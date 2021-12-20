https://uz.sputniknews.ru/20211220/avtokrizis-nekotorye-mashiny-vremenno-ne-budut-proizvodit-v-uzbekistane-21853300.html
Автокризис: некоторые машины временно не будут производить в Узбекистане
Автокризис: некоторые машины временно не будут производить в Узбекистане
По данным UzAuto Motors, такое решение было принято из-за перебоев с поставками полупроводников, а также проблем с перевозками в портах и на железнодорожных маршрутах.
2021-12-20T09:55+0500
2021-12-20T09:55+0500
2021-12-20T09:57+0500
общество
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uzauto motors
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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. UzAuto Motors приостановила прием заявок на продажу автомобилей Nexia, Spark, Cobalt, Lacetti с 20 декабря по 1 февраля, сообщает пресс-служба компании. Несмотря на круглосуточное производство, очереди в автосалонах продолжают расти отметили в UzAuto.UzAuto Motors снова заявила о задержке поставок автомобилей >>По данным организации, такое решение было принято из-за перебоев с поставками полупроводников, а также проблем с перевозками в портах и на железнодорожных маршрутах. Отмечается, что контейнеры с грузом задерживаются до шести месяцев. В UzAuto Motors продлили сроки поставки Lacetti и Labo на два месяца >>"Команда UzAuto Motors в октябре, ноябре и декабре сделала все возможное для выполнения своих контрактных обязательств, причём без потерь для качества", - информируется в релизе.Эксперт рассказал, когда авто станут доступнее для жителей Узбекистана >>Однако периодически возникающие сбои с доставкой не дают возможности вернуться к прежнему рабочему ритму, добавили в компании. В связи с произошедшей ситуацией, UzAuto Motors в ближайшее время будет производить машины только по сделанным ранее заявкам.Читайте также:Узбекистанцам начали возвращать деньги за покупку Captiva >>UzAuto Motors остановила продажу Chevrolet Captiva 5 >>
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продажи, автомобили, uzauto motors
Автокризис: некоторые машины временно не будут производить в Узбекистане
09:55 20.12.2021 (обновлено: 09:57 20.12.2021)
По данным UzAuto Motors, такое решение было принято из-за перебоев с поставками полупроводников, а также проблем с перевозками в портах и на железнодорожных маршрутах.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik
. UzAuto Motors приостановила прием заявок на продажу автомобилей Nexia, Spark, Cobalt, Lacetti с 20 декабря по 1 февраля, сообщает
пресс-служба компании.
Несмотря на круглосуточное производство, очереди в автосалонах продолжают расти отметили в UzAuto.
По данным организации, такое решение было принято из-за перебоев с поставками полупроводников, а также проблем с перевозками в портах и на железнодорожных маршрутах. Отмечается, что контейнеры с грузом задерживаются до шести месяцев.
"Команда UzAuto Motors в октябре, ноябре и декабре сделала все возможное для выполнения своих контрактных обязательств, причём без потерь для качества", - информируется в релизе.
Однако периодически возникающие сбои с доставкой не дают возможности вернуться к прежнему рабочему ритму, добавили в компании.
В связи с произошедшей ситуацией, UzAuto Motors в ближайшее время будет производить машины только по сделанным ранее заявкам.