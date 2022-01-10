https://uz.sputniknews.ru/20220110/rossiyane-blagodaryat-mirotvortsev-kotorye-pomogli-im-pokinut-kazaxstan--video-22118611.html

Россияне благодарят миротворцев, которые помогли им покинуть Казахстан — видео

Россияне благодарят миротворцев, которые помогли им покинуть Казахстан — видео

Обстановка в Казахстане продолжает накаляться. Регулярное авиасообщение из Алматы пока приостановлено. Подробности — в видео.

2022-01-10T08:43+0500

2022-01-10T08:43+0500

2022-01-10T11:04+0500

казахстан

авиасообщение

алматы

миротворцы

беспорядки в казахстане

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Гражданам России помогают оперативно покинуть Казахстан миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Заявки на выезд из страны подали около 1,6 тысячи человек. Первые три самолета уже вылетели в Россию. С пассажирами спецрейсов пообщался корреспондент RT Мурат Газдиев.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. Миротворцы ОДКБ охраняют важные объекты в Казахстане — видео >>По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Читайте также:Есть ли угроза для всего региона? Эксперты о ситуации в Казахстане >>С чем придется столкнуться миротворцам ОДКБ — Калашников >>

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казахстан, авиасообщение, алматы, миротворцы, видео