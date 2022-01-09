https://uz.sputniknews.ru/20220109/mirotvortsy-odkb-oxranyayut-vajnye-obekty-v-kazaxstane-22115981.html

Миротворцы ОДКБ охраняют важные объекты в Казахстане - видео

Миротворцы ОДКБ охраняют важные объекты в Казахстане - видео

Ситуация в стране спокойная, действуют рынки, торговые сети и предприятия, сообщил замглавы Минобороны республики

2022-01-09T18:15+0500

2022-01-09T18:15+0500

2022-01-09T18:17+0500

беспорядки в казахстане

одкб

казахстан

миротворцы

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ТАШКЕНТ, 9 янв – Sputnik. Коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание на территории Казахстана. Об этом заявил командующий войсками организации полковник российской армии Андрей Сердюков, сообщает РИА Новости.По словам Сердюкова, подразделения будут осуществлять деятельность в стране до полной стабилизации обстановки.Султан Гамалетдинов на брифинге сообщил, что ситуация в стране спокойная и находится под контролем властей. В столице открылись рынки и крупные торговые сети, возобновили работу предприятия. Однако контртеррористическая операция будет продолжаться до полного уничтожения террористов, отметил он.Между тем, граждане России покидают страну вывозными бортами. Из Казахстана уже вылетело три рейса с россиянами. Министерство иностранных дел России зарегистрировало уже 1600 заявок на вылет.Напомним, в Казахстане в первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на сжиженный природный газ переросли в массовые беспорядки. В Алматы 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введено чрезвычайное положение.Президент страны Касым-Жомарт Токаев ранее попросил о военной помощи в урегулировании ситуации. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решила направить в Казахстан коллективные миротворческие силы, в их состав вошли военные из Кыргызстана, Армении, России, Белоруссии и Таджикистана.Готовность оказать помощь выразила и Шанхайская организация сотрудничества.По данным правоохранительных органов, за время беспорядков в Казахстане погибло 164 человека, из них трое детей и 18 силовиков. Более 2 тысяч человек обратились за медицинской помощью.В МИД Узбекистана отреагировали на обстановку в Казахстане. Во внешнеполитическом ведомстве выразили обеспокоенность ситуацией в соседней республике.

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одкб, казахстан, миротворцы