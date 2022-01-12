На границе Армении и Азербайджана вновь обострение

В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших.

Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.