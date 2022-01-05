https://uz.sputniknews.ru/20220105/s-1-yanvarya-otmenen-sbor-za-pokupku-avtomobilya--22082576.html

С 1 января отменен сбор за покупку автомобиля

С 1 января отменен сбор за покупку автомобиля

По действовавшему порядку, при покупке в салоне нового авто взималась комиссия в размере 3% от стоимости.

2022-01-05T17:19+0500

2022-01-05T17:19+0500

2022-01-05T17:23+0500

общество

автомобиль

автомобилисты

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ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik. С 1 января в Узбекистане отменен сбор за приобретение автомобиля в соответствии с законом "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2022 год".По действовавшему порядку, при покупке в салоне нового авто взималась комиссия в размере 3% от стоимости.На практике, чтобы избежать лишних расходов, многие узбекистанцы оформляют "генеральную доверенность" на автомобиль и не заключают договор купли-продажи.При покупке авто на вторичном рынке, сбор взимался в зависимости от объема двигателя (за единицу лошадиных сил) и даты выпуска машины.UzAuto Motors отзывает автомобили >>Теперь автовладельцы избавились от необходимости уплаты сборов внушительных размеров.Однако высокой остается сумма, необходимая для уплаты за нотариальное удостоверение договора купли-продажи автомобилей. Стоимость услуги достигает 810 тысяч сумов (3 БРВ).В то же время законом введен сбор за въезд в Узбекистан и транзит по его территории грузовых автомобилей стран-членов Европейского союза в размере $150, а также для грузовиков из Афганистана – $50.Читайте также:Автокризис: некоторые машины временно не будут производить в Узбекистане >>Узбекистанцам начали возвращать деньги за покупку Captiva >>

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