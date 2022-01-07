https://uz.sputniknews.ru/20220107/sneg-i-dojdi-prognoz-pogody-na-yanvar-22096873.html

Снег и дожди: прогноз погоды на январь

Снег и дожди: прогноз погоды на январь

Стране стоит приготовиться к длительным осадкам и колебанию температуры, сообщают синоптики.

2022-01-07T12:01+0500

2022-01-07T12:01+0500

2022-01-07T12:01+0500

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ТАШКЕНТ, 7 января — Sputnik. Узгидромет поделился прогнозом погоды до конца января.Как сообщают синоптики, с 8 по 14 января в стране установится погода без осадков. Температура воздуха с 9 по 12 января опустится до -2 градусов, а днем поднимется до +3-8.В отдельных районах Узбекистана воздух днем прогреется до +12.13-14 января же температура составит 0 градусов ночью, а днем - от +8 до +13 градусов.Ухудшение погоды Узгидромет прогнозирует во второй половине января - в это время ночью температура ночью может достичь -8 градусов, однако днем повысится до +8-+13 градусов.Кроме этого, на протяжении второй и третьей декад месяца ожидаются осадки - дождь и снег.Читайте также: Туман не рассеется: прогноз погоды на неделю >>Туман, дожди и +16: какую погоду ждать после Нового года >>

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