https://uz.sputniknews.ru/20220112/skolko-nexia-sobrali-v-2021-godu-22155667.html

Сколько Nexia собрали в 2021 году

Сколько Nexia собрали в 2021 году

По данным Госкомстата, больше всего автомобилей “Nexia T-250” собрано в Узбекистане в октябре, меньше всего – в январе.

2022-01-12T10:59+0500

2022-01-12T10:59+0500

2022-01-12T10:59+0500

общество

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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Государственный комитет по статистике опубликовал данные по количеству собранных в Узбекистане автомобилей “Nexia T-250” за 2021 год.По данным ведомства, за год в стране выпущено 25 933 автомобиля этой марки. Больше всего машин собрано в октябре (5099 штук), ноябре (4 255 штук) и марте (3 717 штук). Меньше всего продукции выпущено в январе 2021 года – всего 88 штук.Ранее UzAuto Motors объявила о приостановке заявок на ряд моделей, включая Nexia, до 1 февраля 2022 года. Компания объяснила такое решение перебоями в поставках полупроводников и проблемами с перевозкой в портах и на железнодорожных маршрутах. По данным компании, контейнеры с необходимым грузом задерживаются до шести месяцев.Читайте также: С 1 января отменен сбор за покупку автомобиля

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госкомстат, узбекистан, nexia