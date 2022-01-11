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Делегация Татарстана готовит визит в Узбекистан: что запланировано
Делегация Татарстана готовит визит в Узбекистан: что запланировано
Узбекистан и Татарстан проведут адресные переговоры, чтобы еще более укрепить партнерство и согласовать аспекты практического диалога.
2022-01-11T20:21+0500
2022-01-11T20:21+0500
экономика
узбекистан
татарстан
министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана
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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Узбекистан и Татарстан согласовали шаги по реализации совместных проектов в рамках межрегионального сотрудничества. В пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) рассказали о результатах онлайн-переговоров зампремьера — главы ведомства Сардора Умурзакова с главой субъекта Российской Федерации Рустама Минниханова. Стороны предметно рассмотрели вопросы, связанные с имплементацией масштабных проектов в сферах химической, нефтегазовой, автомобилестроительной промышленности, производства медицинской техники и робототехники, жилищно-коммунального обслуживания, инноваций и научно-технического сотрудничества.По итогам дискуссии решено принять конкретные меры по ускоренному выходу на практическую реализацию соответствующих проектов.На встрече шла речь также об организации визита руководства Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан и крупных компаний в регионы Узбекистана. Планируется провести адресные переговоры, чтобы еще более укрепить партнерство и согласовать аспекты практического диалога.Читайте также:Innoweek.Uz-2021: Татарстан создаст рабочие места в Узбекистане &gt;&gt;От текстиля до авто: что связывает регионы России и Узбекистана &gt;&gt;
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узбекистан, татарстан, министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

Делегация Татарстана готовит визит в Узбекистан: что запланировано

20:21 11.01.2022
© SputnikРоссия и Узбекистан расширяют сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере
Россия и Узбекистан расширяют сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.01.2022
© Sputnik
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Узбекистан и Татарстан проведут адресные переговоры, чтобы еще более укрепить партнерство и согласовать аспекты практического диалога.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Узбекистан и Татарстан согласовали шаги по реализации совместных проектов в рамках межрегионального сотрудничества.
В пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) рассказали о результатах онлайн-переговоров зампремьера — главы ведомства Сардора Умурзакова с главой субъекта Российской Федерации Рустама Минниханова. Стороны предметно рассмотрели вопросы, связанные с имплементацией масштабных проектов в сферах химической, нефтегазовой, автомобилестроительной промышленности, производства медицинской техники и робототехники, жилищно-коммунального обслуживания, инноваций и научно-технического сотрудничества.
По итогам дискуссии решено принять конкретные меры по ускоренному выходу на практическую реализацию соответствующих проектов.
На встрече шла речь также об организации визита руководства Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан и крупных компаний в регионы Узбекистана. Планируется провести адресные переговоры, чтобы еще более укрепить партнерство и согласовать аспекты практического диалога.

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