https://uz.sputniknews.ru/20220109/goskomstat-rasschital-minimalnyy-obem-rasxodov-v-mesyats-za-2021-god-22113887.html
Госкомстат рассчитал минимальный объем расходов в месяц за 2021 год
Госкомстат рассчитал минимальный объем расходов в месяц за 2021 год
Более 10 тысяч семей по всей стране рассказали, сколько тратили в месяц на продукты и непродовольственные товары и услуги.
2022-01-09T13:23+0500
2022-01-09T13:23+0500
2022-01-09T14:55+0500
экономика
госкомстат
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ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Госкомстат сообщил размер минимальной стоимости потребления. Порядок расчета этого показателя определяет соответствующее постановление правительства от 27 августа 2021 года.Стоимость минимальных потребительских расходов рассчитана по результатам опросов, проведенных в 2021 году среди 10,6 тысяч домохозяйств во всех регионах страны.При этом, согласно международной методике, при расчете минимальных потребительских расходов обследуемые домохозяйства были разделены на десять групп по размеру расходов. Среди них определили 30% домохозяйств с наименьшими доходами и расходами.В результате обследования специалисты рассчитали минимальное потребление продуктов питания (2200 ккал) на душу населения. Необходимый объем непродовольственных товаров и услуг в этих домохозяйствах составляет 498 тыс. сумов на человека в месяц.Согласно опубликованному в мае опросу 5,4 тыс. домохозяйств в 2020 году, минимальные потребительские расходы в ценах 2021 года составляли 440 тыс. сумов.В мировой практике показатель минимальных потребительских расходов используется в следующих целях:О том, как рассчитывается минимальный объем расходов смотрите в инфографике Sputnik.
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госкомстат, продукты
Госкомстат рассчитал минимальный объем расходов в месяц за 2021 год
13:23 09.01.2022 (обновлено: 14:55 09.01.2022)
Более 10 тысяч семей по всей стране рассказали, сколько тратили в месяц на продукты и непродовольственные товары и услуги.
ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik
. Госкомстат сообщил
размер минимальной стоимости потребления. Порядок расчета этого показателя определяет соответствующее постановление правительства от 27 августа 2021 года.
Стоимость минимальных потребительских расходов рассчитана по результатам опросов, проведенных в 2021 году среди 10,6 тысяч домохозяйств во всех регионах страны.
При этом, согласно международной методике, при расчете минимальных потребительских расходов обследуемые домохозяйства были разделены на десять групп по размеру расходов. Среди них определили 30% домохозяйств с наименьшими доходами и расходами.
В результате обследования специалисты рассчитали минимальное потребление продуктов питания (2200 ккал) на душу населения. Необходимый объем непродовольственных товаров и услуг в этих домохозяйствах составляет 498 тыс. сумов на человека в месяц.
Согласно опубликованному в мае опросу 5,4 тыс. домохозяйств в 2020 году, минимальные потребительские расходы в ценах 2021 года составляли 440 тыс. сумов.
В мировой практике показатель минимальных потребительских расходов используется в следующих целях:
выявить целевые группы населения, нуждающиеся в материальной и иной социальной помощи со стороны государства;
вычислить черту бедности в стране с учетом реальных потребительских характеристик и потребностей населения;
повысить эффективность и адресность мер, изложенных в стратегиях и программах сокращения бедности, а также регулярно корректировать их;
определить минимальный размер пенсий и пособий, а также других видов материальной помощи малообеспеченным семьям.
О том, как рассчитывается минимальный объем расходов смотрите в инфографике Sputnik
.