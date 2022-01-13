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Узбекистан серьезно обеспокоен событиями в Казахстане — Мирзиёев
Узбекистан серьезно обеспокоен событиями в Казахстане — Мирзиёев
Президент Узбекистана затронул события в Казахстане в Совете безопасности страны и заявил, что в течение этих дней несколько раз говорил по телефону со своим казахским коллегой.
2022-01-13T19:11+0500
2022-01-13T19:12+0500
политика
узбекистан
казахстан
мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прокомментировал события, происходящие в соседней республике на расширенном заседании Совета безопасности страны.По словам главы государства, которые приводит в своем Telegram-канале его пресс-секретарь Шерзод Асадов, Узбекистан не может не беспокоить то, что происходит в братской республике.Глава государств отметил, что несколько раз в течение этих дней говорил по телефону со своим казахским коллегой и выразил ему поддержку в усилиях по обеспечению стабильности в стране.Также в четверг президент Узбекистана провел телефонный разговор с российским коллегой. Лидеры также выразили поддержку руководству Казахстана и отметили успешную миротворческую миссию ОДКБ.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".7 января он заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Накануне глава государства заявил, что ситуация в стране нормализовалась и миссия ОДКБ окончена. Миротворцы сворачивают операцию.
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узбекистан, казахстан, мирзиёев

Узбекистан серьезно обеспокоен событиями в Казахстане — Мирзиёев

19:11 13.01.2022 (обновлено: 19:12 13.01.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.01.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана затронул события в Казахстане в Совете безопасности страны и заявил, что в течение этих дней несколько раз говорил по телефону со своим казахским коллегой.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прокомментировал события, происходящие в соседней республике на расширенном заседании Совета безопасности страны.
По словам главы государства, которые приводит в своем Telegram-канале его пресс-секретарь Шерзод Асадов, Узбекистан не может не беспокоить то, что происходит в братской республике.
"Мы серьезно обеспокоены событиями последних дней, произошедшими в соседней и братской нам Республике Казахстан. Мы тысячелетиями живем бок о бок с народом Казахстана. Нас связывают общая история, традиции и культура. Наше будущее также тесно переплетено”, — сказал Мирзиёев.
Глава государств отметил, что несколько раз в течение этих дней говорил по телефону со своим казахским коллегой и выразил ему поддержку в усилиях по обеспечению стабильности в стране.
“Нет никаких сомнений, что мудрый казахстанский народ, прошедший в своей истории через многие тяжелые испытания, вскоре мужественно преодолеет эти трудные дни и выйдет из сложившейся ситуации еще более сильным и сплоченным", — сказал Мирзиёев.
Также в четверг президент Узбекистана провел телефонный разговор с российским коллегой. Лидеры также выразили поддержку руководству Казахстана и отметили успешную миротворческую миссию ОДКБ.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
7 января он заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Накануне глава государства заявил, что ситуация в стране нормализовалась и миссия ОДКБ окончена. Миротворцы сворачивают операцию.
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