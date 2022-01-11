https://uz.sputniknews.ru/20220111/novyy-premer-kazaxstana-sozvonilsya-s-aripovym-i-mishustinym-22152262.html

Новый премьер Казахстана созвонился с Ариповым и Мишустиным

Новый премьер Казахстана созвонился с Ариповым и Мишустиным

Алихан Смаилов заверил коллег в твердой приверженности курсу на углубление стратегического партнерства и решимости продолжить реализацию ранее достигнутых договоренностей.

2022-01-11T22:10+0500

2022-01-11T22:10+0500

2022-01-11T22:10+0500

политика

казахстан

абдулла арипов

премьер

михаил мишустин

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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Назначенный сегодня премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел телефонный разговор со своим узбекским коллегой Абдуллой Ариповым.Как сообщили в пресс-службе казахстанского правительства, Арипов поздравил Смаилова с назначением на пост. Стороны выразили готовность к укреплению стратегического партнерства.Аналогичный диалог сегодня состоялся и с премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Глава казахстанского правительства заверил коллегу в твердой решимости продолжить реализацию ранее достигнутых договоренностей.Также стороны обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.Алихан Смаилов стал временно исполняющим обязанности премьера Казахстана 5 января, после того, как президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку на фоне массовых протестов, начавшихся 2 января.Сегодня Токаев утвердил его в должности окончательно.

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казахстан, абдулла арипов, премьер, михаил мишустин