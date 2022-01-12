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На границе Армении и Азербайджана вновь обострение
На границе Армении и Азербайджана вновь обострение
Стороны конфликта возлагают ответственность на возникшую на границе напряженность друг на друга.
2022-01-12T12:20+0500
2022-01-12T12:20+0500
в мире
армения
азербайджан
граница
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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Ереван и Баку вновь обвиняют друг друга в провокациях и стрельбе на Кельбаджарском направлении, передает РИА Новости.Накануне в Минобороны Азербайджана сообщили о гибели военнослужащего в результате обстрела на границе с Арменией.В свою очередь в Минобороны Армении заявили о гибели троих армянских солдат на границе из-за обстрела с азербайджанской стороны.Читайте также:Год без войны: в МИД РФ озвучили итоги перемирия в Нагорном Карабахе &gt;&gt;Узбекистан готов помочь в восстановлении памятников в Нагорном Карабахе &gt;&gt;
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армения, азербайджан, граница

На границе Армении и Азербайджана вновь обострение

12:20 12.01.2022
© Sputnik / Aram Nersesyan / Перейти в фотобанкКаска на обочине дороги в Нагорном Карабахе
Каска на обочине дороги в Нагорном Карабахе - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2022
© Sputnik / Aram Nersesyan
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Стороны конфликта возлагают ответственность на возникшую на границе напряженность друг на друга.
ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Ереван и Баку вновь обвиняют друг друга в провокациях и стрельбе на Кельбаджарском направлении, передает РИА Новости.
Накануне в Минобороны Азербайджана сообщили о гибели военнослужащего в результате обстрела на границе с Арменией.
В свою очередь в Минобороны Армении заявили о гибели троих армянских солдат на границе из-за обстрела с азербайджанской стороны.
Обострение в Нагорном Карабахе

В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших.

Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

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