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С 1 января отменен сбор за покупку автомобиля
С 1 января отменен сбор за покупку автомобиля
По действовавшему порядку, при покупке в салоне нового авто взималась комиссия в размере 3% от стоимости.
2022-01-05T17:19+0500
2022-01-05T17:23+0500
общество
автомобиль
автомобилисты
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ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik. С 1 января в Узбекистане отменен сбор за приобретение автомобиля в соответствии с законом "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2022 год".По действовавшему порядку, при покупке в салоне нового авто взималась комиссия в размере 3% от стоимости.На практике, чтобы избежать лишних расходов, многие узбекистанцы оформляют "генеральную доверенность" на автомобиль и не заключают договор купли-продажи.При покупке авто на вторичном рынке, сбор взимался в зависимости от объема двигателя (за единицу лошадиных сил) и даты выпуска машины.UzAuto Motors отзывает автомобили &gt;&gt;Теперь автовладельцы избавились от необходимости уплаты сборов внушительных размеров.Однако высокой остается сумма, необходимая для уплаты за нотариальное удостоверение договора купли-продажи автомобилей. Стоимость услуги достигает 810 тысяч сумов (3 БРВ).В то же время законом введен сбор за въезд в Узбекистан и транзит по его территории грузовых автомобилей стран-членов Европейского союза в размере $150, а также для грузовиков из Афганистана – $50.Читайте также:Автокризис: некоторые машины временно не будут производить в Узбекистане &gt;&gt;Узбекистанцам начали возвращать деньги за покупку Captiva &gt;&gt;
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автомобиль, автомобилисты

С 1 января отменен сбор за покупку автомобиля

17:19 05.01.2022 (обновлено: 17:23 05.01.2022)
© Пресс-служба UzAuto Motors Автомобили производства АО UzAuto Motors
Автомобили производства АО UzAuto Motors - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.01.2022
© Пресс-служба UzAuto Motors
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По действовавшему порядку, во время приобретения в салоне нового авто взималась комиссия в размере 3% от стоимости.
ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik. С 1 января в Узбекистане отменен сбор за приобретение автомобиля в соответствии с законом "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2022 год".
По действовавшему порядку, при покупке в салоне нового авто взималась комиссия в размере 3% от стоимости.
На практике, чтобы избежать лишних расходов, многие узбекистанцы оформляют "генеральную доверенность" на автомобиль и не заключают договор купли-продажи.
При покупке авто на вторичном рынке, сбор взимался в зависимости от объема двигателя (за единицу лошадиных сил) и даты выпуска машины.
UzAuto Motors отзывает автомобили >>
Теперь автовладельцы избавились от необходимости уплаты сборов внушительных размеров.
Однако высокой остается сумма, необходимая для уплаты за нотариальное удостоверение договора купли-продажи автомобилей. Стоимость услуги достигает 810 тысяч сумов (3 БРВ).
В то же время законом введен сбор за въезд в Узбекистан и транзит по его территории грузовых автомобилей стран-членов Европейского союза в размере $150, а также для грузовиков из Афганистана – $50.
Читайте также:
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Узбекистанцам начали возвращать деньги за покупку Captiva >>
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