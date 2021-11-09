https://uz.sputniknews.ru/20211109/uzbekistan-ozvuchil-svoix-glavnyx-myasnyx-eksporterov-21268350.html

Узбекистан назвал главных "мясных" экспортеров

Узбекистан назвал главных "мясных" экспортеров

Власти раскрыли, откуда республика берет мясо. Основной экспортер — вовсе не Россия.

2021-11-09T09:16+0500

2021-11-09T09:16+0500

2021-11-09T11:20+0500

общество

узбекистан

мясо

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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. За этот год Узбекистан импортировал 21 109 тонн мяса — это на 6 865 тонн больше, чем в прошлом году.Данные привели в Государственном комитете статистики.В ведомстве также назвали, кто продает Узбекистану мясо. Основными странами-экспортерами являются:Ранее власти Узбекистана освободили ввоз и продажу мяса от уплаты НДС до 31 декабря этого года.Меры призваны стабилизировать цены на основные виды продовольствия на внутреннем рынке и повысить доходы населения.Эксперты поделились с корреспондентом Sputnik мнением, подешевеет ли мясо в Узбекистане из-за нулевого НДС на импорт.

https://uz.sputniknews.ru/20211028/doktor-myasnikov-razveyal-populyarnyy-mif-o-krasnom-myase-21134928.html

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узбекистан, мясо