https://uz.sputniknews.ru/20220113/uzbekistan-prisoedinilsya-k-marrakeshskomu-dogovoru-chto-eto-znachit-22184050.html

Узбекистан присоединился к Марракешскому договору: что это значит

Узбекистан присоединился к Марракешскому договору: что это значит

Международный документ направлен на облегчение доступа лиц с нарушениями зрения к восприятию печатной информации.

2022-01-13T17:19+0500

2022-01-13T17:19+0500

2022-01-13T17:19+0500

общество

узбекистан

договор

зрение

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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Президент Узбекистана подписал постановление о присоединении страны к Марракешскому договору, сообщает пресс-служба Министерства юстиции республики.Документ был принят 27 июня 2013 года в Марракеше. Он направлен на облегчение доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями к восприятию печатной информации.Договор предусматривает стандартный набор ограничений и исключений в отношении авторских прав. Например, уполномоченным организациям разрешается воспроизводить, распространять и делать общедоступными уже опубликованные произведения в форматах, доступных для лиц с нарушениями зрения. Причем без согласия на то авторов и без выплаты им гонораров.Таким уполномоченным органом в Узбекистане назначено Агентство информации и массовых коммуникаций. На него же возлагается ответственность за реализацию договора.Выполнение обязательств, взятых Узбекистаном, возложено на Кабинет министров и руководителей соответствующих министерств и ведомств.Напомним, в мае 2020 года депутаты приняли закон "Об образовании". В законопроект внесено понятие инклюзивного образования, предусмотрено равное отношение ко всем детям, исключена дискриминация.Эксперты назвали его хорошим примером другим странам по части уделяемого внимания детям с особенностями развития. Ведь они также участвуют в спортивных соревнованиях занимаются творчеством и получают награды, в том числе от президента.Об этом, в частности, в середине декабря прошлого года рассказали делегаты форума "Инклюзия в спорте, культуре и туризме", прошедшем в Фергане. На мероприятии присутствовали местные специалисты в области инклюзии, а также гости из России – Санкт-Петербурга и Свердловской области.Многие из них сами люди с ограниченными возможностями здоровья. И именно они, в первую очередь, делились своими историями. Узнать о них побольше можно по этой ссылке."Я просто стал заниматься дайвингом" – три истории людей с ограниченными возможностями>>

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