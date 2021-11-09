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Узбекистан назвал главных "мясных" экспортеров
Узбекистан назвал главных "мясных" экспортеров
Власти раскрыли, откуда республика берет мясо. Основной экспортер — вовсе не Россия.
2021-11-09T09:16+0500
2021-11-09T11:20+0500
общество
узбекистан
мясо
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. За этот год Узбекистан импортировал 21 109 тонн мяса — это на 6 865 тонн больше, чем в прошлом году.Данные привели в Государственном комитете статистики.В ведомстве также назвали, кто продает Узбекистану мясо. Основными странами-экспортерами являются:Ранее власти Узбекистана освободили ввоз и продажу мяса от уплаты НДС до 31 декабря этого года.Меры призваны стабилизировать цены на основные виды продовольствия на внутреннем рынке и повысить доходы населения.Эксперты поделились с корреспондентом Sputnik мнением, подешевеет ли мясо в Узбекистане из-за нулевого НДС на импорт.
https://uz.sputniknews.ru/20211028/doktor-myasnikov-razveyal-populyarnyy-mif-o-krasnom-myase-21134928.html
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узбекистан, мясо

Узбекистан назвал главных "мясных" экспортеров

09:16 09.11.2021 (обновлено: 11:20 09.11.2021)
© Sputnik / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМясо, архивное фото
Мясо, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Евгения Новоженина
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Интересно, что больше всего мяса Узбекистан закупает вовсе не у России.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. За этот год Узбекистан импортировал 21 109 тонн мяса — это на 6 865 тонн больше, чем в прошлом году.
Данные привели в Государственном комитете статистики.
В ведомстве также назвали, кто продает Узбекистану мясо. Основными странами-экспортерами являются:
Беларусь – 14 403 тонны;
Казахстан – 3 220 тонн;
Украина – 2 018 тонн;
Россия – 559 тонн;
Молдова – 540 тонн.
Ранее власти Узбекистана освободили ввоз и продажу мяса от уплаты НДС до 31 декабря этого года.
Меры призваны стабилизировать цены на основные виды продовольствия на внутреннем рынке и повысить доходы населения.
Эксперты поделились с корреспондентом Sputnik мнением, подешевеет ли мясо в Узбекистане из-за нулевого НДС на импорт.
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