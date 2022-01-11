В регионах Узбекистана появятся центры криминалистической экспертизы ДНК

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Кабинет Министров разработал меры по развитию экспертных работ в области судебно-медицинской экспертизы.В частности, в Ферганском, Сурхандарьинском и Хорезмском областных филиалах Республиканского центра судебной экспертизы имени Х.Сулеймановой будут созданы лаборатории судебно-биологической экспертизы ДНК человека.В Самарканде, помимо лаборатий по исследованию ДНК человека, планируется создать центры криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий.Министерство юстиции в течение года проведет международную аккредитацию лабораторий судебно-фонографической и криминалистической экспертизы документов. Таким образом, результаты судебно-медицинской экспертизы могут быть признаны в мире.Действующая лаборатория "Судебно-биологическая экспертиза ДНК человека" функционирует уже более 20 лет в Республиканском центре судебной экспертизы. Сотрудники лаборатории выполнили уже более 3 000 экспертиз, выводы которых помогли в расследовании особо тяжких преступлений.Читайте также:Узбекские ученые расшифровали все 32 генома коронавируса для создания вакцины >>Инновационный Узбекистан: страна бросит силы на развитие 6 научных отраслей >>
После прохождения международной аккредитации, результаты судебно-медицинской экспертизы могут быть признаны в мире.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Кабинет Министров разработал меры по развитию экспертных работ в области судебно-медицинской экспертизы.
В частности, в Ферганском, Сурхандарьинском и Хорезмском областных филиалах Республиканского центра судебной экспертизы имени Х.Сулеймановой будут созданы лаборатории судебно-биологической экспертизы ДНК человека.
В Самарканде, помимо лаборатий по исследованию ДНК человека, планируется создать центры криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий.
Министерство юстиции в течение года проведет международную аккредитацию лабораторий судебно-фонографической и криминалистической экспертизы документов. Таким образом, результаты судебно-медицинской экспертизы могут быть признаны в мире.
Действующая лаборатория "Судебно-биологическая экспертиза ДНК человека" функционирует уже более 20 лет в Республиканском центре судебной экспертизы. Сотрудники лаборатории выполнили уже более 3 000 экспертиз, выводы которых помогли в расследовании особо тяжких преступлений.
ДНК в правосудии
Генетическая (ДНК) экспертиза является одним из точнейших источников информации при раскрытии различного рода преступлений.
ДНК – деоксирибонуклеиновая кислота, макромолекуласостоящая из двух спиралей, основу которой составляют нуклеотиды. Это вещество обеспечивает хранение, передачу из поколения в поколение наследственной информации организма, а также сохранятся и после его биологической смерти.