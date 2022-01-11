https://uz.sputniknews.ru/20220111/istochnik-na-peregovorax-v-jeneve-rasskazal-o-tverdolobosti-pozitsii-ssha-22146400.html

Источник на переговорах в Женеве рассказал о "твердолобости" позиции США

Источник на переговорах в Женеве рассказал о "твердолобости" позиции США

Россия "разжевала" свое предложение по гарантиям безопасности и призвала Вашингтон не уходить от ответственности.

2022-01-11T16:20+0500

2022-01-11T16:20+0500

2022-01-11T16:39+0500

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сша

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безопасность

женева

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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. США сохраняют твердолобую позицию по Украине, заявил РИА Новости источник в кругах, близких к переговорам по безопасности в Женеве.Он уточнил, что Штаты не хотят обсуждать без Киева тему вступления этой страны в НАТО.Между тем, на переговорах российская делегация "разжевала" свое предложение, чтобы не возникло каких-то недопониманий, и призвала Вашингтон не уходить от ответственности по этому вопросу, подчеркнул спикер.По его словам, России нужен конкретный ответ на озабоченности, прежде всего, в контексте нерасширения НАТО. Всякие увиливания в этом плане неинтересны.США пообещали предоставить РФ ответ на предложения по безопасности в письменном виде на следующей неделе, пояснил источник. Он отметил, что странам есть прямой смысл договориться, иначе угрозы мировой безопасности возрастут.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Читайте также:Эксперт озвучил сценарии будущего, если Россия и НАТО не договорятся — видео>>Идея НАТО будет похоронена: Кедми о вступлении Украины, Грузии и Молдовы в альянс >>

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