https://uz.sputniknews.ru/20220111/novyy-premer-kazaxstana-sozvonilsya-s-aripovym-i-mishustinym-22152262.html
Новый премьер Казахстана созвонился с Ариповым и Мишустиным
Новый премьер Казахстана созвонился с Ариповым и Мишустиным
Алихан Смаилов заверил коллег в твердой приверженности курсу на углубление стратегического партнерства и решимости продолжить реализацию ранее достигнутых договоренностей.
2022-01-11T22:10+0500
2022-01-11T22:10+0500
2022-01-11T22:10+0500
политика
казахстан
абдулла арипов
премьер
михаил мишустин
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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Назначенный сегодня премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел телефонный разговор со своим узбекским коллегой Абдуллой Ариповым.Как сообщили в пресс-службе казахстанского правительства, Арипов поздравил Смаилова с назначением на пост. Стороны выразили готовность к укреплению стратегического партнерства.Аналогичный диалог сегодня состоялся и с премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Глава казахстанского правительства заверил коллегу в твердой решимости продолжить реализацию ранее достигнутых договоренностей.Также стороны обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.Алихан Смаилов стал временно исполняющим обязанности премьера Казахстана 5 января, после того, как президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку на фоне массовых протестов, начавшихся 2 января.Сегодня Токаев утвердил его в должности окончательно.
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казахстан, абдулла арипов, премьер, михаил мишустин
Новый премьер Казахстана созвонился с Ариповым и Мишустиным
Алихан Смаилов заверил коллег в твердой приверженности курсу на углубление стратегического партнерства и решимости продолжить реализацию ранее достигнутых договоренностей.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Назначенный сегодня премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел телефонный разговор со своим узбекским коллегой Абдуллой Ариповым.
Как сообщили
в пресс-службе казахстанского правительства, Арипов поздравил Смаилова с назначением на пост. Стороны выразили готовность к укреплению стратегического партнерства.
“Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с братской Республикой Узбекистан. Мы решительно настроены на реализацию ранее достигнутых договоренностей. Уверен, намеченные планы в рамках двусторонней повестки сотрудничества будут реализованы совместными усилиями”, — передает слова Смаилова его пресс-служба.
Аналогичный диалог сегодня состоялся
и с премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Глава казахстанского правительства заверил коллегу в твердой решимости продолжить реализацию ранее достигнутых договоренностей.
Также стороны обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.
Алихан Смаилов стал временно исполняющим обязанности премьера Казахстана 5 января, после того, как президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку на фоне массовых протестов, начавшихся 2 января.
Сегодня Токаев утвердил
его в должности окончательно.