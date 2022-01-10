Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220110/tuman-dojdi-i--8-kakuyu-pogodu-jdat-na-nedele-22120380.html
Туман, дожди и -8: какую погоду ждать на неделе
Туман, дожди и -8: какую погоду ждать на неделе
Синоптики предупредили: на страну надвигаются туман и снегопады. Подробности — в обзоре.
2022-01-10T10:30+0500
2022-01-10T10:30+0500
общество
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0a/22120309_123:36:2997:1653_1920x0_80_0_0_cc583a015d2f8c92a633778df1f362f0.jpg
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В Узгидромете рассказали, каким будет начало недели. Синоптики предупредили: республику накроют туман, кое-где пройдут дожди и снегопады.В Каракалпакстане и Хорезмской области ночью столбики термометров опустятся до -7. Днем температура будет колебаться от +2 до +7. Осадки ожидаются к пятнице.В Бухарской и Навоийской областях дождей не будет. Ночью похолодает до 0. Днем же в начале недели потеплеет до +12.В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях синоптики предсказывают ночью от -2 до +6. В дневное время ожидается от +7 до +13. Без осадков.В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ночью похолодает до -5. Днем температура будет варьироваться от +3 до +10. В горных районах Узбекистана температура ночью опустится до -8. Днем потеплеет максимум до +7. В четверг-пятницу пройдут дожди и снегопады.Ранее синоптики призвали граждан быть осторожнее на перевале Камчик: в зимнее время он представляет опасность из-за угрозы схода лавин.Читайте также:Рыбный день: на перевале Камчик произошло необычное ДТП — фото и видео &gt;&gt;Перевал Тахтакорача открыли: о чем попросили водителей авто? &gt;&gt;
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0a/22120309_543:126:2549:1631_1920x0_80_0_0_4fcce35c64489b4fda5b24ccc4f8e078.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан

Туман, дожди и -8: какую погоду ждать на неделе

10:30 10.01.2022
© Alexey MalgavkoМногоэтажные дома, окутанные туманом, иллюстративное фото
Многоэтажные дома, окутанные туманом, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.01.2022
© Alexey Malgavko
Подписаться на
Синоптики предупредили: на страну надвигаются туман и снегопады. Подробности — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В Узгидромете рассказали, каким будет начало недели. Синоптики предупредили: республику накроют туман, кое-где пройдут дожди и снегопады.
В Каракалпакстане и Хорезмской области ночью столбики термометров опустятся до -7. Днем температура будет колебаться от +2 до +7. Осадки ожидаются к пятнице.
В Бухарской и Навоийской областях дождей не будет. Ночью похолодает до 0. Днем же в начале недели потеплеет до +12.
В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях синоптики предсказывают ночью от -2 до +6. В дневное время ожидается от +7 до +13. Без осадков.
В Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях на неделе будет теплее всего — от +10 до +16. Ночью столбики термометров опустятся максимум до 0.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ночью похолодает до -5. Днем температура будет варьироваться от +3 до +10.
В горных районах Узбекистана температура ночью опустится до -8. Днем потеплеет максимум до +7. В четверг-пятницу пройдут дожди и снегопады.
Ранее синоптики призвали граждан быть осторожнее на перевале Камчик: в зимнее время он представляет опасность из-за угрозы схода лавин.
Читайте также:
Рыбный день: на перевале Камчик произошло необычное ДТП — фото и видео >>
Перевал Тахтакорача открыли: о чем попросили водителей авто? >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:00Пистолеты, ружья, алкоголь: что нашли у террористов в Казахстане — видео
10:40Мирзиёев направил соболезнования народу и президенту Казахстана
10:30Туман, дожди и -8: какую погоду ждать на неделе
10:00Видео: в Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация
09:31Жители двух районов Ташкента до вечера останутся без газа
09:11В "Узбекнефтегазе" ответили, снизятся ли цены на бензин
08:43Россияне благодарят миротворцев, которые помогли им покинуть Казахстан — видео
08:30COVID наращивает обороты: в Узбекистане — очередной антирекорд
07:30Согреться в морозы: топ-5 рецептов глинтвейна
07:00Видео: "Дом тигра" - как ветеринар и акробат создали хоспис для больших кошек
ВчераКакие фрукты нужно есть при беременности - врач
ВчераФото: Андрис Лиепа празднует 60-летие
Вчера"Нам у вас очень нравится" - Елизавета Арзамасова об Узбекистане
ВчераСтанет ли Ташкентская область новой Каппадокией - фото
ВчераМиротворцы ОДКБ охраняют важные объекты в Казахстане - видео
ВчераВ Узбекистане выявили "омикрон"
ВчераУзбекистан – лидер по продаже золота
ВчераРоссия бросает армию на завоевание мировых рынков
ВчераГоскомстат рассчитал минимальный объем расходов в месяц за 2021 год
ВчераСамолетом в Дагестан