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Узбекистан может создать собственную соцсеть — подробности
Узбекистан может создать собственную соцсеть — подробности
Стратегия развития Нового Узбекистана предполагает разработку национальной социальной сети - в целях защитить персональные данные граждан, уточняется в документе.
2022-01-07T14:27+0500
2022-01-07T14:27+0500
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В Узбекистане может появиться отечественная социальная сеть, а также мессенджеры. Развитие данных цифровых проектов предусматривает "дорожная карта" по реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы.Проект карты опубликован для общественного обсуждения. Как отмечается в документе, создание собственной социальной сети защитит персональные данные граждан.Для этого, по мнению разработчиков, необходимо привлечь крупных предпринимателей, ведущих специалистов в сфере IT, а также внедрить соответствующее современное программное и аппаратное обеспечение.В Узбекистане уже существует собственная социальная сеть — Davra.uz, ее охват составляет порядка 22 тысяч человек.Читайте также:Заблокированные в Узбекистане социальные сети снова заработали &gt;&gt;В Узбекистане ввели ответственность за оскорбление президента в Сети &gt;&gt;
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Узбекистан может создать собственную соцсеть — подробности

14:27 07.01.2022
© Sputnik / Александр КряжевДевушка с телефоном в метро
Девушка с телефоном в метро - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.01.2022
© Sputnik / Александр Кряжев
Подписаться на
Стратегия развития Нового Узбекистана предполагает разработку национальной социальной сети — в целях защитить персональные данные граждан, уточняется в документе.
В Узбекистане может появиться отечественная социальная сеть, а также мессенджеры. Развитие данных цифровых проектов предусматривает "дорожная карта" по реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы.
Проект карты опубликован для общественного обсуждения. Как отмечается в документе, создание собственной социальной сети защитит персональные данные граждан.
Для этого, по мнению разработчиков, необходимо привлечь крупных предпринимателей, ведущих специалистов в сфере IT, а также внедрить соответствующее современное программное и аппаратное обеспечение.
В Узбекистане уже существует собственная социальная сеть — Davra.uz, ее охват составляет порядка 22 тысяч человек.

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