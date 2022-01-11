https://uz.sputniknews.ru/20220111/v-kazaxstane-naznachen-novyy-premer-ministr-22138774.html

В Казахстане назначен новый премьер-министр

В Казахстане назначен новый премьер-министр

В разные годы политик работал в Администрации президента, в МИД, был министром финансов, помощником президента, возглавлял нацхолдинг "Казагро" и агентство по статистике.

2022-01-11T11:07+0500

2022-01-11T11:07+0500

2022-01-11T11:09+0500

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. На должность премьер-министра Казахстана назначен Алихан Смаилов, передает Telegram-канал Sputnik.Он родился 18 декабря 1972 года в Алматы. Имеет высшее образование в области управления. Также Смаилов является математиком.В разные годы политик работал в Администрации президента, в МИД, был министром финансов, помощником президента, возглавлял нацхолдинг "Казагро" и агентство по статистике.Токаев заявил, что возглавит Совбез Казахстана – видео >>С 2019 года занимал пост первого вице-премьера Казахстана. С января 2022 года - и.о. премьер-министра Казахстана.В настоящее время Смаилов имеет ряд государственных наград: орден "Парасат", медаль "Ерен еңбегі үшін" и другие. Также он обладает дипломатическим рангом "Советник 1 ранга".Читайте также:Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства — видео >>Есть ли угроза для всего региона? Эксперты о ситуации в Казахстане >>

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