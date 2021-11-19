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В Кремле началась встреча Путина и Мирзиёева
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От текстиля до авто: что связывает регионы России и Узбекистана
От текстиля до авто: что связывает регионы России и Узбекистана
В каких областях Узбекистана появятся новые предприятия с российским участием — в обзоре Sputnik.
2021-11-19T16:56+0500
2021-11-19T17:01+0500
экономика
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В течение этой недели как узбекские, так и российские СМИ активно освещают тему сотрудничества регионов. О том, что в рамках II Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном страны заключили соглашения на $8,9 млрд, не написал только ленивый.Однако какие регионы России и Узбекистана развивают больше всего совместных проектов? Ответ на этот вопрос — в подробном обзоре Sputnik Узбекистан.Самое важноеНаиболее значимые примеры двустороннего сотрудничества озвучил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на форуме 17 ноября.Помимо этого, компании Самарской области приступили к строительству крупного тепличного комплекса в Бухаре. А с предпринимателями из Ингушетии реализуется проект расширения текстильного кластера в Ферганской долине, подчеркнул Мирзиёев.Результаты многочисленных соглашений между регионами России и Узбекистана наиболее наглядно представлены в цифрах. Только за период с января по август текущего года товарооборот стран составил $3,9 млрд. То есть за восемь месяцев страны достигли 66% товарооборота прошлого года (товарооборот за весь 2020 год составил $5,9 млрд).В Узбекистане действуют более двух тысяч компаний с российским капиталом. В России число предприятий с участием узбекского бизнеса равняется 600.Всего в 2020-м с Узбекистаном сотрудничали 70 субъектов России. Самыми активными оказались следующие города и регионы: Москва, Московская область, Челябинская область и Санкт-Петербург.РоссияЧелябинская областьВ этом году Челябинская область стала первым экспортером в Узбекистан среди всех регионов, отметил губернатор области Алексей Текслер. Во многом этому способствовала поездка 60 представителей местного бизнес-сообщества в Узбекистан на промышленную выставку "Иннопром" в апреле этого года.Узбекистан — крупнейший потребитель продукции Магнитогорского металлургического комбината среди стран-членов СНГ. Кроме этого, большим спросом в республике пользуются произведенные в Челябинской области автомобили "Урал", нефтегазовое оборудование, самоходная техника и макаронные изделия.Челябинская область также подписала соглашение с АО "Национальные электрические сети Узбекистана" о совместном производстве изоляторов, сообщил Текслер. Новое соглашение же предполагает локализацию производства в Узбекистане. То есть четыре типа изоляторов будут выпускать в республике. Кроме того, российские и узбекские специалисты планируют проводить совместные научно-исследовательские работы в этой отрасли.Реализация такого проекта позволит обеспечить изоляторами для подстанций линий электропередач всю Центральную Азию, считает Алексей Текслер.Самарская областьПандемия никак не повлияла на внешнюю торговлю Самарской области с Узбекистаном — наоборот, в 2020 году она выросла на 19,7%.Как сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, особенно активно регион сотрудничает с Ташкентом, Ташкентской, Наманганской, Навоийской, Самаркандской и Хорезмской областями.В Джизакской области действует завод для сборки автомобилей "Лада". Самарская компания "Пегас-Агро" поставляет на узбекский рынок самоходную агротехнику. Предприятие "АКОМ" экспортировало в Узбекистан порядка 48 тысяч аккумуляторных батарей для легковых и грузовых автомобилей. А завод "Тяжмаш" поставляет оборудование на Алмалыкский и Навоийский горно-металлургические комбинаты.Активно сотрудничают Самарская область и Узбекистан еще и в гуманитарной сфере. Четверть иностранных студентов области — это граждане Узбекистана.Более того, в Самаре появился Парк дружбы народов. Как рассказал Дмитрий Азаров, это большой этнографический комплекс, рассказывающий о народах, которые населяют Самару. Поэтому в парке есть и зона, посвященная узбекам.Ростовская областьТоварооборот области с Узбекистаном составил $151 млн за 2020 год. В этом апреле в республике состоялось мероприятие "День Ростсельмаш". На нем ведущее предприятие Ростовской области по производству сельскохозяйственной техники показало узбекским фермерам в городе Чирчик свою производственную площадку.Также Новочеркасский электродный завод отгружает 1,5 тысячи тонн электродов для Узбекского металлургического комбината. А кроме этого, развивается продажа мебели. Компания "Алмаз", поставляющая на заказ мебель в Италию, продает свою продукцию и в Узбекистане.УзбекистанДжизакская областьПо словам хокима области Эргаша Салиева, Россия — главный экономический партнер Джизака. Локомотивами двустороннего сотрудничества стали автомобильная, текстильная, пищевая, строительная и химическая отрасли.Активнее всего Джизакская область сотрудничает с Татарстаном, Удмуртией, Ростовской, Омской, Челябинской, Тюменской и Самарской областями.В результате за четыре года количество предприятий с российским капиталом в Джизакской области выросло вдвое и составило 40 единиц.В рамках межрегионального форума область подписала с регионами России 28 инвестиционных и торговых документов общей суммой на $200 млн.Ферганская областьВ Ферганской области действуют 33 предприятия с российским капиталом. На данный момент в стадии реализации находятся десять проектов на сумму $40,1 млн.Россия является основным потребителем плодо-овощной продукции Ферганской области. Чаще всего область поставляет на российский рынок виноград, абрикосы, хурму, черешню и персики.Республика КаракалпакстанВ рамках форума Каракалпакстан подписал с субъектами России соглашения на общую сумму $144,4 млн. В 2020-м взаимный торговый оборот составил $108 млн, а в этом году, только по итогам 10 месяцев — уже $120 млн.Общий объем российских инвестиций в Каракалпакстан за этот год составил $44,2 млн.
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https://uz.sputniknews.ru/20211119/rossiya-pomojet-uzbekistanu-uluchshit-investitsionnyy-klimat-21428162.html
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От текстиля до авто: что связывает регионы России и Узбекистана

