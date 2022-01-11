Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20220111/munisa-rizaeva-rasskazala-kakie-jenschiny-nravyatsya-mujchinam--foto-22143057.html
Муниса Ризаева рассказала, какие женщины нравятся мужчинам — фото
Муниса Ризаева рассказала, какие женщины нравятся мужчинам — фото
Звезда объяснила, какой нужно быть, чтобы встретить по-настоящему интересного спутника жизни.
2022-01-11T13:55+0500
2022-01-11T13:55+0500
это интересно
муниса ризаева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0b/22143689_7:58:620:403_1920x0_80_0_0_0e7846c5b48ff20286bae7da4cfbd150.jpg
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Муниса Ризаева пообщалась с подписчиками в Instagram на тему отношений.Певица рассказала, какие женщины нравятся мужчинам.Звезда добавила, что именно такие женщины встречают настоящих мужчин, ведь у них нет меркантильного интереса.Артистка призвала женскую аудиторию работать на собой, строить карьеру, заботиться о здоровье и красоте. Ризаева также посоветовала подписчицам развиваться "физически и умственно".В начале января звезда вернулась из Дубая и поделилась с поклонниками впечатлениями от поездки.Впрочем, Ризаева делится в соцсетях и более личным: недавно артистка выложила детское фото и заинтриговала фанатов.Читайте также:Видео: певица Зиёда закатила вечеринку на свой день рождения &gt;&gt;Муниса Ризаева получила звание самой трендовой звезды Узбекистана — видео &gt;&gt;
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0b/22143689_132:59:500:335_1920x0_80_0_0_f13db416527c26dc2c37520ea7eef843.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
муниса ризаева

Муниса Ризаева рассказала, какие женщины нравятся мужчинам — фото

13:55 11.01.2022
© Instagram / munisarizaevaМуниса Ризаева
Муниса Ризаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.01.2022
© Instagram / munisarizaeva
Подписаться на
Артистка объяснила, какой нужно быть, чтобы встретить по-настоящему интересного спутника жизни.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Муниса Ризаева пообщалась с подписчиками в Instagram на тему отношений.
Певица рассказала, какие женщины нравятся мужчинам.
"Я восхищаюсь женщинами, которые не зависят от мужчин!! Которые не ждут, что за них заплатят в дорогом ресторане и купят ювелирное украшение. Которые садятся в свой дорогой автомобиль и едут, куда им вздумается. Которые своим упорным трудом добились всего сами и воспринимают подарки от мужчин лишь как приятное дополнение", — подписала снимок Ризаева.
Звезда добавила, что именно такие женщины встречают настоящих мужчин, ведь у них нет меркантильного интереса.
Артистка призвала женскую аудиторию работать на собой, строить карьеру, заботиться о здоровье и красоте. Ризаева также посоветовала подписчицам развиваться "физически и умственно".
"Чтобы найти идеального спутника жизни надо для начала самой стать женщиной мечты", — заключила певица.
В начале января звезда вернулась из Дубая и поделилась с поклонниками впечатлениями от поездки.
Впрочем, Ризаева делится в соцсетях и более личным: недавно артистка выложила детское фото и заинтриговала фанатов.
Читайте также:
Видео: певица Зиёда закатила вечеринку на свой день рождения >>
Муниса Ризаева получила звание самой трендовой звезды Узбекистана — видео >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:15Что стало с Аралом: российский космонавт опубликовал эксклюзивное фото
14:03Елена Азарова подготовит синхронисток из Узбекистана к соревнованиям
13:55Муниса Ризаева рассказала, какие женщины нравятся мужчинам — фото
13:43Ситуация ухудшается: очередной максимум заболевших COVID в Узбекистане
13:10Установлены новые правила для въезда в Узбекистан
12:58В Коканде задержали подозреваемых в жестоком убийстве из-за денег
12:44Коллективная опасность: соседи России — под ударом Запада
12:37Новый Узбекистан: что изменится в стране
12:27Посол Казахстана опроверг сообщения о закрытии границы с Узбекистаном — видео
12:19В МИД раскрыли, есть ли узбекистанцы среди задержанных в Казахстане
11:54Чужие здесь не ходят: США заметили возрождение СССР
11:07В Казахстане назначен новый премьер-министр
10:42Токаев объявил о завершении миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане
10:37В каких регионах Узбекистана улучшится система газоснабжения
10:34Самолет из Москвы экстренно сел в аэропорту Ургенча: что произошло
10:16Вернется ли Узбекистан в ОДКБ в случае внешней угрозы — мнение эксперта
09:49Насколько узбекистанцы обеспечены мобильным интернетом
09:31Стало известно, как модернизируют дорожную систему Ташкента
09:16В Коканде спустя 13 дней поймали трех заключенных, сбежавших из колонии
09:00Как миротворцы ОДКБ помогают Казахстану — видео