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Сколько составит бюджет Ташкента в 2022 году — точная цифра
Сколько составит бюджет Ташкента в 2022 году — точная цифра
Доходами городского бюджета в этом году станут налоги на имущество юридических лиц, земельный налог юридических лиц, госпошлины, налоги с продажи бензина, дизельного топлива и газа и с доходов физических лиц.
2022-01-08T15:51+0500
2022-01-08T15:51+0500
экономика
ташкент
бюджет
хокимият ташкента
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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Установлен совокупный бюджет столицы и его районов. Его общий объем составит в этом году 6 трлн 44 млрд сумов. При этом на нужны столицы потратят 4,4 трлн сумов, а районов – 1,6 трлн сумов. Соответствующее постановление приняли в Ташкентском городском Кенгаше народных депутатов.Прогнозные экономические показатели Ташкента:Основными источниками доходов городского бюджета станут налоги на имущество юридических лиц (728,8 млрд сумов), налог с оборота (586,8 млрд сумов), земельный налог юридических лиц (567,7 млрд сумов), госпошлины (513,9 млрд сумов), налоги с продажи бензина, дизельного топлива и газа (374,4 млрд сумов) и с доходов физических лиц (373,3 млрд сумов).Резервный фонд бюджета столицы составляет 42,9 млрд сумов.Проект концепции развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Ташкента в 2022-2025 годах предусматривает обновление городского пассажирского транспорта за счет закупки новых экологически чистых, "зеленых" автобусов. В частности, в 2022 году планируется закупка 300 электробусов.Читайте также:Городской транспорт в Ташкенте станет "зеленым" &gt;&gt;Президент пообещал, что в следующем году в Ташкенте появятся 320 электробусов &gt;&gt;
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ташкент, бюджет, хокимият ташкента

Сколько составит бюджет Ташкента в 2022 году — точная цифра

15:51 08.01.2022
© Sputnik / SputnikУзбекские деньги, 5000 сумов
Узбекские деньги, 5000 сумов - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.01.2022
© Sputnik / Sputnik
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Доходами городского бюджета в этом году станут налоги на имущество юридических лиц, земельный налог юридических лиц, госпошлины, налоги с продажи бензина, дизельного топлива и газа и с доходов физических лиц.
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Установлен совокупный бюджет столицы и его районов. Его общий объем составит в этом году 6 трлн 44 млрд сумов. При этом на нужны столицы потратят 4,4 трлн сумов, а районов – 1,6 трлн сумов. Соответствующее постановление приняли в Ташкентском городском Кенгаше народных депутатов.

Прогнозные экономические показатели Ташкента:

Валовый региональный продукт (ВРП) – 120 млрд сумов;
Темп роста ВРП – 7,5%;
Темп роста промышленного производства – 6,3%;
Темп роста сферы услуг –30,1%.
Основными источниками доходов городского бюджета станут налоги на имущество юридических лиц (728,8 млрд сумов), налог с оборота (586,8 млрд сумов), земельный налог юридических лиц (567,7 млрд сумов), госпошлины (513,9 млрд сумов), налоги с продажи бензина, дизельного топлива и газа (374,4 млрд сумов) и с доходов физических лиц (373,3 млрд сумов).
Резервный фонд бюджета столицы составляет 42,9 млрд сумов.
Проект концепции развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Ташкента в 2022-2025 годах предусматривает обновление городского пассажирского транспорта за счет закупки новых экологически чистых, "зеленых" автобусов.
В частности, в 2022 году планируется закупка 300 электробусов.

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