2022
© Pixabay/NickyPeВетви деревьев в снегу
Ветви деревьев в снегу - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.01.2022
© Pixabay/NickyPe
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Стране стоит приготовиться к длительным осадкам и колебанию температуры, сообщают в Узгидромете.
ТАШКЕНТ, 7 января — Sputnik. Узгидромет поделился прогнозом погоды до конца января.
Как сообщают синоптики, с 8 по 14 января в стране установится погода без осадков. Температура воздуха с 9 по 12 января опустится до -2 градусов, а днем поднимется до +3-8.
В отдельных районах Узбекистана воздух днем прогреется до +12.
13-14 января же температура составит 0 градусов ночью, а днем - от +8 до +13 градусов.
Ухудшение погоды Узгидромет прогнозирует во второй половине января - в это время ночью температура ночью может достичь -8 градусов, однако днем повысится до +8-+13 градусов.
Кроме этого, на протяжении второй и третьей декад месяца ожидаются осадки - дождь и снег.

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