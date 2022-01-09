https://uz.sputniknews.ru/20220109/samoletom-v-dagestan-22113606.html

Самолетом в Дагестан

Самолетом в Дагестан

Регулярное авиасообщение свяжет Узбекистан с еще одним российским городом

2022-01-09T12:39+0500

2022-01-09T12:39+0500

2022-01-09T12:39+0500

общество

узбекистан

авиасообщение

самолет

дагестан

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ТАШКЕНТ, 9 янв – Sputnik. Российская авиакомпания Red Wings запускает регулярное авиасообщение между Бухарой и Махачкалой. Об этом сообщает аэропорт Махачкалы на своем официальном сайте.Рейсы будут осуществляться по четвергам самолетами Sukhoi Superjet 100. Вылет из Махачкалы запланирован на 16.50, из Бухары в Махачкалу – на 22.35 по местному времени. Продолжительность полета 2 часа 25-40 минут.Напомним, в настоящее время из Узбекистана в Россию осуществляется 22 рейса в неделю. Всего республика восстановила воздушное сообщение с 18 государствами.Читайте также: UzAirways отменила полеты в несколько городов Казахстана

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узбекистан, авиасообщение, самолет, дагестан