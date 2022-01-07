https://uz.sputniknews.ru/20220107/sneg-i-dojdi-prognoz-pogody-na-yanvar-22096873.html
Снег и дожди: прогноз погоды на январь
Снег и дожди: прогноз погоды на январь
Стране стоит приготовиться к длительным осадкам и колебанию температуры, сообщают синоптики.
2022-01-07T12:01+0500
2022-01-07T12:01+0500
2022-01-07T12:01+0500
общество
погода
снег
дождь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/07/22096825_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_3548b23cb4abd7d30ca5ea0598f1a75f.jpg
ТАШКЕНТ, 7 января — Sputnik. Узгидромет поделился прогнозом погоды до конца января.Как сообщают синоптики, с 8 по 14 января в стране установится погода без осадков. Температура воздуха с 9 по 12 января опустится до -2 градусов, а днем поднимется до +3-8.В отдельных районах Узбекистана воздух днем прогреется до +12.13-14 января же температура составит 0 градусов ночью, а днем - от +8 до +13 градусов.Ухудшение погоды Узгидромет прогнозирует во второй половине января - в это время ночью температура ночью может достичь -8 градусов, однако днем повысится до +8-+13 градусов.Кроме этого, на протяжении второй и третьей декад месяца ожидаются осадки - дождь и снег.Читайте также: Туман не рассеется: прогноз погоды на неделю >>Туман, дожди и +16: какую погоду ждать после Нового года >>
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/07/22096825_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_a02d33c8889974e04ed1614364e9bb34.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода, снег, дождь
Снег и дожди: прогноз погоды на январь
Стране стоит приготовиться к длительным осадкам и колебанию температуры, сообщают в Узгидромете.
ТАШКЕНТ, 7 января — Sputnik. Узгидромет поделился прогнозом погоды до конца января.
Как сообщают
синоптики, с 8 по 14 января в стране установится погода без осадков. Температура воздуха с 9 по 12 января опустится до -2 градусов, а днем поднимется до +3-8.
В отдельных районах Узбекистана воздух днем прогреется до +12.
13-14 января же температура составит 0 градусов ночью, а днем - от +8 до +13 градусов.
Ухудшение погоды Узгидромет прогнозирует во второй половине января - в это время ночью температура ночью может достичь -8 градусов, однако днем повысится до +8-+13 градусов.
Кроме этого, на протяжении второй и третьей декад месяца ожидаются осадки - дождь и снег.
Читайте также: