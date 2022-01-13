https://uz.sputniknews.ru/20220113/aktrisa-asal-shodieva-stala-materyu-vo-vtoroy-raz--foto-22174767.html

Актриса Асаль Шодиева стала матерью во второй раз — фото

Актриса Асаль Шодиева стала матерью во второй раз — фото

Кто родился у Шодиевой и Шохруххона — читайте в материале.

2022-01-13T10:31+0500

2022-01-13T10:31+0500

2022-01-13T10:38+0500

это интересно

актриса

асаль шодиева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0d/22175065_0:81:640:441_1920x0_80_0_0_39c431ceff09d6d034edbf05a8bb1ac6.jpg

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Узбекская киноактриса Асаль Шодиева и эстрадный певец Шохруххон снова стали родителям.Это второй ребенок у супругов. Молодых родителей уже вовсю поздравляют. Поклонники и "коллеги по цеху" пожелали малышу крепкого здоровья, а Шодиевой и Шохруххону — бесконечного счастья.Интересно, что свою беременность девушка скрывала от общественности. Звезда не раскрывала подробностей и даже не провела традиционный gender-party (праздник, проводимый во время беременности, на котором раскрывается пол будущего ребенка. — Sputnik).У звездной пары уже растет сын — мальчику чуть больше года.Ранее Шодиева показала первую фотосессию сына в национальном стиле. Читайте также:Лола Юлдашева объяснила, почему не показывает мультфильмы дочери — фото >>Что Райхон и другие узбекские звезды думают о фильме "Дом Гуччи" >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

актриса, асаль шодиева