https://uz.sputniknews.ru/20220112/uzbekistantsev-predupredili-v-apteki-popali-poddelnye-lekarstva-22167593.html
Узбекистанцев предупредили: в аптеки попали поддельные лекарства
Узбекистанцев предупредили: в аптеки попали поддельные лекарства
Если аптеки проигнорируют требование Агентства по развитию фармацевтической отрасли и продолжат продажу поддельных лекарств, их лицензия будет отозвана.
2022-01-12T17:54+0500
2022-01-12T17:54+0500
2022-01-12T18:04+0500
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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. В Агентстве по развитию фармацевтической отрасли предупредили потребителей о том, что в аптеках появился поддельный препарат "Ревартон". Контрафакт можно узнать сразу по ошибкам на этикетке: в составе вместо "Креатин фосфат" написано "Кретин фосфат", а в слове "грамм" не хватает одной буквы "м". Логотип также отличается от оригинального по цвету и содержанию. Специалисты призвали потребителей к бдительности при покупке препарата, а аптеки – к изъятию контрафакта из оборота. Тем фармточкам, которые проигнорируют это заявление и продолжат реализацию подделок, грозит отзыв лицензии.Читайте также:Супермаркеты и рынки Узбекистана "ломятся" от подделок: ТОП-10 товаров >>Маркировка товаров в ЕАЭС: опыт РФ и Узбекистана в борьбе с теневой экономикой >>
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лекарство, аптека
Узбекистанцев предупредили: в аптеки попали поддельные лекарства
17:54 12.01.2022 (обновлено: 18:04 12.01.2022)
Если аптеки проигнорируют требование Агентства по развитию фармацевтической отрасли и продолжат продажу поддельных лекарств, их лицензия будет отозвана.
ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik.
В Агентстве по развитию фармацевтической отрасли предупредили
потребителей о том, что в аптеках появился поддельный препарат "Ревартон".
Контрафакт можно узнать сразу по ошибкам на этикетке: в составе вместо "Креатин фосфат" написано "Кретин фосфат", а в слове "грамм" не хватает одной буквы "м". Логотип также отличается от оригинального по цвету и содержанию.
Специалисты призвали потребителей к бдительности при покупке препарата, а аптеки – к изъятию контрафакта из оборота. Тем фармточкам, которые проигнорируют это заявление и продолжат реализацию подделок, грозит отзыв лицензии.
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