https://uz.sputniknews.ru/20220111/v-regionax-uzbekistana-poyavyatsya-tsentry-kriminalisticheskoy-ekspertizy-dnk-22149664.html

В регионах Узбекистана появятся центры криминалистической экспертизы ДНК

В регионах Узбекистана появятся центры криминалистической экспертизы ДНК

После прохождения международной аккредитации, результаты судебно-медицинской экспертизы могут быть признаны в мире.

2022-01-11T18:31+0500

2022-01-11T18:31+0500

2022-01-11T18:31+0500

общество

узбекистан

днк

экспертиза

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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Кабинет Министров разработал меры по развитию экспертных работ в области судебно-медицинской экспертизы.В частности, в Ферганском, Сурхандарьинском и Хорезмском областных филиалах Республиканского центра судебной экспертизы имени Х.Сулеймановой будут созданы лаборатории судебно-биологической экспертизы ДНК человека.В Самарканде, помимо лаборатий по исследованию ДНК человека, планируется создать центры криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий.Министерство юстиции в течение года проведет международную аккредитацию лабораторий судебно-фонографической и криминалистической экспертизы документов. Таким образом, результаты судебно-медицинской экспертизы могут быть признаны в мире.Действующая лаборатория "Судебно-биологическая экспертиза ДНК человека" функционирует уже более 20 лет в Республиканском центре судебной экспертизы. Сотрудники лаборатории выполнили уже более 3 000 экспертиз, выводы которых помогли в расследовании особо тяжких преступлений.Читайте также:Узбекские ученые расшифровали все 32 генома коронавируса для создания вакцины >>Инновационный Узбекистан: страна бросит силы на развитие 6 научных отраслей >>

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