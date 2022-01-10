https://uz.sputniknews.ru/20220110/koronavirusu-vopreki-dinamika-razvitiya-ekonomiki-uzbekistana-v-tsifrax-22130056.html

Коронавирусу вопреки: динамика развития экономики Узбекистана в цифрах

Коронавирусу вопреки: динамика развития экономики Узбекистана в цифрах

Какие сферы экономики показали существенный рост в прошлом году по сравнению с 2020-ым, а какие – напротив снизили темпы развития – в нашей инфографике.

2022-01-10T20:14+0500

2022-01-10T20:14+0500

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инфографика

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узбекистан

экономика

итоги

пандемия

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В Государственном комитете статистики Узбекистана поделились итогами развития отдельных сфер экономики страны на фоне пандемии. Некоторые из них замедлили свои темпы, другие же, напротив, ускорились в развитии.К примеру, строительные работы в прошлом 2021 году сократились, но незначительно по сравнению с предыдущим пандемийным 2020-м. Внешнеторговый товарооборот же, напротив, вырос более чем на 25%.В конце 2021-го мы сообщали, что в период с января по ноябрь внешнеторговый оборот Узбекистана достиг $37,9 млрд. По сравнению с прошлым годом он увеличился на $4,9 млрд (15%).Республика осуществляет торговые отношения со 181 страной мира. Больше всего страна торгует с Китаем (17,7%) и Россией (17,4%). Затем идут Казахстан (9,3%), Турция (8%), Корея (4,4%), Кыргызстан (2,2%) и Германия (1,8%).По итогам 2020 года торговый оборот Узбекистана и России составил $5,641 млрд. Объем экспорта из республики в Российскую Федерацию снизился в 1,7 раза, до $1,47 млрд, импорт увеличился на 0,8%, до $4,171 млрд.Читайте также: Россия на первом месте в списке партнеров Узбекистана по импорту >>Узбекистан и РФ намерены ускорить принятие новой пятилетней программы сотрудничества >>

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