16:56 19.11.2021 (обновлено: 17:01 19.11.2021)
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Данара Курманова
Все материалы
В каких областях Узбекистана появятся новые предприятия с российским участием — в обзоре Sputnik.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В течение этой недели как узбекские, так и российские СМИ активно освещают тему сотрудничества регионов. О том, что в рамках II Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном страны заключили соглашения на $8,9 млрд, не написал только ленивый.
© SputnikТорговля Узбекистана и России в январе-августе 2021 года
Торговля Узбекистана и России в январе-августе 2021 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2021
Торговля Узбекистана и России в январе-августе 2021 года
© Sputnik
Однако какие регионы России и Узбекистана развивают больше всего совместных проектов? Ответ на этот вопрос — в подробном обзоре Sputnik Узбекистан.

Самое важное

Наиболее значимые примеры двустороннего сотрудничества озвучил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на форуме 17 ноября.
"С партнерами из Татарстана создается высокотехнологичный индустриальный парк "Химград" в Ташкентской области. В Джизакской области с инвесторами из Московского региона скоро будет запущен многофункциональный агрологистический центр", — заявил он в приветственной речи.
Помимо этого, компании Самарской области приступили к строительству крупного тепличного комплекса в Бухаре. А с предпринимателями из Ингушетии реализуется проект расширения текстильного кластера в Ферганской долине, подчеркнул Мирзиёев.
Результаты многочисленных соглашений между регионами России и Узбекистана наиболее наглядно представлены в цифрах. Только за период с января по август текущего года товарооборот стран составил $3,9 млрд. То есть за восемь месяцев страны достигли 66% товарооборота прошлого года (товарооборот за весь 2020 год составил $5,9 млрд).
В Узбекистане действуют более двух тысяч компаний с российским капиталом. В России число предприятий с участием узбекского бизнеса равняется 600.
Всего в 2020-м с Узбекистаном сотрудничали 70 субъектов России. Самыми активными оказались следующие города и регионы: Москва, Московская область, Челябинская область и Санкт-Петербург.

