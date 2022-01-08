https://uz.sputniknews.ru/20220108/poluchat-grajdanstvo-uzbekistana-razreshili-onlayn-22110030.html

Получать гражданство Узбекистана разрешили онлайн

Получать гражданство Узбекистана разрешили онлайн

Прежний порядок получения гражданства также сохранен: желающие могут прийти лично в уполномоченный орган и оставить заявку.

2022-01-08T16:57+0500

2022-01-08T16:57+0500

2022-01-08T16:57+0500

общество

узбекистан

гражданство

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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Оформить ID-карту гражданина Узбекистана, иностранного гражданина, постоянно проживающим в Узбекистане, а также лица без гражданства можно теперь онлайн через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ).Таким же образом можно принять гражданство или выйти из него. Соответствующие административные регламенты оказания отдельных государственных услуг в сфере оформления гражданства утвердили в Кабинете Министров Узбекистана.По новым правилам, заявители заполняют электронную анкету через портал ЕПИГУ и оплачивают госпошлину.Уполномоченный орган проверяет достоверность сведений, занесенных в анкету, затем направляет заявителю соответствующее уведомление. Результаты проверки сообщаются ему через электронную почту или смс-сообщение.По прежнему порядку для получения гражданства необходимо было обратиться только в Отделы миграции и регистрации гражданства. Этот порядок также сохранен: желающие могут прийти лично в уполномоченный орган и оставить заявку.В Узбекистане также вступил в силу Административный регламент предоставления государственных услуг по получению загранпаспорта гражданина через ЕПИГУ.Читайте также:В Узбекистане изменили порядок регистрации: какие документы потребуются >>Ограничивающие свободу термины исключат из законодательства — какие именно >>

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