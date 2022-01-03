https://uz.sputniknews.ru/20220103/k-2026-godu-v-vuzax-budet-uchitsya-polovina-molodeji-uzbekistana-22066374.html

К 2026 году в вузах будет учиться половина молодежи Узбекистана

К 2026 году в вузах будет учиться половина молодежи Узбекистана

Такова цель "дорожной карты" стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы.

2022-01-03T19:00+0500

2022-01-03T19:00+0500

2022-01-03T19:00+0500

общество

узбекистан

молодежь

вуз

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ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. Согласно проекту Дорожной карты Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы, к концу текущего года власти планируют охватить высшим образованием 38% молодежи Узбекистана, а к 2026 году – 50%. Разработчики стратегии предполагают, что через пять лет количество студентов достигнет 250 тысяч.В Навоийской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской областях и в Ташкенте планируют открыть по одному негосударственнму вузу, в результате чего количество частных учебных заведений в стране вырастет до 34 к концу года. За пять лет их число достигнет 50, а всего в Узбекистане будет работать 200 университетов.Для желающих обучаться дистанционно Стратегия предусматривает квоты на поступление. Это позволит студентам учиться без отрыва от производства. Упростят и механизмы формирования и утверждения параметров приема: вузы сами будут определять требования для поступления на платной основе.Кроме того, со следующего учебного года финансово самостоятельные государственные вузы смогут сами утверждать учебные программы, квалификационные требования, язык и форму обучения.В этом году власти также планируют открыть 47 общежитий на 18,8 тысяч мест. Строить их будут на основе государственно-частного партнерства.Читайте также:

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узбекистан, молодежь, вуз