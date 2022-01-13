https://uz.sputniknews.ru/20220113/c-1-fevralya-kachestvo-borby-s-korruptsiey-nachnut-otsenivat-po-drugomu-22179139.html

C 1 февраля качество борьбы с коррупцией начнут оценивать по-другому

C 1 февраля качество борьбы с коррупцией начнут оценивать по-другому

Поначалу нововведения коснутся лишь несколько десятков государственных организаций. Однако к июлю охватят уже всю страну. Подробности - в обзоре.

2022-01-13T13:46+0500

2022-01-13T13:46+0500

2022-01-13T13:46+0500

общество

коррупция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0d/22179280_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_e1f63b891bfdac7ae786fab72d69efaa.jpg

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Президент подписал постановление "О мерах по внедрению системы рейтинговой оценки эффективности работ по противодействию коррупции".Согласно документу, с 1 февраля в 26 государственных организациях введут рейтинговую систему оценки коррупции. Пока что в рамках эксперимента.С 1 июля это нововведение затронет все государственные организации.Система рейтинговой оценки эффективности работ по противодействию коррупции основана на показателях по пяти направлениям:Власти Узбекистана намерены ужесточить ответственность за коррупционные преступления. Соответствующий законопроект внесен в Законодательную палату Олий Мажлиса.В частности, предлагается лишать граждан свободы до 10 лет (ранее было до 5 лет) за грабеж или мошенничество, а также злоупотребление служебным положением или с использованием служебного положения ради собственной выгоды.Кроме того, предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет за получение взятки, дачу взятки и посредничество во взяточничестве.Читайте также:Власти планируют ужесточить срок наказания за коррупционные действия >>За полгода ущерб от коррупции в Узбекистане составил почти 600 млрд сумов >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

коррупция