https://uz.sputniknews.ru/20211223/rossiya-na-pervom-meste-v-spiske-partnerov-uzbekistana-po-importu-21915816.html
Россия на первом месте в списке партнеров Узбекистана по импорту
Россия на первом месте в списке партнеров Узбекистана по импорту
По данным Госкомстата, Узбекистан импортирует из ЕАЭС больше товаров и услуг, чем экспортирует.
2021-12-23T14:56+0500
2021-12-23T14:56+0500
2021-12-23T15:25+0500
экономика
еаэс
узбекистан
импорт
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ТАШКЕНТ, 23 дек – Sputnik. В 2021 году Узбекистан импортировал больше всего товаров из России. Это следует из отчета Государственного комитета по статистике.По итогам 2021 года Россия вышла на первое место среди партнеров страны по импорту – российских товаров ввезено на 4,73 млрд долларов (+26,4%).Больше закуплено товаров и из других стран СНГ: Казахстана —на 2,48 млрд долларов (+37,3%), Туркменистана — на 450,6 млн долларов (+29,9%), Украины — на 419,9 млн долларов (+49,9%).В целом со странами ЕАЭС внешнеторговый оборот в 2011 году составил 11,3 млрд долларов. При этом Узбекистан импортирует из них больше товаров и услуг, чем экспортирует. Экспорт — 3,7 млрд долларов, импорт — 7,6 млрд долларов.По сравнению с пандемийным годом Узбекистан увеличил поставки своих товаров и услуг почти во все страны-партнеры. В частности, экспорт в Китай возрос до 2,32 млрд долларов (+32,3%), Россию — до 1,87 млрд долларов (+41,6%), Турцию — до 1,54 млрд долларов (+71,7%). Выросли поставки также в Казахстан, Украину, Великобританию и другие страны.По итогам 2020 года торговый оборот Узбекистана и России составил $5,641 млрд. Объем экспорта из республики в Российскую Федерацию снизился в 1,7 раза, до $1,47 млрд, импорт увеличился на 0,8%, до $4,171 млрд.Ранее стало известно, что российские и узбекские власти намерены нарастить товарооборот между странами до 10 млрд. Стороны подготовили программу сотрудничества на ближайшие четыре года. Они договорились усилить взаимодействие в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, топливно-энергетической сфере, в области образования и науки, миграции и других сферах.Читайте также: Внешнеторговый оборот Узбекистана достиг почти $38 млрд
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еаэс, узбекистан, импорт
Россия на первом месте в списке партнеров Узбекистана по импорту
14:56 23.12.2021 (обновлено: 15:25 23.12.2021)
По данным Госкомстата, Узбекистан импортирует из ЕАЭС больше товаров и услуг, чем экспортирует.
ТАШКЕНТ, 23 дек – Sputnik
. В 2021 году Узбекистан импортировал больше всего товаров из России. Это следует из отчета
Государственного комитета по статистике.
По итогам 2021 года Россия вышла на первое место среди партнеров страны по импорту – российских товаров ввезено на 4,73 млрд долларов (+26,4%).
Больше закуплено товаров и из других стран СНГ: Казахстана —на 2,48 млрд долларов (+37,3%), Туркменистана — на 450,6 млн долларов (+29,9%), Украины — на 419,9 млн долларов (+49,9%).
В целом со странами ЕАЭС внешнеторговый оборот в 2011 году составил 11,3 млрд долларов. При этом Узбекистан импортирует из них больше товаров и услуг, чем экспортирует. Экспорт — 3,7 млрд долларов, импорт — 7,6 млрд долларов.
По сравнению с пандемийным годом Узбекистан увеличил поставки своих товаров и услуг почти во все страны-партнеры. В частности, экспорт в Китай возрос до 2,32 млрд долларов (+32,3%), Россию — до 1,87 млрд долларов (+41,6%), Турцию — до 1,54 млрд долларов (+71,7%). Выросли поставки также в Казахстан, Украину, Великобританию и другие страны.
По итогам 2020 года торговый оборот Узбекистана и России составил
$5,641 млрд. Объем экспорта из республики в Российскую Федерацию снизился в 1,7 раза, до $1,47 млрд, импорт увеличился на 0,8%, до $4,171 млрд.
Ранее стало известно
, что российские и узбекские власти намерены нарастить товарооборот между странами до 10 млрд. Стороны подготовили программу сотрудничества на ближайшие четыре года. Они договорились усилить взаимодействие в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, топливно-энергетической сфере, в области образования и науки, миграции и других сферах.