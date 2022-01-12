https://uz.sputniknews.ru/20220112/v-tashoblasti-prezentovali-neskuchnyy-detskiy-sad--video-22164302.html

В Ташобласти презентовали "Нескучный детский сад" — видео

В Ташобласти презентовали "Нескучный детский сад" — видео

В презентации проекта приняли участие педагоги местных ДОО и руководители методических объединений.

2022-01-12T16:37+0500

2022-01-12T16:37+0500

2022-01-12T16:41+0500

общество

узбекистан

русский язык

проект

детские сады

дошкольное образование

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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В Нурафшане состоялась презентация образовательного проекта "Нескучный детский сад" Российского центра науки и культуры в Ташкенте и Агентства по популяризации изучения иностранных языков. Мероприятие проходило во Дворце молодежи.Во встрече приняли участие педагоги местных ДОО и руководители методических объединений. Проект "Нескучный детский сад" предназначен для преподавателей русского языка как иностранного в детсадах. Известно, что обучать малышей будут в игровой форме. По данным агентства, если проект найдет отклик среди преподавателей, то по их запросу центр предоставит ДОО Ташкентской области всю необходимую методическую литературу. В настоящее время ни методик, ни раздаточного материала по преподаванию русского языка как иностранного в детских садах Узбекистана фактически нет, уточнили в организации.Россия поддержит Узбекистан в сфере подготовки воспитателей детских садов >>В ноябре прошлого года Министерство просвещения России запустило в Узбекистане проект повышения качества дошкольного образования на русском языке. Соответствующий документ был подписан в рамках открытия второго российско-узбекского образовательного форума. По словам министра просвещения России Сергея Кравцова, проект даст импульс новым научным исследованиям в сфере повышения качества дошкольного образования.

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

узбекистан, русский язык, проект, детские сады, дошкольное образование