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Автокризис: некоторые машины временно не будут производить в Узбекистане
Автокризис: некоторые машины временно не будут производить в Узбекистане
По данным UzAuto Motors, такое решение было принято из-за перебоев с поставками полупроводников, а также проблем с перевозками в портах и на железнодорожных маршрутах.
2021-12-20T09:55+0500
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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. UzAuto Motors приостановила прием заявок на продажу автомобилей Nexia, Spark, Cobalt, Lacetti с 20 декабря по 1 февраля, сообщает пресс-служба компании. Несмотря на круглосуточное производство, очереди в автосалонах продолжают расти отметили в UzAuto.UzAuto Motors снова заявила о задержке поставок автомобилей &gt;&gt;По данным организации, такое решение было принято из-за перебоев с поставками полупроводников, а также проблем с перевозками в портах и на железнодорожных маршрутах. Отмечается, что контейнеры с грузом задерживаются до шести месяцев. В UzAuto Motors продлили сроки поставки Lacetti и Labo на два месяца &gt;&gt;"Команда UzAuto Motors в октябре, ноябре и декабре сделала все возможное для выполнения своих контрактных обязательств, причём без потерь для качества", - информируется в релизе.Эксперт рассказал, когда авто станут доступнее для жителей Узбекистана &gt;&gt;Однако периодически возникающие сбои с доставкой не дают возможности вернуться к прежнему рабочему ритму, добавили в компании. В связи с произошедшей ситуацией, UzAuto Motors в ближайшее время будет производить машины только по сделанным ранее заявкам.Читайте также:Узбекистанцам начали возвращать деньги за покупку Captiva &gt;&gt;UzAuto Motors остановила продажу Chevrolet Captiva 5 &gt;&gt;
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продажи, автомобили, uzauto motors

Автокризис: некоторые машины временно не будут производить в Узбекистане

09:55 20.12.2021 (обновлено: 09:57 20.12.2021)
© Пресс-служба UzAuto MotorsВ городе Гаджигабул Азербайджана состоялось торжественное открытие производственной линии АО UzAuto Motors и СП ООО "СамАвто".
В городе Гаджигабул Азербайджана состоялось торжественное открытие производственной линии АО UzAuto Motors и СП ООО СамАвто. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2021
© Пресс-служба UzAuto Motors
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По данным UzAuto Motors, такое решение было принято из-за перебоев с поставками полупроводников, а также проблем с перевозками в портах и на железнодорожных маршрутах.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. UzAuto Motors приостановила прием заявок на продажу автомобилей Nexia, Spark, Cobalt, Lacetti с 20 декабря по 1 февраля, сообщает пресс-служба компании.

Несмотря на круглосуточное производство, очереди в автосалонах продолжают расти отметили в UzAuto.
UzAuto Motors снова заявила о задержке поставок автомобилей >>
По данным организации, такое решение было принято из-за перебоев с поставками полупроводников, а также проблем с перевозками в портах и на железнодорожных маршрутах. Отмечается, что контейнеры с грузом задерживаются до шести месяцев.
В UzAuto Motors продлили сроки поставки Lacetti и Labo на два месяца >>
"Команда UzAuto Motors в октябре, ноябре и декабре сделала все возможное для выполнения своих контрактных обязательств, причём без потерь для качества", - информируется в релизе.
Эксперт рассказал, когда авто станут доступнее для жителей Узбекистана >>
Однако периодически возникающие сбои с доставкой не дают возможности вернуться к прежнему рабочему ритму, добавили в компании.

В связи с произошедшей ситуацией, UzAuto Motors в ближайшее время будет производить машины только по сделанным ранее заявкам.
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