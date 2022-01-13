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Проценко заявил о важной особенности распространения омикрон-штамма
Проценко заявил о важной особенности распространения омикрон-штамма
По словам Проценко, подготовка системы здравоохранения началась еще до Нового года. К настоящему времени все врачи готовы, а койки развернуты, уточнил медик.
2022-01-13T18:40+0500
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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Новым штаммом коронавируса "Омикрон" болеют не слишком тяжело, но скорость его распространения гораздо выше, поэтому не стоит расслабляться, заявил журналистам главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.Также медик отметил, что случаев стремительного ухудшения состояния, как с "дельтой", меньше.Временные ограничения могут ввести в Москве из-за “омикрона” &gt;&gt;По словам Проценко, подготовка системы здравоохранения началась еще до Нового года. К настоящему времени все врачи готовы, а койки развернуты, уточнил эксперт."Но это не значит, что нам надо расслабляться, потому что индекс контагиозности и скорость распространения "омикрона" гораздо выше, нежели у "дельты". Поэтому спасибо всем, кто носит маски", - заключил Проценко.Читайте также:Чем опасен бессимптомный "омикрон" - вирусолог &gt;&gt;
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Проценко заявил о важной особенности распространения омикрон-штамма

18:40 13.01.2022 (обновлено: 18:47 13.01.2022)
© REUTERS
 - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.01.2022
© REUTERS
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По словам Проценко, подготовка системы здравоохранения началась еще до Нового года. К настоящему времени все врачи готовы, а койки развернуты, уточнил медик.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Новым штаммом коронавируса "Омикрон" болеют не слишком тяжело, но скорость его распространения гораздо выше, поэтому не стоит расслабляться, заявил журналистам главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

По результатам наблюдения коллег, которые находятся в гуще событий "омикрона", они говорят, что болеют не слишком тяжело.

Денис Проценко
Главврач больницы № 40 в Коммунарке
Также медик отметил, что случаев стремительного ухудшения состояния, как с "дельтой", меньше.
Временные ограничения могут ввести в Москве из-за “омикрона” >>
По словам Проценко, подготовка системы здравоохранения началась еще до Нового года. К настоящему времени все врачи готовы, а койки развернуты, уточнил эксперт.
"Но это не значит, что нам надо расслабляться, потому что индекс контагиозности и скорость распространения "омикрона" гораздо выше, нежели у "дельты". Поэтому спасибо всем, кто носит маски", - заключил Проценко.
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