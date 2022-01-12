https://uz.sputniknews.ru/20220112/uzbekistantsev-predupredili-v-apteki-popali-poddelnye-lekarstva-22167593.html

Узбекистанцев предупредили: в аптеки попали поддельные лекарства

Узбекистанцев предупредили: в аптеки попали поддельные лекарства

Если аптеки проигнорируют требование Агентства по развитию фармацевтической отрасли и продолжат продажу поддельных лекарств, их лицензия будет отозвана.

2022-01-12T17:54+0500

2022-01-12T17:54+0500

2022-01-12T18:04+0500

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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. В Агентстве по развитию фармацевтической отрасли предупредили потребителей о том, что в аптеках появился поддельный препарат "Ревартон". Контрафакт можно узнать сразу по ошибкам на этикетке: в составе вместо "Креатин фосфат" написано "Кретин фосфат", а в слове "грамм" не хватает одной буквы "м". Логотип также отличается от оригинального по цвету и содержанию. Специалисты призвали потребителей к бдительности при покупке препарата, а аптеки – к изъятию контрафакта из оборота. Тем фармточкам, которые проигнорируют это заявление и продолжат реализацию подделок, грозит отзыв лицензии.Читайте также:Супермаркеты и рынки Узбекистана "ломятся" от подделок: ТОП-10 товаров >>Маркировка товаров в ЕАЭС: опыт РФ и Узбекистана в борьбе с теневой экономикой >>

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лекарство, аптека