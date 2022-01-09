Фото: Андрис Лиепа празднует 60-летие

"Я на протяжении четырех лет в Большом театре мало танцевал, и однажды сказал папе, что хочу куда-нибудь уехать и танцевать там - устал стоять в кордебалете. "Папа, я могу где угодно танцевать. Могу в Ташкент поехать", - заявил я. И, конечно, забыл об этом разговоре на многие годы, а буквально вчера вспомнил про него. И теперь пытаюсь понять, почему я сказал именно про Ташкент, ведь мог назвать Новосибирск, Свердловск, Челябинск, что угодно – это было советское время, выбор был большой. Но назвал именно Ташкент, в котором тогда не был ни разу. Тогда, правда, не доехал, но добрался сейчас", - рассказал Андрис Лиепа в интервью Sputnik Узбекистан в декабре 2018 года во время своего первого визита в Ташкент.