https://uz.sputniknews.ru/20220113/aktrisa-asal-shodieva-stala-materyu-vo-vtoroy-raz--foto-22174767.html
Актриса Асаль Шодиева стала матерью во второй раз — фото
Актриса Асаль Шодиева стала матерью во второй раз — фото
Кто родился у Шодиевой и Шохруххона — читайте в материале.
2022-01-13T10:31+0500
2022-01-13T10:31+0500
2022-01-13T10:38+0500
это интересно
актриса
асаль шодиева
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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Узбекская киноактриса Асаль Шодиева и эстрадный певец Шохруххон снова стали родителям.Это второй ребенок у супругов. Молодых родителей уже вовсю поздравляют. Поклонники и "коллеги по цеху" пожелали малышу крепкого здоровья, а Шодиевой и Шохруххону — бесконечного счастья.Интересно, что свою беременность девушка скрывала от общественности. Звезда не раскрывала подробностей и даже не провела традиционный gender-party (праздник, проводимый во время беременности, на котором раскрывается пол будущего ребенка. — Sputnik).У звездной пары уже растет сын — мальчику чуть больше года.Ранее Шодиева показала первую фотосессию сына в национальном стиле. Читайте также:Лола Юлдашева объяснила, почему не показывает мультфильмы дочери — фото >>Что Райхон и другие узбекские звезды думают о фильме "Дом Гуччи" >>
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актриса, асаль шодиева
Актриса Асаль Шодиева стала матерью во второй раз — фото
10:31 13.01.2022 (обновлено: 10:38 13.01.2022)
Кто родился у Шодиевой и Шохруххона — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Узбекская киноактриса Асаль Шодиева и эстрадный певец Шохруххон снова стали родителям.
Это второй ребенок у супругов.
Молодых родителей уже вовсю поздравляют. Поклонники и "коллеги по цеху" пожелали малышу крепкого здоровья, а Шодиевой и Шохруххону — бесконечного счастья.
Интересно, что свою беременность девушка скрывала от общественности.
Звезда не раскрывала подробностей и даже не провела традиционный gender-party (праздник, проводимый во время беременности, на котором раскрывается пол будущего ребенка. — Sputnik).
У звездной пары уже растет сын — мальчику чуть больше года.
Ранее Шодиева показала
первую фотосессию сына в национальном стиле.