В мире
На границе Армении и Азербайджана вновь обострение
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Стороны конфликта возлагают ответственность на возникшую на границе напряженность друг на друга.
ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Ереван и Баку вновь обвиняют друг друга в провокациях и стрельбе на Кельбаджарском направлении, передает РИА Новости.
Накануне в Минобороны Азербайджана сообщили о гибели военнослужащего в результате обстрела на границе с Арменией.
В свою очередь в Минобороны Армении заявили о гибели троих армянских солдат на границе из-за обстрела с азербайджанской стороны.
Обострение в Нагорном Карабахе
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших.
Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.