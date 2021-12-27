https://uz.sputniknews.ru/20211227/metro-tashkenta-zakupit-v-2022-godu-desyatki-vagonov-iz-rossii-21959274.html

Метро Ташкента закупит десятки вагонов из России в 2022 году

Метро Ташкента закупит десятки вагонов из России в 2022 году

Кто именно финансирует проект и в какую сумму он обойдется, читайте в материале.

2021-12-27T11:31+0500

2021-12-27T11:31+0500

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общество

ташкент

метро

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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Ташкентский метрополитен планирует закупить у России в 2022 году еще 56 новых вагонов для обновления своего парка.В столице Узбекистана постоянно увеличивается поток пассажиров. В 2020 году услугами метро пользовались 250-300 тысяч человек в сутки. В 2021-м этот показатель вырос до 380-420 тысяч человек.В 2019-2021 годах российский "Метровагонмаш" (МВМ, входит в "Трансмашхолдинг") поставил для метро Ташкента 60 вагонов общей стоимостью 91,3 миллиона евро. Финансирование поставок осуществлялось за счет кредитов госкорпорации развития "ВЭБ.РФ", "Российского экспортного центра", Росэксимбанка и средств государственного бюджета Узбекистана.Протяженность четырех линий Ташкентского метрополитена с 43 станциями составляет 59,5 километра. Самая новая, Сергелийская ветка с пятью станциями, была построена в декабре 2020 года. Сотрудникам столичного метро повысят зарплаты в 2022 году >>В ноябре власти утвердили проект кольцевой надземной линии протяженностью почти 26 километров.Пассажиры сегодня могут приобрести разовые билеты, использовать QR-коды, а также специальные транспортные карты. Оплатить проезд также "лицом": сейчас в метро активно тестируют технологию Face Pay.К 1 июля 2022 года возле семи станций метро ("Беруни", "Чорсу", "Пахтакор", "Олмазор", "Туркистон", "Куйлик бозори" и "Чиланзар") построят транспортно-пересадочные узлы.До 1 октября 2022-го для транспортных средств, въезжающих в Ташкент, близ шести станций ("Туркистон", "Юнусабад", "Чиланзар" и 3, 4, 5, станций наземного метро) построят автостоянки.Россия между тем не только поставляет вагоны, но и помогает модернизировать ташкентскую подземку в целом. В частности, Трансмашхолдинг согласился участвовать в проектах, связанных с развитием инфраструктуры, пассажирских перевозок, подвижного состава, создания благоприятных условий для применения достижений науки и технологий в столичном метро.Читайте также:В метро снова появятся проездные билеты на каждый месяц >>В метро Ташкента начнут бороться с попрошайками >>

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