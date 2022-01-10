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Коронавирусу вопреки: динамика развития экономики Узбекистана в цифрах
Коронавирусу вопреки: динамика развития экономики Узбекистана в цифрах
Какие сферы экономики показали существенный рост в прошлом году по сравнению с 2020-ым, а какие – напротив снизили темпы развития – в нашей инфографике.
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узбекистан
экономика
итоги
пандемия
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В Государственном комитете статистики Узбекистана поделились итогами развития отдельных сфер экономики страны на фоне пандемии. Некоторые из них замедлили свои темпы, другие же, напротив, ускорились в развитии.К примеру, строительные работы в прошлом 2021 году сократились, но незначительно по сравнению с предыдущим пандемийным 2020-м. Внешнеторговый товарооборот же, напротив, вырос более чем на 25%.В конце 2021-го мы сообщали, что в период с января по ноябрь внешнеторговый оборот Узбекистана достиг $37,9 млрд. По сравнению с прошлым годом он увеличился на $4,9 млрд (15%).Республика осуществляет торговые отношения со 181 страной мира. Больше всего страна торгует с Китаем (17,7%) и Россией (17,4%). Затем идут Казахстан (9,3%), Турция (8%), Корея (4,4%), Кыргызстан (2,2%) и Германия (1,8%).По итогам 2020 года торговый оборот Узбекистана и России составил $5,641 млрд. Объем экспорта из республики в Российскую Федерацию снизился в 1,7 раза, до $1,47 млрд, импорт увеличился на 0,8%, до $4,171 млрд.Читайте также: Россия на первом месте в списке партнеров Узбекистана по импорту &gt;&gt;Узбекистан и РФ намерены ускорить принятие новой пятилетней программы сотрудничества &gt;&gt;
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мультимедиа , узбекистан, экономика, итоги, пандемия, инфографика

Коронавирусу вопреки: динамика развития экономики Узбекистана в цифрах

20:14 10.01.2022 (обновлено: 21:09 10.01.2022)
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Какие сферы экономики показали существенный рост в прошлом году по сравнению с 2020-м, а какие, напротив, снизили темпы развития – в нашей инфографике.
Коронавирусу вопреки деск - Sputnik Узбекистан
Коронавирусу вопреки деск - Sputnik Узбекистан
В Государственном комитете статистики Узбекистана поделились итогами развития отдельных сфер экономики страны на фоне пандемии. Некоторые из них замедлили свои темпы, другие же, напротив, ускорились в развитии.
К примеру, строительные работы в прошлом 2021 году сократились, но незначительно по сравнению с предыдущим пандемийным 2020-м. Внешнеторговый товарооборот же, напротив, вырос более чем на 25%.
В конце 2021-го мы сообщали, что в период с января по ноябрь внешнеторговый оборот Узбекистана достиг $37,9 млрд. По сравнению с прошлым годом он увеличился на $4,9 млрд (15%).
Республика осуществляет торговые отношения со 181 страной мира. Больше всего страна торгует с Китаем (17,7%) и Россией (17,4%). Затем идут Казахстан (9,3%), Турция (8%), Корея (4,4%), Кыргызстан (2,2%) и Германия (1,8%).
По итогам 2020 года торговый оборот Узбекистана и России составил $5,641 млрд. Объем экспорта из республики в Российскую Федерацию снизился в 1,7 раза, до $1,47 млрд, импорт увеличился на 0,8%, до $4,171 млрд.

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