https://uz.sputniknews.ru/20220112/uzbekskie-uchenye-vyveli-novyy-sort-pshenitsy-22171582.html

Узбекские ученые вывели новый сорт пшеницы

Узбекские ученые вывели новый сорт пшеницы

Новый сорт пшеницы адаптирован к местным условиям и у него высокое хлебопекарное качество.

2022-01-12T21:02+0500

2022-01-12T21:02+0500

2022-01-12T21:35+0500

общество

пшеница

ученые

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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Учеными Института генетики и экспериментальной биологии Академии наук Республики Узбекистан создан сорт мягкой пшеницы "Пахлавон", сообщается на сайте Академии наук республики.Как отмечается, оригинальные семена нового сорта в прошлом году были размножены в Баявутском районе Сырдарьинской области. Урожайность составила в среднем 55 центнеров с гектара.Заготовлено 280 тонн семян суперэлиты. Они засеяны в элитном хозяйстве этого региона для получения урожая 2022 года.Новый сорт адаптирован к местным условиям, уточняется в ней. Он среднеспелый, среднего роста (100-110 см), среднеустойчив к полеганию и имеет высокое хлебопекарное качество.Помимо этого, мягкость соломы дает возможность использовать её как корм в животноводстве.Читайте также:Узбекский лидер поручил увеличить сбор пшеницы в Андижанской области>>Узбекские ученые открыли новый вид растения>>

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пшеница, ученые