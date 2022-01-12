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Узбекские ученые вывели новый сорт пшеницы
Узбекские ученые вывели новый сорт пшеницы
Новый сорт пшеницы адаптирован к местным условиям и у него высокое хлебопекарное качество.
2022-01-12T21:02+0500
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общество
пшеница
ученые
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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Учеными Института генетики и экспериментальной биологии Академии наук Республики Узбекистан создан сорт мягкой пшеницы "Пахлавон", сообщается на сайте Академии наук республики.Как отмечается, оригинальные семена нового сорта в прошлом году были размножены в Баявутском районе Сырдарьинской области. Урожайность составила в среднем 55 центнеров с гектара.Заготовлено 280 тонн семян суперэлиты. Они засеяны в элитном хозяйстве этого региона для получения урожая 2022 года.Новый сорт адаптирован к местным условиям, уточняется в ней. Он среднеспелый, среднего роста (100-110 см), среднеустойчив к полеганию и имеет высокое хлебопекарное качество.Помимо этого, мягкость соломы дает возможность использовать её как корм в животноводстве.Читайте также:Узбекский лидер поручил увеличить сбор пшеницы в Андижанской области&gt;&gt;Узбекские ученые открыли новый вид растения&gt;&gt;
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пшеница, ученые

Узбекские ученые вывели новый сорт пшеницы

21:02 12.01.2022 (обновлено: 21:35 12.01.2022)
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПшеница
Пшеница - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2022
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Новый сорт пшеницы адаптирован к местным условиям и у него высокое хлебопекарное качество.
ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Учеными Института генетики и экспериментальной биологии Академии наук Республики Узбекистан создан сорт мягкой пшеницы "Пахлавон", сообщается на сайте Академии наук республики.
Как отмечается, оригинальные семена нового сорта в прошлом году были размножены в Баявутском районе Сырдарьинской области. Урожайность составила в среднем 55 центнеров с гектара.
Заготовлено 280 тонн семян суперэлиты. Они засеяны в элитном хозяйстве этого региона для получения урожая 2022 года.

"Сорт мягкой пшеницы "Пахлавон" устойчив к дефициту поливной воды и засолению почвы, среднеустойчив к ржавчинным болезням", — говорится в публикации.

Новый сорт адаптирован к местным условиям, уточняется в ней. Он среднеспелый, среднего роста (100-110 см), среднеустойчив к полеганию и имеет высокое хлебопекарное качество.
Помимо этого, мягкость соломы дает возможность использовать её как корм в животноводстве.
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