https://uz.sputniknews.ru/20211223/rossiya-na-pervom-meste-v-spiske-partnerov-uzbekistana-po-importu-21915816.html

Россия на первом месте в списке партнеров Узбекистана по импорту

Россия на первом месте в списке партнеров Узбекистана по импорту

По данным Госкомстата, Узбекистан импортирует из ЕАЭС больше товаров и услуг, чем экспортирует.

2021-12-23T14:56+0500

2021-12-23T14:56+0500

2021-12-23T15:25+0500

экономика

еаэс

узбекистан

импорт

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ТАШКЕНТ, 23 дек – Sputnik. В 2021 году Узбекистан импортировал больше всего товаров из России. Это следует из отчета Государственного комитета по статистике.По итогам 2021 года Россия вышла на первое место среди партнеров страны по импорту – российских товаров ввезено на 4,73 млрд долларов (+26,4%).Больше закуплено товаров и из других стран СНГ: Казахстана —на 2,48 млрд долларов (+37,3%), Туркменистана — на 450,6 млн долларов (+29,9%), Украины — на 419,9 млн долларов (+49,9%).В целом со странами ЕАЭС внешнеторговый оборот в 2011 году составил 11,3 млрд долларов. При этом Узбекистан импортирует из них больше товаров и услуг, чем экспортирует. Экспорт — 3,7 млрд долларов, импорт — 7,6 млрд долларов.По сравнению с пандемийным годом Узбекистан увеличил поставки своих товаров и услуг почти во все страны-партнеры. В частности, экспорт в Китай возрос до 2,32 млрд долларов (+32,3%), Россию — до 1,87 млрд долларов (+41,6%), Турцию — до 1,54 млрд долларов (+71,7%). Выросли поставки также в Казахстан, Украину, Великобританию и другие страны.По итогам 2020 года торговый оборот Узбекистана и России составил $5,641 млрд. Объем экспорта из республики в Российскую Федерацию снизился в 1,7 раза, до $1,47 млрд, импорт увеличился на 0,8%, до $4,171 млрд.Ранее стало известно, что российские и узбекские власти намерены нарастить товарооборот между странами до 10 млрд. Стороны подготовили программу сотрудничества на ближайшие четыре года. Они договорились усилить взаимодействие в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, топливно-энергетической сфере, в области образования и науки, миграции и других сферах.Читайте также: Внешнеторговый оборот Узбекистана достиг почти $38 млрд

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