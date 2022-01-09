Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
Фото: Андрис Лиепа празднует 60-летие
© Foto / Из личного архива Надиры ХамраевойНародный артист России Андрис Лиепа во время репетиции в Большом театре имени Алишера Навои в Ташкенте
© Foto / Из личного архива Надиры Хамраевой
"С Божьей помощью, работаю в Ташкенте", - написал народный артист России в свой юбилей.
ТАШКЕНТ, 9 янв – Sputnik. День рождения, 60-летний юбилей отметил народный артист России, театральный режиссер и продюсер Андрис Лиепа.
На своей странице в Instagram руководитель труппы в ГАБТ им. Алишера Навои поблагодарил родителей и Бога.
"День Рождения!!! Слава Богу за всё!!! Благодарю родителей Маму Маргариту и папу Мариса!!! У них родился прервенец, сын Андрис!!! Всё в моей жизни началось 60 лет назад. Люблю и молюсь за своих родителей, дочь и сестру!!! С Божией помощью работаю в Ташкенте. В театре им. Алишера Навои!!!", - написал он.
С Ташкентом режиссера связывают давние узы. Много лет назад его отец, Марис Лиепа, приезжал в Узбекистан и танцевал с партнершей Бернарой Кариевой.
"Я на протяжении четырех лет в Большом театре мало танцевал, и однажды сказал папе, что хочу куда-нибудь уехать и танцевать там - устал стоять в кордебалете. "Папа, я могу где угодно танцевать. Могу в Ташкент поехать", - заявил я. И, конечно, забыл об этом разговоре на многие годы, а буквально вчера вспомнил про него. И теперь пытаюсь понять, почему я сказал именно про Ташкент, ведь мог назвать Новосибирск, Свердловск, Челябинск, что угодно – это было советское время, выбор был большой. Но назвал именно Ташкент, в котором тогда не был ни разу. Тогда, правда, не доехал, но добрался сейчас", - рассказал Андрис Лиепа в интервью Sputnik Узбекистан в декабре 2018 года во время своего первого визита в Ташкент.
Тогда режиссер поставил здесь два балета: "Жар-Птицу" и "Шахерезаду". Эти два спектакля из "Русских сезонов", восстановленные им в 1993 году, Лиепа ставил в Софии, Риме, Флоренции, Марселе, Дрездене и других городах мира.
Уже в январе 1019 года Лиепа стал руководителем труппы в Большом театра имени Алишера Навои. В прошлом году поставленный им балет "Лазги" покорил не только Узбекистан, но и зрителей России и других зарубежных стран.
Читайте также: Как встретили балет "Лазги" в Дубае >>