https://uz.sputniknews.ru/20220112/sovet-rossiyanato-vzaimnye-ustupki-ili-put-k-voyne-22171253.html

Совет Россия–НАТО: взаимные уступки или путь к войне?

Совет Россия–НАТО: взаимные уступки или путь к войне?

Переговоры России с Североатлантическим альянсом показали фактическую недоговороспособность "партнеров". Очевидно, на Западе не вполне осознали, насколько серьезно Россия намерена обеспечивать безопасность своих граждан.

2022-01-12T20:32+0500

2022-01-12T20:32+0500

2022-01-12T20:32+0500

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Дальнейшего расширения НАТО, присутствия американских войск и оружия (включая объекты ПРО), маневров Пентагона в Восточной Европе быть не должно – это основное требование Москвы в военно-политическом диалоге с Соединенными Штатами и их гибридными "инструментами" (НАТО и ОБСЕ). Российский проект договора о гарантиях безопасности между РФ и США выглядит более детализированным и структурированным. Заметим, это не "ресторанное меню", из которого можно выбирать отдельные удобные позиции. Россия готова взять на себя аналогичные обязательства и гарантии.Однако, судя по всему, американцы не готовы. Бюллетень Белого дома 10 января отразил "области, в которых США не сдвинутся с места", то есть "ничего о Европе без Европы", и прогресс возможен только "в условиях деэскалации". Вашингтон категорически отверг требование Москвы сократить НАТО "до границ 1997 года". Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что такие сложные вопросы, как контроль над вооружениями, требуют длительных и затяжных переговоров.Перевод стрелок на европейских союзников и Украину, которые в военной области целиком зависят от Вашингтона, выглядит тактическим маневром Соединенных Штатов – с целью уклонения от решений и ответственности. Очевидно, американцы просто тянут время, необходимое для дополнительных поставок оружия и передислокации войск НАТО на Украину. Напомню, военная помощь Вашингтона киевскому режиму в 2014 – 2021 годах превысила $2 млрд, в 2022-м ожидаются еще $300 млн.Эксперт озвучил сценарии будущего, если Россия и НАТО не договорятся — видео>>Для чего же России заведомо безрезультатная (с учетом переговоров с американцами в понедельник) встреча с НАТО 12 января и с ОБСЕ – 13 января? После отказа США и НАТО от конструктивного взаимодействия с РФ и создания системы взаимных гарантий безопасности – в пользу самомнения (американской исключительности) и дальнейшего расширения альянса на восток (за счет Грузии и Украины) – ответственность за дальнейшее развитие событий (военную эскалацию) ложится исключительно на коллективный Запад.Украинский фронтВ ситуации негативного сценария, на передовом рубеже боевых действий НАТО с Россией окажутся многие государства Восточной Европы, но в большей степени пострадают "базовые", обладающие ударными позициями, в том числе страны Балтии, Польша, Румыния. Разумеется, отрикошетит Украине и Молдове, которые интегрированы в деструктивное для национальной безопасности партнерство с Североатлантическим альянсом.Ранее Москва обозначила твердую позицию – партнерство Украины с НАТО необходимо свернуть, остановить движение Киева к членству в этом военном блоке. Политику "открытых дверей" следует закрыть – в интересах глобальной безопасности. Днепр –красная линия для войск США и альянса. Однако Вашингтон не намерен препятствовать вступлению Украины или других стран в НАТО. Американские военнослужащие на территории Украины продолжают укреплять ВМС и ПВО, обучать специалистов ВСУ, и регулярно проводят совместные учения. При этом США готовы сократить подобные маневры – взаимообразно, будто бы российские войска проводят учения в Канаде и Мексике.Для понимания алгоритмов взаимодействия. Посол России в США Анатолий Антонов 12 января призвал американскую сторону "отодвинуть свой военный потенциал от российских границ", проявить ответственность и обеспечить глобальную безопасность, которая не может быть однобокой.Немногим ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО (то есть предложила стать новыми целями на картах Генштаба ВС РФ).Москва три десятилетия стремится к снижению военной напряженности в Европе и в мире: по своей инициативе и во имя дружбы с Западом позволила объединить Германию, вывела войсковые группировки из стран Варшавского договора, а также инициировала (в 1991 году) роспуск этого военного блока, созданного в противовес НАТО (в 1955 году). Далее Россия закрыла свои военные базы во Вьетнаме и на Кубе.А дружба и добрососедство не сложились – Вашингтон 30 лет безрассудно подталкивает Североатлантический альянс к расширению на восток и военному освоению постсоветского пространства, включая Украину. После проамериканского государственного переворота в Киеве в 2014 году НАТО утроила численность Сил быстрого реагирования на "восточном фланге" (до 40 тысяч бойцов).Путин: НАТО вынудила Россию разработать гиперзвуковое оружие>>На этом историческом фоне постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит 10 января заявила: "Россия, по сути, была главной угрозой европейской безопасности в последние два десятилетия". Не пора ли вызывать "санитаров" из ведомства Сергея Шойгу?На всякий случай, войска российского Западного военного округа РФ 11 января приступили к боевой подготовке на полигонах Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областей. Близ украинских границ действуют всего "около трех тысяч военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии", сообщает пресс-служба Западного военного округа, а не сто тысяч, как считают "партнеры".Госдеп США потребовал разъяснений. Россия ответила, что вправе сама решать, где размещать войска и проводить учения внутри страны.Убеждение и принуждениеНациональная безопасность – главный приоритет, и Вооруженные силы РФ вскоре получат новые истребители Су-57, пусковые установки МБР "Ярс", "Авангард" и "Сармат", стратегические ракетоносцы Ту-160М, атомный подводный крейсер проекта "Борей-А", более 1000 современных средств бронетанкового и артиллерийского вооружения, дивизионные комплекты ЗРС С-400 "Триумф", подводные лодки и надводные корабли.Высокотехнологичная ядерная держава увеличивает отрыв от "партнеров", и намерена провести в 2022 году сразу пять пусков тяжелой МБР "Сармат" и один пуск РК "Авангард".Обнадеживает согласие США и РФ в том, что ядерную войну невозможно выиграть, и она никогда не должна вестись. Однако в ситуации глобального военного конфликта Россия – НАТО можно наломать много дров и с применением обычных вооружений, причем в Европе и Северной Америке одновременно.Ядерное оружие и территории: основные пункты проекта договора между Россией и США>>Как бы ни сложилось в дальнейшем, обвинительная риторика Госдепа и заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга в духе: "Никаких компромиссов с Россией быть не должно" – не способствуют конструктивным переговорам и укреплению мира на планете. Вспоминаем "бескомпромиссное" бегство США и НАТО из Афганистана в августе 2021 года.Воевать с Россией за расширение альянса американцы не готовы технологически. Если переговоры с США, НАТО и ОБСЕ 10–13 января окажутся тупиковыми, военно-технические возможности РФ заставят "партнеров" прислушаться к предложениям Москвы, которая в XXI веке не раз доказывала способность действовать очень жестко. Антироссийские экономические санкции Западу не помогут.РФ оставляет за собой суверенное право на односторонние военные меры для защиты национальной безопасности. Поэтому США и НАТО необходимо и целесообразно, как заявил Анатолий Антонов, "в самое кратчайшее время" понять и принять российские предложения по безопасности. Между НАТО и Россией существуют серьезные разногласия, и все же они по итогам встречи 12 января восстанавливают работу своих миссий в Москве и Брюсселе.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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нато, безопасность, война, переговоры, запад