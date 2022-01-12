https://uz.sputniknews.ru/20220112/sinoptiki-rasskazali-kogda-potepleet-22158219.html
Синоптики рассказали, когда потеплеет
Синоптики рассказали, когда потеплеет
Подходит к середине второй месяцы зимы. Когда ждать тепла? Ответы — в материале.
2022-01-12T13:49+0500
2022-01-12T13:49+0500
2022-01-12T13:51+0500
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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В Узгидромете рассказали о погоде до конца этой недели. Синоптики предупредили: республику накроют туман, кое-где пройдут дожди.В Каракалпакстане и Хорезмской области температура днем будет колебаться от 0 до +10. Ночью столбики термометров опустятся максимум до -8. Небольшие осадки ожидаются в выходные.В Бухарской и Навоийской областях дожди также прольют в субботу и воскресенье. Днем потеплеет до +14. Ночью же будет холоднее: от 0 до +8.В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях синоптики предсказывают в дневное время от +5 до +16. Ночью температура опустится максимум до +1. Небольшие осадки ожидаются с пятницы по понедельник.В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ночью температура опустится до -3. Днем воздух прогреется до +12. Осадки выпадут в понедельник.В горных районах Узбекистана днем температура будет варьироваться от 0 до +7, ночью — от -3 до +2.Ранее синоптики призвали граждан быть осторожнее на перевале Камчик: в зимнее время он представляет опасность из-за угрозы схода лавин.Читайте также:Рыбный день: на перевале Камчик произошло необычное ДТП — фото и видео >>Перевал Тахтакорача открыли: о чем попросили водителей авто? >>
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погода
Синоптики рассказали, когда потеплеет
13:49 12.01.2022 (обновлено: 13:51 12.01.2022)
Подходит к середине второй месяцы зимы. Когда ждать тепла? Ответы — в материале.
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В Узгидромете рассказали о погоде до конца этой недели. Синоптики предупредили: республику накроют туман, кое-где пройдут дожди.
В Каракалпакстане и Хорезмской области температура днем будет колебаться от 0 до +10. Ночью столбики термометров опустятся максимум до -8. Небольшие осадки ожидаются в выходные.
В Бухарской и Навоийской областях дожди также прольют в субботу и воскресенье. Днем потеплеет до +14. Ночью же будет холоднее: от 0 до +8.
В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях синоптики предсказывают в дневное время от +5 до +16. Ночью температура опустится максимум до +1. Небольшие осадки ожидаются с пятницы по понедельник.
В Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях на неделе будет теплее всего — от +9 до +19. Ночью похолодает до +2. Дожди прольют на выходных.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ночью температура опустится до -3. Днем воздух прогреется до +12. Осадки выпадут в понедельник.
В горных районах Узбекистана днем температура будет варьироваться
от 0 до +7, ночью — от -3 до +2.
Ранее синоптики призвали граждан быть осторожнее на перевале Камчик: в зимнее время он представляет опасность из-за угрозы схода лавин.