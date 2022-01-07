https://uz.sputniknews.ru/20220107/uzbekistan-mojet-sozdat-sobstvennuyu-sotsset--podrobnosti-22099320.html
Узбекистан может создать собственную соцсеть — подробности
Узбекистан может создать собственную соцсеть — подробности
Стратегия развития Нового Узбекистана предполагает разработку национальной социальной сети - в целях защитить персональные данные граждан, уточняется в документе.
2022-01-07T14:27+0500
2022-01-07T14:27+0500
2022-01-07T14:27+0500
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В Узбекистане может появиться отечественная социальная сеть, а также мессенджеры. Развитие данных цифровых проектов предусматривает "дорожная карта" по реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы.Проект карты опубликован для общественного обсуждения. Как отмечается в документе, создание собственной социальной сети защитит персональные данные граждан.Для этого, по мнению разработчиков, необходимо привлечь крупных предпринимателей, ведущих специалистов в сфере IT, а также внедрить соответствующее современное программное и аппаратное обеспечение.В Узбекистане уже существует собственная социальная сеть — Davra.uz, ее охват составляет порядка 22 тысяч человек.Читайте также:Заблокированные в Узбекистане социальные сети снова заработали >>В Узбекистане ввели ответственность за оскорбление президента в Сети >>
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MIA „Rosiya Segodnya“
интернет, узбекистан, соцсети
Узбекистан может создать собственную соцсеть — подробности
Стратегия развития Нового Узбекистана предполагает разработку национальной социальной сети — в целях защитить персональные данные граждан, уточняется в документе.
В Узбекистане может появиться отечественная социальная сеть, а также мессенджеры. Развитие данных цифровых проектов предусматривает "дорожная карта" по реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы.
Проект карты опубликован для общественного обсуждения. Как отмечается в документе, создание собственной социальной сети защитит персональные данные граждан.
Для этого, по мнению разработчиков, необходимо привлечь крупных предпринимателей, ведущих специалистов в сфере IT, а также внедрить соответствующее современное программное и аппаратное обеспечение.
В Узбекистане уже существует собственная социальная сеть — Davra.uz, ее охват составляет порядка 22 тысяч человек.
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