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В метро Ташкента могут установить туалетные комнаты
В метро Ташкента могут установить туалетные комнаты
Ташкентский метрополитен запустил эксперимент по строительству туалетов на станциях. Пресс-служба организации сообщила, какую станцию оборудуют в первую очередь.
2022-01-07T15:02+0500
2022-01-07T15:02+0500
общество
ташкент
метро
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ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Станции ташкентского метро могут кардинально измениться. Метрополитен планируют оборудовать туалетными комнатами в целях повышения комфорта для пассажиров, сообщает пресс-служба метрополитена.На данный момент установка туалетов в метро происходит в виде эксперимента — первые санузлы появятся на станции "Чиланзар".По заявлению пресс-службы метрополитена Ташкента, в первую очередь туалеты построят на новых станциях. Если проект оправдает себя, установка санузлов продолжится и на других станциях.Как уточнили в ведомстве, во многих метрополитенах мира туалеты отсутствуют. К слову, исключением в этом плане является метро Москвы, в вестибюлях которого установлены туалетные модули — оплатить вход в них можно как банковской картой, так и с помощью мобильного телефона.Читайте также:Метро Ташкента закупит десятки вагонов из России в 2022 году &gt;&gt;В метро снова появятся проездные билеты на каждый месяц &gt;&gt;
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ташкент, метро

В метро Ташкента могут установить туалетные комнаты

15:02 07.01.2022
© SputnikПрезентация новых вагонов в метро Ташкента
Презентация новых вагонов в метро Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.01.2022
© Sputnik
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Ташкентский метрополитен запустил эксперимент по строительству туалетов на станциях. Пресс-служба организации сообщила, какую станцию оборудуют в первую очередь.
ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Станции ташкентского метро могут кардинально измениться. Метрополитен планируют оборудовать туалетными комнатами в целях повышения комфорта для пассажиров, сообщает пресс-служба метрополитена.
На данный момент установка туалетов в метро происходит в виде эксперимента — первые санузлы появятся на станции "Чиланзар".
По заявлению пресс-службы метрополитена Ташкента, в первую очередь туалеты построят на новых станциях. Если проект оправдает себя, установка санузлов продолжится и на других станциях.
Как уточнили в ведомстве, во многих метрополитенах мира туалеты отсутствуют. К слову, исключением в этом плане является метро Москвы, в вестибюлях которого установлены туалетные модули — оплатить вход в них можно как банковской картой, так и с помощью мобильного телефона.

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