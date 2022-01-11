https://uz.sputniknews.ru/20220111/rossiya-gotova-dratsya-za-kazaxstan-chto-budet-s-uzbekistanom--video-22151195.html

Россия готова драться за Казахстан. Что будет с Узбекистаном – видео

Россия готова драться за Казахстан. Что будет с Узбекистаном – видео

Возможен ли в Узбекистане сценарий развития казахстанских событий? Готов ли Узбекистан быть вместе с ОДКБ? Как ситуация повлияет на узбекских мигрантов в Казахстане? Об этом и не только рассказал эксперт Андрей Грозин.

2022-01-11T20:02+0500

2022-01-11T20:02+0500

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Лидеры Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудили ситуацию в Казахстане. В частности, Александр Лукашенко заявил, что уроки из ситуации в Казахстане прежде всего должен извлечь Узбекистан.Как могут развиваться события в регионе дальше, корреспондент и ведущая Sputnik Узбекистан спросила у кандидата исторических наук, руководителя отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрея Грозина.Возможен ли в Узбекистане сценарий развития казахстанских событий? Почему Узбекистану важно быть вместе с ОДКБ? Как ситуация повлияет на узбекских мигрантов в Казахстане? Ответы на эти вопросы – в материале Sputnik.По мнению эксперта, от подобных всплесков активности террористов не застраховано ни одно государство СНГ. Андрей Грозин обращает внимание на то, как оперативно и эффективно сработала структура ОДКБ в условиях потери управления государством в Казахстане. Узбекистану важно учесть это, и больше координировать свои действия с коллегами из других стран.Казахстан является критически важным транзитером для Центральной Азии, в частности, для Узбекистана. Как отметил Грозин, узбекистанцам не стоит опасаться товарных задержек на границах с Казахстаном.Казахстану и Узбекистану необходимо концентрировать совместные действия для поднятия инвестиционного, логистического потенциала региона ЦА. А что делать в этой ситуации, Ташкент сам разберется, резюмирует Андрей Грозин.Полную версию интервью с экспертом смотрите на YouTube-канале SputnikУзбекистан >>

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

мультимедиа , узбекистан, казахстан, видео