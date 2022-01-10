https://uz.sputniknews.ru/20220110/tuman-dojdi-i--8-kakuyu-pogodu-jdat-na-nedele-22120380.html

Туман, дожди и -8: какую погоду ждать на неделе

Туман, дожди и -8: какую погоду ждать на неделе

Синоптики предупредили: на страну надвигаются туман и снегопады. Подробности — в обзоре.

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общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В Узгидромете рассказали, каким будет начало недели. Синоптики предупредили: республику накроют туман, кое-где пройдут дожди и снегопады.В Каракалпакстане и Хорезмской области ночью столбики термометров опустятся до -7. Днем температура будет колебаться от +2 до +7. Осадки ожидаются к пятнице.В Бухарской и Навоийской областях дождей не будет. Ночью похолодает до 0. Днем же в начале недели потеплеет до +12.В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях синоптики предсказывают ночью от -2 до +6. В дневное время ожидается от +7 до +13. Без осадков.В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ночью похолодает до -5. Днем температура будет варьироваться от +3 до +10. В горных районах Узбекистана температура ночью опустится до -8. Днем потеплеет максимум до +7. В четверг-пятницу пройдут дожди и снегопады.Ранее синоптики призвали граждан быть осторожнее на перевале Камчик: в зимнее время он представляет опасность из-за угрозы схода лавин.Читайте также:Рыбный день: на перевале Камчик произошло необычное ДТП — фото и видео >>Перевал Тахтакорача открыли: о чем попросили водителей авто? >>

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