https://uz.sputniknews.ru/20220112/v-tashoblasti-prezentovali-neskuchnyy-detskiy-sad--video-22164302.html
В Ташобласти презентовали "Нескучный детский сад" — видео
В Ташобласти презентовали "Нескучный детский сад" — видео
В презентации проекта приняли участие педагоги местных ДОО и руководители методических объединений.
2022-01-12T16:37+0500
2022-01-12T16:37+0500
2022-01-12T16:41+0500
общество
узбекистан
русский язык
проект
детские сады
дошкольное образование
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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В Нурафшане состоялась презентация образовательного проекта "Нескучный детский сад" Российского центра науки и культуры в Ташкенте и Агентства по популяризации изучения иностранных языков. Мероприятие проходило во Дворце молодежи.Во встрече приняли участие педагоги местных ДОО и руководители методических объединений. Проект "Нескучный детский сад" предназначен для преподавателей русского языка как иностранного в детсадах. Известно, что обучать малышей будут в игровой форме. По данным агентства, если проект найдет отклик среди преподавателей, то по их запросу центр предоставит ДОО Ташкентской области всю необходимую методическую литературу. В настоящее время ни методик, ни раздаточного материала по преподаванию русского языка как иностранного в детских садах Узбекистана фактически нет, уточнили в организации.Россия поддержит Узбекистан в сфере подготовки воспитателей детских садов >>В ноябре прошлого года Министерство просвещения России запустило в Узбекистане проект повышения качества дошкольного образования на русском языке. Соответствующий документ был подписан в рамках открытия второго российско-узбекского образовательного форума. По словам министра просвещения России Сергея Кравцова, проект даст импульс новым научным исследованиям в сфере повышения качества дошкольного образования.
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узбекистан, русский язык, проект, детские сады, дошкольное образование
В Ташобласти презентовали "Нескучный детский сад" — видео
16:37 12.01.2022 (обновлено: 16:41 12.01.2022)
Образовательный проект предназначен для преподавателей русского языка как иностранного в детсадах. Известно, что обучать малышей будут в игровой форме.
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В Нурафшане состоялась презентация образовательного проекта "Нескучный детский сад" Российского центра науки и культуры в Ташкенте и Агентства по популяризации изучения иностранных языков. Мероприятие проходило во Дворце молодежи.
Во встрече приняли участие педагоги местных ДОО и руководители методических объединений. Проект "Нескучный детский сад" предназначен для преподавателей русского языка как иностранного в детсадах. Известно, что обучать малышей будут в игровой форме.
Цель проекта помочь педагогам обогатить их методическую копилку, потому что есть определенный "голод" в этом вопросе. Кроме того, рассказать о новых методах, подходах в преподавании русского языка как иностранного именно для дошкольников.
Ирина Сульжина
Координатор образовательных программ по русскому языку Российского центра науки и культуры в Ташкенте
По данным агентства, если проект найдет отклик среди преподавателей, то по их запросу центр предоставит ДОО Ташкентской области всю необходимую методическую литературу. В настоящее время ни методик, ни раздаточного материала по преподаванию русского языка как иностранного в детских садах Узбекистана фактически нет, уточнили в организации.
В ноябре прошлого года Министерство просвещения России запустило
в Узбекистане проект повышения качества дошкольного образования на русском языке. Соответствующий документ был подписан в рамках открытия второго российско-узбекского образовательного форума. По словам министра просвещения России Сергея Кравцова, проект даст импульс новым научным исследованиям в сфере повышения качества дошкольного образования.