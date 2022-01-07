https://uz.sputniknews.ru/20220107/v-metro-tashkenta-mogut-ustanovit-tualetnye-komnaty-22099008.html

В метро Ташкента могут установить туалетные комнаты

В метро Ташкента могут установить туалетные комнаты

Ташкентский метрополитен запустил эксперимент по строительству туалетов на станциях. Пресс-служба организации сообщила, какую станцию оборудуют в первую очередь.

2022-01-07T15:02+0500

2022-01-07T15:02+0500

2022-01-07T15:02+0500

общество

ташкент

метро

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ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Станции ташкентского метро могут кардинально измениться. Метрополитен планируют оборудовать туалетными комнатами в целях повышения комфорта для пассажиров, сообщает пресс-служба метрополитена.На данный момент установка туалетов в метро происходит в виде эксперимента — первые санузлы появятся на станции "Чиланзар".По заявлению пресс-службы метрополитена Ташкента, в первую очередь туалеты построят на новых станциях. Если проект оправдает себя, установка санузлов продолжится и на других станциях.Как уточнили в ведомстве, во многих метрополитенах мира туалеты отсутствуют. К слову, исключением в этом плане является метро Москвы, в вестибюлях которого установлены туалетные модули — оплатить вход в них можно как банковской картой, так и с помощью мобильного телефона.Читайте также:Метро Ташкента закупит десятки вагонов из России в 2022 году >>В метро снова появятся проездные билеты на каждый месяц >>

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ташкент, метро