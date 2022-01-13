Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20220113/aktrisa-asal-shodieva-stala-materyu-vo-vtoroy-raz--foto-22174767.html
Актриса Асаль Шодиева стала матерью во второй раз — фото
Актриса Асаль Шодиева стала матерью во второй раз — фото
Кто родился у Шодиевой и Шохруххона — читайте в материале.
2022-01-13T10:31+0500
2022-01-13T10:38+0500
это интересно
актриса
асаль шодиева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0d/22175065_0:81:640:441_1920x0_80_0_0_39c431ceff09d6d034edbf05a8bb1ac6.jpg
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Узбекская киноактриса Асаль Шодиева и эстрадный певец Шохруххон снова стали родителям.Это второй ребенок у супругов. Молодых родителей уже вовсю поздравляют. Поклонники и "коллеги по цеху" пожелали малышу крепкого здоровья, а Шодиевой и Шохруххону — бесконечного счастья.Интересно, что свою беременность девушка скрывала от общественности. Звезда не раскрывала подробностей и даже не провела традиционный gender-party (праздник, проводимый во время беременности, на котором раскрывается пол будущего ребенка. — Sputnik).У звездной пары уже растет сын — мальчику чуть больше года.Ранее Шодиева показала первую фотосессию сына в национальном стиле. Читайте также:Лола Юлдашева объяснила, почему не показывает мультфильмы дочери — фото &gt;&gt;Что Райхон и другие узбекские звезды думают о фильме "Дом Гуччи" &gt;&gt;
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0d/22175065_0:41:640:521_1920x0_80_0_0_a385720c3c249c13c6eb001fcb71a868.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
актриса, асаль шодиева

Актриса Асаль Шодиева стала матерью во второй раз — фото

10:31 13.01.2022 (обновлено: 10:38 13.01.2022)
© Instagram / asalshodievaАсаль Шодиева
Асаль Шодиева - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.01.2022
© Instagram / asalshodieva
Подписаться на
Кто родился у Шодиевой и Шохруххона — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Узбекская киноактриса Асаль Шодиева и эстрадный певец Шохруххон снова стали родителям.
Это второй ребенок у супругов.
Молодых родителей уже вовсю поздравляют. Поклонники и "коллеги по цеху" пожелали малышу крепкого здоровья, а Шодиевой и Шохруххону — бесконечного счастья.
Интересно, что свою беременность девушка скрывала от общественности.
Звезда не раскрывала подробностей и даже не провела традиционный gender-party (праздник, проводимый во время беременности, на котором раскрывается пол будущего ребенка. — Sputnik).
© Instagram / shaxlozoirova_officialСкрин Шахло Зоировой
Скрин Шахло Зоировой - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.01.2022
Скрин Шахло Зоировой
© Instagram / shaxlozoirova_official
У звездной пары уже растет сын — мальчику чуть больше года.
Ранее Шодиева показала первую фотосессию сына в национальном стиле.
Читайте также:
Лола Юлдашева объяснила, почему не показывает мультфильмы дочери — фото >>
Что Райхон и другие узбекские звезды думают о фильме "Дом Гуччи" >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:31Актриса Асаль Шодиева стала матерью во второй раз — фото
10:25В Алматы приземлился первый с начала беспорядков гражданский самолет — видео
09:58Почему казахстанскому министру закрыт въезд в Россию
09:37Мирзиёев рассмотрел вопросы вступления Узбекистана в ВТО
09:35Когда Uzbekistan Airways возобновит рейсы в Алматы
09:17Тысячи узбекистанцев стали жертвами финансовой пирамиды
08:59Россельхознадзор одобрил поставки "чистых" узбекских томатов и перцев
08:30Узбекистан сократил экспорт электроэнергии в Афганистан на 60%
07:30Как проветрить квартиру, чтобы избежать сердечного приступа
07:00Пять натуральных напитков, которые бодрят не хуже энергетика
ВчераПоднимут иммунитет и спасут от кашля — проверенные народные рецепты
ВчераФото: в зоопарке Токио впервые показали маленьких панд
ВчераВакцинация может принять обязательный характер — вице-премьер
ВчераВидео: что изменилось в нефтегазе Узбекистана за 15 лет – ученый
ВчераУзбекские ученые вывели новый сорт пшеницы
ВчераСовет Россия–НАТО: взаимные уступки или путь к войне?
ВчераСреди вакцинированных от COVID-19 узбекистанцев разыграют призы
ВчераВ Ташкенте пройдет шествие в честь 30-летия Вооруженных сил
ВчераКого и за что сможет штрафовать бизнес-омбудсмен в Узбекистане
ВчераМосква экстрадировала на родину подозреваемого в терроризме узбекистанца