https://uz.sputniknews.ru/20220113/protsenko-zayavil-o-vajnoy-osobennosti-rasprostraneniya-omikron-shtamma-22187036.html

Проценко заявил о важной особенности распространения омикрон-штамма

Проценко заявил о важной особенности распространения омикрон-штамма

По словам Проценко, подготовка системы здравоохранения началась еще до Нового года. К настоящему времени все врачи готовы, а койки развернуты, уточнил медик.

2022-01-13T18:40+0500

2022-01-13T18:40+0500

2022-01-13T18:47+0500

беларусь

штамм-омикрон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0c/22157633_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_4212b1d0ceee68d03eb626b9f147f846.jpg

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Новым штаммом коронавируса "Омикрон" болеют не слишком тяжело, но скорость его распространения гораздо выше, поэтому не стоит расслабляться, заявил журналистам главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.Также медик отметил, что случаев стремительного ухудшения состояния, как с "дельтой", меньше.Временные ограничения могут ввести в Москве из-за “омикрона” >>По словам Проценко, подготовка системы здравоохранения началась еще до Нового года. К настоящему времени все врачи готовы, а койки развернуты, уточнил эксперт."Но это не значит, что нам надо расслабляться, потому что индекс контагиозности и скорость распространения "омикрона" гораздо выше, нежели у "дельты". Поэтому спасибо всем, кто носит маски", - заключил Проценко.Читайте также:Чем опасен бессимптомный "омикрон" - вирусолог >>

беларусь

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

беларусь, штамм-омикрон