https://uz.sputniknews.ru/20220113/c-1-fevralya-kachestvo-borby-s-korruptsiey-nachnut-otsenivat-po-drugomu-22179139.html
C 1 февраля качество борьбы с коррупцией начнут оценивать по-другому
C 1 февраля качество борьбы с коррупцией начнут оценивать по-другому
Поначалу нововведения коснутся лишь несколько десятков государственных организаций. Однако к июлю охватят уже всю страну. Подробности - в обзоре.
2022-01-13T13:46+0500
2022-01-13T13:46+0500
2022-01-13T13:46+0500
общество
коррупция
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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Президент подписал постановление "О мерах по внедрению системы рейтинговой оценки эффективности работ по противодействию коррупции".Согласно документу, с 1 февраля в 26 государственных организациях введут рейтинговую систему оценки коррупции. Пока что в рамках эксперимента.С 1 июля это нововведение затронет все государственные организации.Система рейтинговой оценки эффективности работ по противодействию коррупции основана на показателях по пяти направлениям:Власти Узбекистана намерены ужесточить ответственность за коррупционные преступления. Соответствующий законопроект внесен в Законодательную палату Олий Мажлиса.В частности, предлагается лишать граждан свободы до 10 лет (ранее было до 5 лет) за грабеж или мошенничество, а также злоупотребление служебным положением или с использованием служебного положения ради собственной выгоды.Кроме того, предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет за получение взятки, дачу взятки и посредничество во взяточничестве.Читайте также:Власти планируют ужесточить срок наказания за коррупционные действия >>За полгода ущерб от коррупции в Узбекистане составил почти 600 млрд сумов >>
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MIA „Rosiya Segodnya“
коррупция
C 1 февраля качество борьбы с коррупцией начнут оценивать по-другому
Поначалу нововведения коснутся лишь несколько десятков государственных организаций. Однако к июлю охватят уже всю страну.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Президент подписал постановление "О мерах по внедрению системы рейтинговой оценки эффективности работ по противодействию коррупции".
Согласно документу, с 1 февраля в 26 государственных организациях введут рейтинговую систему оценки коррупции. Пока что в рамках эксперимента.
С 1 июля это нововведение затронет все государственные организации.
Система рейтинговой оценки эффективности работ по противодействию коррупции основана на показателях по пяти направлениям:
создание и внедрение в практику механизмов и правовых основ по противодействию коррупции в государственных организациях;
осуществление мероприятий по выявлению, оценке и снижению коррупционных рисков;
наличие действий руководителей государственных организаций, проявляющих бескомпромиссное отношение к коррупции;
осведомленность сотрудников о внутренних процедурах по противодействию коррупции, реализация мероприятий по повышению знаний и навыков в данной сфере;
эффективность пропагандистских мероприятий, направленных на повышение у населения правосознания и правовой культуры по противодействию коррупции, формирование бескомпромиссного отношения к данному негативному явлению, в разрезе соответствующей сферы либо отрасли.
Власти Узбекистана намерены ужесточить ответственность за коррупционные преступления. Соответствующий законопроект внесен в Законодательную палату Олий Мажлиса.
В частности, предлагается лишать граждан свободы до 10 лет (ранее было до 5 лет) за грабеж или мошенничество, а также злоупотребление служебным положением или с использованием служебного положения ради собственной выгоды.
Кроме того, предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет за получение взятки, дачу взятки и посредничество во взяточничестве.