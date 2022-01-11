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https://uz.sputniknews.ru/20220111/v-kakix-regionax-uzbekistana-uluchshitsya-sistema-gazosnabjeniya-22137497.html
В каких регионах Узбекистана улучшится система газоснабжения
В каких регионах Узбекистана улучшится система газоснабжения
Более половины газопроводов в стране (45 тысяч км) находятся в эксплуатации свыше тридцати лет.
2022-01-11T10:37+0500
2022-01-11T11:08+0500
общество
газоснабжение
газ
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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Власти Узбекистана намерены модернизировать систему газоснабжения страны на основе государственно-частного партнерства, сообщает пресс-служба президента.Отмечается, что ее улучшение необходимо, так как более половины газопроводов в стране (45 тысяч км) находятся в эксплуатации свыше тридцати лет.Согласно представленному главе государства проекту, планируется обновить систему газоснабжения Джизака в соответствии с международными стандартами и с привлечением прямых инвестиций. В частности, в городе намечено проложить более 1,5 тысячи километров новых газопроводов. Поставки газа жителям Ферганской долины будут увеличены — Минэнерго &gt;&gt;Помимо этого, предусмотрено сокращение количества газораспределительных станций с шести до двух и переход с трехступенчатой на двухступенчатую схему газоснабжения. В ходе осуществления проекта, ожидается устранить потери в городской системе газоснабжения объемом 115 миллионов кубометров.По распоряжению президента, такой же проект будет одновременно реализован в Гулистане Сырдарьинской области, а затем и в других регионах республики.В апреле этого года ВЭБ.РФ заявил о намерении предоставить Узбекистану кредит на сумму до $618 миллионов на обновление системы транспортировки газа. Договоренность о сотрудничестве была достигнута в рамках проекта по модернизации газотранспортной системы в центральноазиатской республике.Читайте также:Россия поможет Узбекистану оценить запасы нефти и газа &gt;&gt;Россия укрепит статус "газового гиганта" — в этом ей поможет Центральная Азия &gt;&gt;
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газоснабжение, газ

В каких регионах Узбекистана улучшится система газоснабжения

10:37 11.01.2022 (обновлено: 11:08 11.01.2022)
© Sputnik / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Екатерина Соловьева
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Более половины газопроводов в стране (45 тысяч км) находятся в эксплуатации свыше тридцати лет.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Власти Узбекистана намерены модернизировать систему газоснабжения страны на основе государственно-частного партнерства, сообщает пресс-служба президента.
Отмечается, что ее улучшение необходимо, так как более половины газопроводов в стране (45 тысяч км) находятся в эксплуатации свыше тридцати лет.
Согласно представленному главе государства проекту, планируется обновить систему газоснабжения Джизака в соответствии с международными стандартами и с привлечением прямых инвестиций. В частности, в городе намечено проложить более 1,5 тысячи километров новых газопроводов.
Поставки газа жителям Ферганской долины будут увеличены — Минэнерго >>
Помимо этого, предусмотрено сокращение количества газораспределительных станций с шести до двух и переход с трехступенчатой на двухступенчатую схему газоснабжения. В ходе осуществления проекта, ожидается устранить потери в городской системе газоснабжения объемом 115 миллионов кубометров.
По распоряжению президента, такой же проект будет одновременно реализован в Гулистане Сырдарьинской области, а затем и в других регионах республики.
В апреле этого года ВЭБ.РФ заявил о намерении предоставить Узбекистану кредит на сумму до $618 миллионов на обновление системы транспортировки газа. Договоренность о сотрудничестве была достигнута в рамках проекта по модернизации газотранспортной системы в центральноазиатской республике.
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