https://uz.sputniknews.ru/20220108/skolko-sostavit-byudjet-tashkenta-v-2022-godu--tochnaya-tsifra-22109672.html

Сколько составит бюджет Ташкента в 2022 году — точная цифра

Сколько составит бюджет Ташкента в 2022 году — точная цифра

Доходами городского бюджета в этом году станут налоги на имущество юридических лиц, земельный налог юридических лиц, госпошлины, налоги с продажи бензина, дизельного топлива и газа и с доходов физических лиц.

2022-01-08T15:51+0500

2022-01-08T15:51+0500

2022-01-08T15:51+0500

экономика

ташкент

бюджет

хокимият ташкента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/13/20157996_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_0a203aa3f47f78fcd8a19909664cb6bc.jpg

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Установлен совокупный бюджет столицы и его районов. Его общий объем составит в этом году 6 трлн 44 млрд сумов. При этом на нужны столицы потратят 4,4 трлн сумов, а районов – 1,6 трлн сумов. Соответствующее постановление приняли в Ташкентском городском Кенгаше народных депутатов.Прогнозные экономические показатели Ташкента:Основными источниками доходов городского бюджета станут налоги на имущество юридических лиц (728,8 млрд сумов), налог с оборота (586,8 млрд сумов), земельный налог юридических лиц (567,7 млрд сумов), госпошлины (513,9 млрд сумов), налоги с продажи бензина, дизельного топлива и газа (374,4 млрд сумов) и с доходов физических лиц (373,3 млрд сумов).Резервный фонд бюджета столицы составляет 42,9 млрд сумов.Проект концепции развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Ташкента в 2022-2025 годах предусматривает обновление городского пассажирского транспорта за счет закупки новых экологически чистых, "зеленых" автобусов. В частности, в 2022 году планируется закупка 300 электробусов.Читайте также:Городской транспорт в Ташкенте станет "зеленым" >>Президент пообещал, что в следующем году в Ташкенте появятся 320 электробусов >>

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, бюджет, хокимият ташкента