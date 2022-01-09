Беспорядки в Казахстане
С начала года в Казахстане начались несанкционированные митинги, которые позже переросли в беспорядки по всей стране. Люди протестуют против роста цен на сжиженный нефтяной газ.
Миротворцы ОДКБ охраняют важные объекты в Казахстане - видео
18:15 09.01.2022 (обновлено: 18:17 09.01.2022)
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОтправка российской части миротворческого контингента в Казахстан
© Пресс-служба Минобороны РФ/
Ситуация в стране спокойная, действуют рынки, торговые сети и предприятия, сообщил замглавы Минобороны республики
ТАШКЕНТ, 9 янв – Sputnik. Коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание на территории Казахстана. Об этом заявил командующий войсками организации полковник российской армии Андрей Сердюков, сообщает РИА Новости.
"В настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в городе Алма-Ата и прилегающих к нему районах", — сказал он на совместном брифинге с замглавы казахстанского минобороны генерал-лейтенантом Султаном Гамалетдиновым.
По словам Сердюкова, подразделения будут осуществлять деятельность в стране до полной стабилизации обстановки.
Султан Гамалетдинов на брифинге сообщил, что ситуация в стране спокойная и находится под контролем властей. В столице открылись рынки и крупные торговые сети, возобновили работу предприятия. Однако контртеррористическая операция будет продолжаться до полного уничтожения террористов, отметил он.
Между тем, граждане России покидают страну вывозными бортами. Из Казахстана уже вылетело три рейса с россиянами. Министерство иностранных дел России зарегистрировало уже 1600 заявок на вылет.
Напомним, в Казахстане в первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на сжиженный природный газ переросли в массовые беспорядки. В Алматы 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введено чрезвычайное положение.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев ранее попросил о военной помощи в урегулировании ситуации. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решила направить в Казахстан коллективные миротворческие силы, в их состав вошли военные из Кыргызстана, Армении, России, Белоруссии и Таджикистана.
Готовность оказать помощь выразила и Шанхайская организация сотрудничества.
По данным правоохранительных органов, за время беспорядков в Казахстане погибло 164 человека, из них трое детей и 18 силовиков. Более 2 тысяч человек обратились за медицинской помощью.
В МИД Узбекистана отреагировали на обстановку в Казахстане. Во внешнеполитическом ведомстве выразили обеспокоенность ситуацией в соседней республике.