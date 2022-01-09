https://uz.sputniknews.ru/20220109/zvezda-seriala-interny-propal-v-kazaxstane-22113314.html

Звезда сериала "Интерны" пропал в Казахстане

Звезда сериала "Интерны" пропал в Казахстане

Российский актер Илья Глинников, покоряющий пик Талгар, перестал выходить на связь с родственниками.

2022-01-09T12:05+0500

2022-01-09T12:05+0500

2022-01-09T12:05+0500

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сериал

казахстан

актер

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ТАШКЕНТ, 9 янв – Sputnik. Российский актер Илья Глинников, отправившийся покорять пик Талгар в Казахстане, не выходил на связь с родственниками, сообщает Sputnik Казахстан.Актер, известный по роли Глеба Романенко в популярном телесериале "Интерны", отправился в Казахстан до Нового года. Он позвонил матери 3 января, сообщил, что их группа отправляется к пику Талгар и у них достаточно еды. После чего связь с актером оборвалась.Последний раз с ним выходили на связь 3 января. Актер позвонил матери и сообщил, что у их группы достаточно еды. Уже на следующий день связь оборвалась.Как сообщили корреспонденту Sputnik Казахстан в департаменте по ЧС Алматинской области, Алматы и республиканской аварийно-спасательной службе, с начала года заявок на спасение от российских туристов не поступало.Позже агентство сообщило, что актер нашелся в одном из горных лагерей в Алматы. С ним и его спутниками все в порядке, группа вылетит в Россию вывозным бортом, сообщает Sputnik Казахстан.Массовые протесты из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ переросли в массовые беспорядки с первых дней 2022 года. Все началось с недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны. Далее беспорядки распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введено чрезвычайное положение.По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.В МИД Узбекистана отреагировали на обстановку в Казахстане. Во внешнеполитическом ведомстве выразили обеспокоенность ситуацией в соседней республике.Читайте также: Али Хамраев поздравил Сергея Шакурова с юбилеем

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сериал, казахстан, актер