https://uz.sputniknews.ru/20220110/rossiyane-blagodaryat-mirotvortsev-kotorye-pomogli-im-pokinut-kazaxstan--video-22118611.html
Россияне благодарят миротворцев, которые помогли им покинуть Казахстан — видео
Россияне благодарят миротворцев, которые помогли им покинуть Казахстан — видео
Обстановка в Казахстане продолжает накаляться. Регулярное авиасообщение из Алматы пока приостановлено. Подробности — в видео.
2022-01-10T08:43+0500
2022-01-10T08:43+0500
2022-01-10T11:04+0500
казахстан
авиасообщение
алматы
миротворцы
беспорядки в казахстане
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Гражданам России помогают оперативно покинуть Казахстан миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Заявки на выезд из страны подали около 1,6 тысячи человек. Первые три самолета уже вылетели в Россию. С пассажирами спецрейсов пообщался корреспондент RT Мурат Газдиев.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. Миротворцы ОДКБ охраняют важные объекты в Казахстане — видео >>По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Читайте также:Есть ли угроза для всего региона? Эксперты о ситуации в Казахстане >>С чем придется столкнуться миротворцам ОДКБ — Калашников >>
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казахстан, авиасообщение, алматы, миротворцы, видео
Россияне благодарят миротворцев, которые помогли им покинуть Казахстан — видео
08:43 10.01.2022 (обновлено: 11:04 10.01.2022)
В Казахстане продолжается контртеррористическая операция. Регулярное авиасообщение из Алматы пока приостановлено.
Гражданам России помогают оперативно покинуть Казахстан миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Заявки на выезд из страны подали около 1,6 тысячи человек. Первые три самолета уже вылетели в Россию.
С пассажирами спецрейсов пообщался корреспондент RT Мурат Газдиев.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.
На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.
Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.