https://uz.sputniknews.ru/20220111/delegatsiya-tatarstana-gotovit-vizit-v-uzbekistan-chto-zaplanirovano-22151701.html

Делегация Татарстана готовит визит в Узбекистан: что запланировано

Делегация Татарстана готовит визит в Узбекистан: что запланировано

Узбекистан и Татарстан проведут адресные переговоры, чтобы еще более укрепить партнерство и согласовать аспекты практического диалога.

2022-01-11T20:21+0500

2022-01-11T20:21+0500

2022-01-11T20:21+0500

экономика

узбекистан

татарстан

министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Узбекистан и Татарстан согласовали шаги по реализации совместных проектов в рамках межрегионального сотрудничества. В пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) рассказали о результатах онлайн-переговоров зампремьера — главы ведомства Сардора Умурзакова с главой субъекта Российской Федерации Рустама Минниханова. Стороны предметно рассмотрели вопросы, связанные с имплементацией масштабных проектов в сферах химической, нефтегазовой, автомобилестроительной промышленности, производства медицинской техники и робототехники, жилищно-коммунального обслуживания, инноваций и научно-технического сотрудничества.По итогам дискуссии решено принять конкретные меры по ускоренному выходу на практическую реализацию соответствующих проектов.На встрече шла речь также об организации визита руководства Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан и крупных компаний в регионы Узбекистана. Планируется провести адресные переговоры, чтобы еще более укрепить партнерство и согласовать аспекты практического диалога.Читайте также:Innoweek.Uz-2021: Татарстан создаст рабочие места в Узбекистане >>От текстиля до авто: что связывает регионы России и Узбекистана >>

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узбекистан, татарстан, министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана