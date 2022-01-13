Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220113/c-1-fevralya-kachestvo-borby-s-korruptsiey-nachnut-otsenivat-po-drugomu-22179139.html
C 1 февраля качество борьбы с коррупцией начнут оценивать по-другому
C 1 февраля качество борьбы с коррупцией начнут оценивать по-другому
Поначалу нововведения коснутся лишь несколько десятков государственных организаций. Однако к июлю охватят уже всю страну. Подробности - в обзоре.
2022-01-13T13:46+0500
2022-01-13T13:46+0500
общество
коррупция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0d/22179280_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_e1f63b891bfdac7ae786fab72d69efaa.jpg
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Президент подписал постановление "О мерах по внедрению системы рейтинговой оценки эффективности работ по противодействию коррупции".Согласно документу, с 1 февраля в 26 государственных организациях введут рейтинговую систему оценки коррупции. Пока что в рамках эксперимента.С 1 июля это нововведение затронет все государственные организации.Система рейтинговой оценки эффективности работ по противодействию коррупции основана на показателях по пяти направлениям:Власти Узбекистана намерены ужесточить ответственность за коррупционные преступления. Соответствующий законопроект внесен в Законодательную палату Олий Мажлиса.В частности, предлагается лишать граждан свободы до 10 лет (ранее было до 5 лет) за грабеж или мошенничество, а также злоупотребление служебным положением или с использованием служебного положения ради собственной выгоды.Кроме того, предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет за получение взятки, дачу взятки и посредничество во взяточничестве.Читайте также:Власти планируют ужесточить срок наказания за коррупционные действия &gt;&gt;За полгода ущерб от коррупции в Узбекистане составил почти 600 млрд сумов &gt;&gt;
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0d/22179280_162:0:1939:1333_1920x0_80_0_0_1d3ffab5f3d3b96b4b138c5b61cdc546.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
коррупция

C 1 февраля качество борьбы с коррупцией начнут оценивать по-другому

13:46 13.01.2022
© Depositphotos / Bernad GavrilМужчина кладет конверт с деньгами в карман пиджака
Мужчина кладет конверт с деньгами в карман пиджака - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.01.2022
© Depositphotos / Bernad Gavril
Подписаться на
Поначалу нововведения коснутся лишь несколько десятков государственных организаций. Однако к июлю охватят уже всю страну.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Президент подписал постановление "О мерах по внедрению системы рейтинговой оценки эффективности работ по противодействию коррупции".
Согласно документу, с 1 февраля в 26 государственных организациях введут рейтинговую систему оценки коррупции. Пока что в рамках эксперимента.
С 1 июля это нововведение затронет все государственные организации.
Система рейтинговой оценки эффективности работ по противодействию коррупции основана на показателях по пяти направлениям:
создание и внедрение в практику механизмов и правовых основ по противодействию коррупции в государственных организациях;
осуществление мероприятий по выявлению, оценке и снижению коррупционных рисков;
наличие действий руководителей государственных организаций, проявляющих бескомпромиссное отношение к коррупции;
осведомленность сотрудников о внутренних процедурах по противодействию коррупции, реализация мероприятий по повышению знаний и навыков в данной сфере;
эффективность пропагандистских мероприятий, направленных на повышение у населения правосознания и правовой культуры по противодействию коррупции, формирование бескомпромиссного отношения к данному негативному явлению, в разрезе соответствующей сферы либо отрасли.
Власти Узбекистана намерены ужесточить ответственность за коррупционные преступления. Соответствующий законопроект внесен в Законодательную палату Олий Мажлиса.
В частности, предлагается лишать граждан свободы до 10 лет (ранее было до 5 лет) за грабеж или мошенничество, а также злоупотребление служебным положением или с использованием служебного положения ради собственной выгоды.
Кроме того, предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет за получение взятки, дачу взятки и посредничество во взяточничестве.
Читайте также:
Власти планируют ужесточить срок наказания за коррупционные действия >>
За полгода ущерб от коррупции в Узбекистане составил почти 600 млрд сумов >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:22Как миротворцы ОДКБ передают объекты правоохранителям Казахстана — видео
15:13Временные ограничения могут ввести в Москве из-за “омикрона”
14:53Как разрешилась ситуация с узбекским электричеством в Афганистане
14:45Основная доля мигрантов в России приходится на три Центральноазиатских государства
14:30Вспыхнет ли война между Россией и США из-за Украины — видео
14:15В Ташкенте покажут фильм об американце-основателе узбекского бокса
14:15"Я был в дупель пьян": водитель обстрелянного силовиками авто признал вину – видео
14:01Бердымухамедов закроет Врата ада — видео
13:55Итоги встречи Россия-США: к шторму готовы
13:46C 1 февраля качество борьбы с коррупцией начнут оценивать по-другому
13:37 Число заразившихся в Узбекистане перевалило за 202 тысячи
13:30Бастрыкин предложил изменить работу с мигрантами
12:54В детсадах Узбекистана начнут изучать русский язык как иностранный – фото
12:24Шохруххон показал первую встречу с новорожденным сыном — видео
12:02Запад отказал России в гарантиях безопасности: что дальше?
11:58Какое наказание грозит узбекистанцу за проведение петушиных боев
11:48Видео: "То, что произошло в Казахстане – не революция" – политолог
11:08Стало известно, кого могут принять в вузы без экзаменов
10:57Прибалтийский тигр кошмарит китайского дракона
10:31Актриса Асаль Шодиева стала матерью во второй раз — фото