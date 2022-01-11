https://uz.sputniknews.ru/20220111/munisa-rizaeva-rasskazala-kakie-jenschiny-nravyatsya-mujchinam--foto-22143057.html

Муниса Ризаева рассказала, какие женщины нравятся мужчинам — фото

Муниса Ризаева рассказала, какие женщины нравятся мужчинам — фото

Звезда объяснила, какой нужно быть, чтобы встретить по-настоящему интересного спутника жизни.

2022-01-11T13:55+0500

2022-01-11T13:55+0500

2022-01-11T13:55+0500

это интересно

муниса ризаева

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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Муниса Ризаева пообщалась с подписчиками в Instagram на тему отношений.Певица рассказала, какие женщины нравятся мужчинам.Звезда добавила, что именно такие женщины встречают настоящих мужчин, ведь у них нет меркантильного интереса.Артистка призвала женскую аудиторию работать на собой, строить карьеру, заботиться о здоровье и красоте. Ризаева также посоветовала подписчицам развиваться "физически и умственно".В начале января звезда вернулась из Дубая и поделилась с поклонниками впечатлениями от поездки.Впрочем, Ризаева делится в соцсетях и более личным: недавно артистка выложила детское фото и заинтриговала фанатов.Читайте также:Видео: певица Зиёда закатила вечеринку на свой день рождения >>Муниса Ризаева получила звание самой трендовой звезды Узбекистана — видео >>

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муниса ризаева