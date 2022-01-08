https://uz.sputniknews.ru/20220108/poluchat-grajdanstvo-uzbekistana-razreshili-onlayn-22110030.html
Получать гражданство Узбекистана разрешили онлайн
Получать гражданство Узбекистана разрешили онлайн
Прежний порядок получения гражданства также сохранен: желающие могут прийти лично в уполномоченный орган и оставить заявку.
2022-01-08T16:57+0500
2022-01-08T16:57+0500
2022-01-08T16:57+0500
общество
узбекистан
гражданство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/430/21/4302147_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_52cb161a302dea88b0d8fea6b0c68a22.jpg
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Оформить ID-карту гражданина Узбекистана, иностранного гражданина, постоянно проживающим в Узбекистане, а также лица без гражданства можно теперь онлайн через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ).Таким же образом можно принять гражданство или выйти из него. Соответствующие административные регламенты оказания отдельных государственных услуг в сфере оформления гражданства утвердили в Кабинете Министров Узбекистана.По новым правилам, заявители заполняют электронную анкету через портал ЕПИГУ и оплачивают госпошлину.Уполномоченный орган проверяет достоверность сведений, занесенных в анкету, затем направляет заявителю соответствующее уведомление. Результаты проверки сообщаются ему через электронную почту или смс-сообщение.По прежнему порядку для получения гражданства необходимо было обратиться только в Отделы миграции и регистрации гражданства. Этот порядок также сохранен: желающие могут прийти лично в уполномоченный орган и оставить заявку.В Узбекистане также вступил в силу Административный регламент предоставления государственных услуг по получению загранпаспорта гражданина через ЕПИГУ.Читайте также:В Узбекистане изменили порядок регистрации: какие документы потребуются >>Ограничивающие свободу термины исключат из законодательства — какие именно >>
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/430/21/4302147_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_a006ebce8927eedf78c2588f6b1eaf80.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, гражданство
Получать гражданство Узбекистана разрешили онлайн
Прежний порядок получения гражданства также сохранен: желающие могут прийти лично в уполномоченный орган и оставить заявку.
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Оформить ID-карту гражданина Узбекистана, иностранного гражданина, постоянно проживающим в Узбекистане, а также лица без гражданства можно теперь онлайн через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ).
Таким же образом можно принять гражданство или выйти из него. Соответствующие административные регламенты оказания отдельных государственных услуг в сфере оформления гражданства утвердили
в Кабинете Министров Узбекистана.
По новым правилам, заявители заполняют электронную анкету через портал ЕПИГУ и оплачивают госпошлину.
Уполномоченный орган проверяет достоверность сведений, занесенных в анкету, затем направляет заявителю соответствующее уведомление. Результаты проверки сообщаются ему через электронную почту или смс-сообщение.
По прежнему порядку для получения гражданства необходимо было обратиться только в Отделы миграции и регистрации гражданства. Этот порядок также сохранен: желающие могут прийти лично в уполномоченный орган и оставить заявку.
В Узбекистане также вступил в силу Административный регламент предоставления государственных услуг по получению загранпаспорта гражданина через ЕПИГУ.
Читайте также: