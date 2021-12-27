Общество
Метро Ташкента закупит десятки вагонов из России в 2022 году
11:31 27.12.2021 (обновлено: 11:48 27.12.2021)
© Пресс-служба "Трансмашхолдинг"Вагон метро Ташкента
© Пресс-служба "Трансмашхолдинг"
Сколько российская сторона поставила вагонов за последние годы и кто именно финансирует проект, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Ташкентский метрополитен планирует закупить у России в 2022 году еще 56 новых вагонов для обновления своего парка.
"Разработана программа обновления парка вагонов. В 2022 году планируем закупить еще 56 вагонов, рассматриваются предложения из России", — сказал РИА Новости представитель подземки.
В столице Узбекистана постоянно увеличивается поток пассажиров. В 2020 году услугами метро пользовались 250-300 тысяч человек в сутки.
В 2021-м этот показатель вырос до 380-420 тысяч человек.
В 2019-2021 годах российский "Метровагонмаш" (МВМ, входит в "Трансмашхолдинг") поставил для метро Ташкента 60 вагонов общей стоимостью 91,3 миллиона евро.
"Было сформировано 15 новых составов, которые позволили существенно сократить интервалы движения на линиях", — добавил источник.
Финансирование поставок осуществлялось за счет кредитов госкорпорации развития "ВЭБ.РФ", "Российского экспортного центра", Росэксимбанка и средств государственного бюджета Узбекистана.
Протяженность четырех линий Ташкентского метрополитена с 43 станциями составляет 59,5 километра.
Самая новая, Сергелийская ветка с пятью станциями, была построена в декабре 2020 года.
В ноябре власти утвердили проект кольцевой надземной линии протяженностью почти 26 километров.
Пассажиры сегодня могут приобрести разовые билеты, использовать QR-коды, а также специальные транспортные карты. Оплатить проезд также "лицом": сейчас в метро активно тестируют технологию Face Pay.
К 1 июля 2022 года возле семи станций метро ("Беруни", "Чорсу", "Пахтакор", "Олмазор", "Туркистон", "Куйлик бозори" и "Чиланзар") построят транспортно-пересадочные узлы.
До 1 октября 2022-го для транспортных средств, въезжающих в Ташкент, близ шести станций ("Туркистон", "Юнусабад", "Чиланзар" и 3, 4, 5, станций наземного метро) построят автостоянки.
К 1 июля 2022 года возле семи станций метро ("Беруни", "Чорсу", "Пахтакор", "Олмазор", "Туркистон", "Куйлик бозори" и "Чиланзар") построят транспортно-пересадочные узлы.
До 1 октября 2022-го для транспортных средств, въезжающих в Ташкент, близ шести станций ("Туркистон", "Юнусабад", "Чиланзар" и 3, 4, 5, станций наземного метро) построят автостоянки.
Россия между тем не только поставляет вагоны, но и помогает модернизировать ташкентскую подземку в целом.
В частности, Трансмашхолдинг согласился участвовать в проектах, связанных с развитием инфраструктуры, пассажирских перевозок, подвижного состава, создания благоприятных условий для применения достижений науки и технологий в столичном метро.
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