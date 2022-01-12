https://uz.sputniknews.ru/20220112/v-tashoblasti-vernuli-pod-straju-155-chelovek-poluchivshix-ranee-udo-22161251.html
В Ташобласти вернули под стражу 155 человек, получивших ранее УДО
В Ташобласти вернули под стражу 155 человек, получивших ранее УДО
Решение о досрочном освобождении принималось на основе нескольких факторов. Каких – читайте в материале.
2022-01-12T14:53+0500
2022-01-12T14:53+0500
2022-01-12T15:07+0500
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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. В места лишения свободы возвращены 155 человек, получивших условно-досрочное освобождение (УДО) в прошлом году, сообщает ГУВД Ташкента.По данным правоохранителей, все они отбывали наказание в местах лишения свободы, расположенных в Ташкентской области, и получили в 2021 году УДО в числе 2398 человек.Отмечается, что решение о досрочном освобождении принималось на основе нескольких факторов. Среди них — добросовестное отношение к труду и полное соблюдение ограничений. По делам таких осужденных проводились выездные суды и профилактические мероприятия.В целях социальной адаптации для освобожденных лиц провели 134 ярмарки вакансий, где смогли трудоустроиться 3793 человека. Свыше 14 тысяч получили направления на работу.Помимо этого, 422 человека прошли бесплатные учебные курсы, а 220 – переподготовку по профессиональной ориентации.Читайте также:В Коканде спустя 13 дней поймали трех заключенных, сбежавших из колонии >>Виновным в поджоге кафе, где погибли пять человек, зачитали приговор >>
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свобода, освобождение
В Ташобласти вернули под стражу 155 человек, получивших ранее УДО
14:53 12.01.2022 (обновлено: 15:07 12.01.2022)
Вышедшие в прошлом году на свободу лица сознательно нарушили требования условно-досрочного освобождения.
ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. В места лишения свободы возвращены 155 человек, получивших условно-досрочное освобождение (УДО) в прошлом году, сообщает ГУВД Ташкента.
По данным правоохранителей, все они отбывали наказание в местах лишения свободы, расположенных в Ташкентской области, и получили в 2021 году УДО в числе 2398 человек.
“155 человек возвращены в места лишения свободы за умышленное уклонение от отбывания наказания без соблюдения ограничений, установленных судом”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о досрочном освобождении принималось на основе нескольких факторов. Среди них — добросовестное отношение к труду и полное соблюдение ограничений. По делам таких осужденных проводились выездные суды и профилактические мероприятия.
В целях социальной адаптации для освобожденных лиц провели 134 ярмарки вакансий, где смогли трудоустроиться 3793 человека. Свыше 14 тысяч получили
направления на работу.
Помимо этого, 422 человека прошли бесплатные учебные курсы, а 220 – переподготовку по профессиональной ориентации.