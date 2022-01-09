https://uz.sputniknews.ru/20220109/uzbekistan--lider-po-prodaje-zolota-22114651.html
Узбекистан – лидер по продаже золота
Узбекистан – лидер по продаже золота
По данным Всемирного совета по золоту, мировые запасы драгоценного металла в ноябре прошлого года сократились на 21,5 тонны.
2022-01-09T15:04+0500
2022-01-09T15:04+0500
2022-01-09T15:04+0500
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ТАШКЕНТ, 9 янв – Sputnik. В ноябре 2021 года Узбекистан стал мировым лидером по продаже золота. Республика продала 21,5 тонны драгоценного металла, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).По данным организации, в конце прошлого года мировые золотовалютные запасы упали на 21,5 тонны. Это первое снижение с января 2021 года, когда госбанки продали 11,2 тонны.Лидером по продажам золота из госрезерва стал Узбекистан, продав 21,5 тонны. На втором месте Турция (7 тонн), на третьем – Россия (3,1 тонны), и на четвертом Кыргызстан (1,4 тонны).Лидерами по закупке золота для государственных резервов стали Казахстан (4,3 тонны), Польша (3,4 тонны), Индия (2,8 тонны).Напомним, за 2017-2020 гг. золотовалютный резерв республики вырос с 26,4 до 34,9 млрд долларов.Читайте также: Чего добилась республика с новым президентом
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узбекистан, золото
Узбекистан – лидер по продаже золота
По данным Всемирного совета по золоту, мировые запасы драгоценного металла в ноябре прошлого года сократились на 21,5 тонны.
ТАШКЕНТ, 9 янв – Sputnik.
В ноябре 2021 года Узбекистан стал мировым лидером по продаже золота. Республика продала 21,5 тонны драгоценного металла, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC
).
По данным организации, в конце прошлого года мировые золотовалютные запасы упали на 21,5 тонны. Это первое снижение с января 2021 года, когда госбанки продали 11,2 тонны.
Лидером по продажам золота из госрезерва стал Узбекистан, продав 21,5 тонны. На втором месте Турция (7 тонн), на третьем – Россия (3,1 тонны), и на четвертом Кыргызстан (1,4 тонны).
Лидерами по закупке золота для государственных резервов стали Казахстан (4,3 тонны), Польша (3,4 тонны), Индия (2,8 тонны).
Напомним, за 2017-2020 гг. золотовалютный резерв республики вырос с 26,4 до 34,9 млрд долларов.