Россия

Челябинская область

В этом году Челябинская область стала первым экспортером в Узбекистан среди всех регионов, отметил губернатор области Алексей Текслер. Во многом этому способствовала поездка 60 представителей местного бизнес-сообщества в Узбекистан на промышленную выставку "Иннопром" в апреле этого года.
Узбекистан — крупнейший потребитель продукции Магнитогорского металлургического комбината среди стран-членов СНГ. Кроме этого, большим спросом в республике пользуются произведенные в Челябинской области автомобили "Урал", нефтегазовое оборудование, самоходная техника и макаронные изделия.
Челябинская область также подписала соглашение с АО "Национальные электрические сети Узбекистана" о совместном производстве изоляторов, сообщил Текслер.
Дело в том, что Южноуральский арматурно-изоляторный завод, расположенный в Челябинской области, — это крупнейший производитель изоляторов для высоковольтных линий электропередач в России.
Новое соглашение же предполагает локализацию производства в Узбекистане. То есть четыре типа изоляторов будут выпускать в республике. Кроме того, российские и узбекские специалисты планируют проводить совместные научно-исследовательские работы в этой отрасли.
Реализация такого проекта позволит обеспечить изоляторами для подстанций линий электропередач всю Центральную Азию, считает Алексей Текслер.

Самарская область

Пандемия никак не повлияла на внешнюю торговлю Самарской области с Узбекистаном — наоборот, в 2020 году она выросла на 19,7%.
Как сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, особенно активно регион сотрудничает с Ташкентом, Ташкентской, Наманганской, Навоийской, Самаркандской и Хорезмской областями.
В Джизакской области действует завод для сборки автомобилей "Лада". Самарская компания "Пегас-Агро" поставляет на узбекский рынок самоходную агротехнику. Предприятие "АКОМ" экспортировало в Узбекистан порядка 48 тысяч аккумуляторных батарей для легковых и грузовых автомобилей. А завод "Тяжмаш" поставляет оборудование на Алмалыкский и Навоийский горно-металлургические комбинаты.
Активно сотрудничают Самарская область и Узбекистан еще и в гуманитарной сфере. Четверть иностранных студентов области — это граждане Узбекистана.
Более того, в Самаре появился Парк дружбы народов. Как рассказал Дмитрий Азаров, это большой этнографический комплекс, рассказывающий о народах, которые населяют Самару. Поэтому в парке есть и зона, посвященная узбекам.
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Ростовская область

Товарооборот области с Узбекистаном составил $151 млн за 2020 год. В этом апреле в республике состоялось мероприятие "День Ростсельмаш".
На нем ведущее предприятие Ростовской области по производству сельскохозяйственной техники показало узбекским фермерам в городе Чирчик свою производственную площадку.
Также Новочеркасский электродный завод отгружает 1,5 тысячи тонн электродов для Узбекского металлургического комбината. А кроме этого, развивается продажа мебели. Компания "Алмаз", поставляющая на заказ мебель в Италию, продает свою продукцию и в Узбекистане.

Узбекистан

Джизакская область

По словам хокима области Эргаша Салиева, Россия — главный экономический партнер Джизака. Локомотивами двустороннего сотрудничества стали автомобильная, текстильная, пищевая, строительная и химическая отрасли.
Активнее всего Джизакская область сотрудничает с Татарстаном, Удмуртией, Ростовской, Омской, Челябинской, Тюменской и Самарской областями.
В результате за четыре года количество предприятий с российским капиталом в Джизакской области выросло вдвое и составило 40 единиц.
В рамках межрегионального форума область подписала с регионами России 28 инвестиционных и торговых документов общей суммой на $200 млн.
"Предусмотрено создание научно-производственного кластера по сборке оборудования для очистки воды, производство осветительных приборов, оросительных систем", —заявил Эргаш Салиев.

Ферганская область

В Ферганской области действуют 33 предприятия с российским капиталом. На данный момент в стадии реализации находятся десять проектов на сумму $40,1 млн.
Россия является основным потребителем плодо-овощной продукции Ферганской области. Чаще всего область поставляет на российский рынок виноград, абрикосы, хурму, черешню и персики.

Республика Каракалпакстан

В рамках форума Каракалпакстан подписал с субъектами России соглашения на общую сумму $144,4 млн. В 2020-м взаимный торговый оборот составил $108 млн, а в этом году, только по итогам 10 месяцев — уже $120 млн.
"В 2018 году было 13 совместных предприятий, сейчас — 37", — сообщил председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Мурат Камалов.
Общий объем российских инвестиций в Каракалпакстан за этот год составил $44,2 млн.
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