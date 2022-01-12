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Видео: что изменилось в нефтегазе Узбекистана за 15 лет – ученый
Видео: что изменилось в нефтегазе Узбекистана за 15 лет – ученый
В стране растет число предприятий нефтегазовой и нефтехимической отрасли. Какие специалисты нужны новым заводам и почему для проверки их знаний недостаточно только тестов, рассказывает ученый Шухрат Бобохужаев.
2022-01-12T21:30+0500
2022-01-12T21:30+0500
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узбекистан
нефть
газ
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Филиал Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина 12 января отмечает юбилей – 15 лет работы в Ташкенте. Все эти годы он готовит кадры для узбекистанских предприятий нефтегазовой и нефтехимической отрасли. А их число с каждым годом растет – только в декабре прошлого года в Кашкадарьинской области открылся завод с участием российского капитала Uzbekistan GTL. "Узбекнефтегаз" презентовал крупные проекты в Москве &gt;&gt;Открытие предприятия посетил лично президент страны Шавкат Мирзиёев, ведь благодаря этому проекту Узбекистан будет перерабатывать сырье в синтетическое жидкое топливо самостоятельно. Между тем, вчерашние студенты университета имени Губкина задействованы во многих инновационных проектах в области нефтегаза, отмечает ученый-эксперт, преподаватель филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в Ташкенте Шухрат Бобохужаев. В интервью Sputnik он отмечает, что востребованности выпускников способствует использование российской образовательной программы в их обучении. По мнению Бобохужаева, популярная сегодня методика тестирования не является полноценным показателем знаний человека. Уровень знаний нужно проверять также устными заданиями и задачами, которые нужно выполнять письменно. Газпромбанк расширит работу с Узбекистаном по нефтегазовым проектам &gt;&gt;Роль российского образования становится еще важнее, если учитывать, что Россия существенно инвестирует в экономику Узбекистана (только компания "Лукойл" вложила в страну порядка $10 млрд). Как рассказывает Шухрат Бобохужаев, филиал университета организует практические занятия для своих студентов – например, на предприятиях. "В те изменения, которые происходят в нефтегазовой отрасли, наши студенты конечно свою лепту вносят", - уверен эксперт. Как научная работа смогла повлиять на решение реальных проблем в нефтегазе страны? И стоит ли Узбекистану отказываться от советских методов в отрасли? Ответы на эти вопросы смотрите в интервью Шухрата Бобохужаева на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
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Анна Желиховская
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узбекистан, нефть, газ, видео

Видео: что изменилось в нефтегазе Узбекистана за 15 лет – ученый

21:30 12.01.2022
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Анна Желиховская
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В стране растет число предприятий нефтегазовой и нефтехимической отрасли. Какие специалисты нужны новым заводам и почему для проверки их знаний недостаточно только тестов, рассказывает ученый Шухрат Бобохужаев.
Филиал Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина 12 января отмечает юбилей – 15 лет работы в Ташкенте. Все эти годы он готовит кадры для узбекистанских предприятий нефтегазовой и нефтехимической отрасли. А их число с каждым годом растет – только в декабре прошлого года в Кашкадарьинской области открылся завод с участием российского капитала Uzbekistan GTL.
"Узбекнефтегаз" презентовал крупные проекты в Москве >>
Открытие предприятия посетил лично президент страны Шавкат Мирзиёев, ведь благодаря этому проекту Узбекистан будет перерабатывать сырье в синтетическое жидкое топливо самостоятельно. Между тем, вчерашние студенты университета имени Губкина задействованы во многих инновационных проектах в области нефтегаза, отмечает ученый-эксперт, преподаватель филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в Ташкенте Шухрат Бобохужаев.
В интервью Sputnik он отмечает, что востребованности выпускников способствует использование российской образовательной программы в их обучении. По мнению Бобохужаева, популярная сегодня методика тестирования не является полноценным показателем знаний человека. Уровень знаний нужно проверять также устными заданиями и задачами, которые нужно выполнять письменно.
Газпромбанк расширит работу с Узбекистаном по нефтегазовым проектам >>
Роль российского образования становится еще важнее, если учитывать, что Россия существенно инвестирует в экономику Узбекистана (только компания "Лукойл" вложила в страну порядка $10 млрд). Как рассказывает Шухрат Бобохужаев, филиал университета организует практические занятия для своих студентов – например, на предприятиях.
"В те изменения, которые происходят в нефтегазовой отрасли, наши студенты конечно свою лепту вносят", - уверен эксперт. Как научная работа смогла повлиять на решение реальных проблем в нефтегазе страны? И стоит ли Узбекистану отказываться от советских методов в отрасли? Ответы на эти вопросы смотрите в интервью Шухрата Бобохужаева на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
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