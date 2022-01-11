https://uz.sputniknews.ru/20220111/munisa-rizaeva-rasskazala-kakie-jenschiny-nravyatsya-mujchinam--foto-22143057.html
Муниса Ризаева рассказала, какие женщины нравятся мужчинам — фото
Муниса Ризаева рассказала, какие женщины нравятся мужчинам — фото
Звезда объяснила, какой нужно быть, чтобы встретить по-настоящему интересного спутника жизни.
2022-01-11T13:55+0500
2022-01-11T13:55+0500
2022-01-11T13:55+0500
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муниса ризаева
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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Муниса Ризаева пообщалась с подписчиками в Instagram на тему отношений.Певица рассказала, какие женщины нравятся мужчинам.Звезда добавила, что именно такие женщины встречают настоящих мужчин, ведь у них нет меркантильного интереса.Артистка призвала женскую аудиторию работать на собой, строить карьеру, заботиться о здоровье и красоте. Ризаева также посоветовала подписчицам развиваться "физически и умственно".В начале января звезда вернулась из Дубая и поделилась с поклонниками впечатлениями от поездки.Впрочем, Ризаева делится в соцсетях и более личным: недавно артистка выложила детское фото и заинтриговала фанатов.Читайте также:Видео: певица Зиёда закатила вечеринку на свой день рождения >>Муниса Ризаева получила звание самой трендовой звезды Узбекистана — видео >>
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муниса ризаева
Муниса Ризаева рассказала, какие женщины нравятся мужчинам — фото
Артистка объяснила, какой нужно быть, чтобы встретить по-настоящему интересного спутника жизни.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Муниса Ризаева пообщалась с подписчиками в Instagram на тему отношений.
Певица рассказала, какие женщины нравятся мужчинам.
"Я восхищаюсь женщинами, которые не зависят от мужчин!! Которые не ждут, что за них заплатят в дорогом ресторане и купят ювелирное украшение. Которые садятся в свой дорогой автомобиль и едут, куда им вздумается. Которые своим упорным трудом добились всего сами и воспринимают подарки от мужчин лишь как приятное дополнение", — подписала снимок Ризаева.
Звезда добавила, что именно такие женщины встречают настоящих мужчин, ведь у них нет меркантильного интереса.
Артистка призвала женскую аудиторию работать на собой, строить карьеру, заботиться о здоровье и красоте. Ризаева также посоветовала подписчицам развиваться "физически и умственно".
"Чтобы найти идеального спутника жизни надо для начала самой стать женщиной мечты", — заключила певица.
В начале января звезда вернулась
из Дубая и поделилась с поклонниками впечатлениями от поездки.
Впрочем, Ризаева делится в соцсетях и более личным: недавно артистка выложила
детское фото и заинтриговала фанатов.