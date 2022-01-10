Беспорядки в Казахстане
С начала года в Казахстане начались несанкционированные митинги, которые позже переросли в беспорядки по всей стране. Люди протестуют против роста цен на сжиженный нефтяной газ.
Через границу без теста: как Кыргызстан поддержал Казахстан
© Пресс-служба Жогорку КенешаМинистр экономики и финансов КР Акылбек Жапаров
© Пресс-служба Жогорку Кенеша
Премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров на внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ рассказал о мерах, которые кыргызское правительство принимает, чтобы поддержать соседнее государство.
ТАШКЕНТ, 10 янв – Sputnik. На внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров выразил соболезнование руководству и народу Казахстана в связи с недавними беспорядками и заверил, что его страна всегда готова оказать поддержку братскому народу.
Так, 7 января Кыргызстан направил в Казахстан в рамках миротворческих сил ОДКБ ограниченный воинский контингент в составе 150 офицеров и военнослужащих контрактной службы, 8 единиц бронетанковой и 12 единиц автомобильной техники.
Правительство Кыргызстана принимает и другие меры для поддержки соседнего государства.
"В качестве мер поддержки нами было принято решение пропускать через кыргызско-казахстанскую границу на территорию Кыргызстана граждан всех стран, включая граждан Казахстана, без предъявления справок о наличии отрицательных ПЦР-тестов", - объявил Акылбек Жапаров.
По словам Жапарова, сейчас крайне важно не дать ситуации в Казахстане отразиться на социально-экономическом благосостоянии региона.
"В данном ключе считаем особо важным обеспечить все условия для беспрепятственного перемещения пассажиров и грузов в целях социально-экономического развития поддержания стабильности в регионе", - подчеркнул премьер-министр.
В связи с беспорядками и закрытием аэропортов в Казахстане, международные рейсы из Турции, Арабских Эмиратов и других стран перенаправлялись в Международный аэропорт "Манас" в Бишкеке. По словам Жапарова, в Кыргызстане организовано временное размещение пассажиров таких рейсов. Их также организованно доставляют до кыргызско-казахской границы.
Внеочередное заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прошло 10 января в формате видео-конференции.
Как сообщает пресс-служба Кремля, совещание созвано для обсуждения ситуации в Казахстане и "мер по ее нормализации".
В онлайн-встрече приняли участие президенты Казахстана, России, Беларуси и Таджикистана, а также премьер-министры Армении и Кыргызстана.
Как сообщает пресс-служба Кремля, совещание созвано для обсуждения ситуации в Казахстане и "мер по ее нормализации".
В онлайн-встрече приняли участие президенты Казахстана, России, Беларуси и Таджикистана, а также премьер-министры Армении и Кыргызстана.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.
На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.
Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.