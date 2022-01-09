https://uz.sputniknews.ru/20220109/v-uzbekistane-vyyavili-omikron-22115179.html

В Узбекистане выявили "омикрон"

В Узбекистане выявили "омикрон"

Первый случай заболевания новым омикрон-штаммом зарегистрирован в республике 7 января. В стране усилят меры безопасности.

2022-01-09T16:42+0500

2022-01-09T16:42+0500

2022-01-09T16:42+0500

общество

узбекистан

коронавирус covid-19

ситуация с коронавирусом в узбекистане

штамм-омикрон

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ТАШКЕНТ, 9 янв – Sputnik. В Узбекистане зарегистрирован первый пациент с новым штамом COVID-19 "омикрон". Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики, штамм был обнаружен 7 января у приехавшего в Узбекистан иностранца.В целом, с начала года отмечается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этой проблеме шла речь на очередном заседании Республиканской специальной комиссии. Члены комиссии обсудили необходимые меры по борьбе с инфекцией.Так, ужесточится контроль за ношением масок и соблюдением социальной дистанции в общественных местах. В здания организаций, предприятий и учреждений, в торговые и развлекательные центры можно будет войти только в медицинской маске и после измерения температуры.Минздрав ускорит вакцинацию и ревакцинацию населения. Руководители министерств и ведомств теперь смогут допускать на рабочие места только вакцинированных сотрудников, в противном случае к самим руководителям будут приняты строгие меры.За время каникул должны полностью вакцинироваться студенты высших учебных заведений. Личную ответственность за это несут руководители вузов.Министерствам, ведомствам и бизнес-организациям запретили проведение общественных мероприятий.Министерство здравоохранения, Управление мусульман Узбекистана и Комитет по делам религий обязали всех граждан Узбекистана, возвращающихся из Саудовской Аравии после умры сдать ПЦР-тест или экспресс-тест на коронавирусную инфекцию.С 15 января все иностранцы, въезжающую в республику, обязаны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сданный не менее чем за 48 часов до прибытия в страну. При отсутствии ПЦР-теста, приезжающим придется сдать экспресс-тест в аэропорту, на вокзале или на пункте пропуска через границу.аПрививочная кампания стартовала в Узбекистане с 1 апреля. Граждан прививают узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001, российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna, американо-немецким Pfizer/BioNTech, китайской CoronaVac.В республике в том числе начали прививать "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19. Общее число использованных доз вакцины в республике составляет 39 203 933 дозы.

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узбекистан, коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом в узбекистане, штамм-омикрон