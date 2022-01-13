https://uz.sputniknews.ru/20220113/v-almaty-prizemlilsya-pervyy-s-nachala-besporyadkov-grajdanskiy-samolet--video-22175140.html
В Алматы приземлился первый с начала беспорядков гражданский самолет — видео
В Алматы приземлился первый с начала беспорядков гражданский самолет — видео
Ранее комитет гражданской авиации (КГА) Казахстана сообщил, что алматинский аэропорт откроется 13 января.
2022-01-13T10:25+0500
2022-01-13T10:25+0500
2022-01-13T10:33+0500
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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В аэропорту Алматы приземлился первый гражданский борт с начала беспорядков в городе и введения режима чрезвычайного положения, передает РИА Новости.В настоящее время воздушную гавань охраняют военизированные подразделения.Ранее комитет гражданской авиации (КГА) Казахстана сообщил, что алматинский аэропорт откроется 13 января.В первые дни 2022 года в Казахстане начались протесты из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ. На митинг вышли жители Жанаозена и Актау. Затем массовые волнения возникли и в других городах, в частности в Алматы, где стали действовать мародеры, а боевики нападали на госучреждения.По решению властей в стране было введено чрезвычайное положение до 19 января. Согласно официальным данным, во время протестов ранения получили около тысячи человек. По уточненной информации, погибли 17 силовиков.Когда Uzbekistan Airways возобновит рейсы в Алматы >>Утром 5 января лидер страны Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании совета он обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности.Для нормализации обстановки ОДКБ приняла решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. Седьмого января президент заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Помимо этого, глава государства отметил, что все требования граждан, выраженные в мирных формах, были услышаны.
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казахстан, алматы
В Алматы приземлился первый с начала беспорядков гражданский самолет — видео
10:25 13.01.2022 (обновлено: 10:33 13.01.2022)
Ранее комитет гражданской авиации (КГА) Казахстана сообщил, что алматинский аэропорт откроется 13 января.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik.
В аэропорту Алматы приземлился первый гражданский борт с начала беспорядков в городе и введения режима чрезвычайного положения, передает РИА Новости
.
В настоящее время воздушную гавань охраняют военизированные подразделения.
Ранее комитет гражданской авиации (КГА) Казахстана сообщил, что алматинский аэропорт откроется 13 января.
В первые дни 2022 года в Казахстане начались протесты из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ. На митинг вышли жители Жанаозена и Актау. Затем массовые волнения возникли и в других городах, в частности в Алматы, где стали действовать мародеры, а боевики нападали на госучреждения.
По решению властей в стране было введено чрезвычайное положение до 19 января. Согласно официальным данным, во время протестов ранения получили около тысячи человек. По уточненной информации, погибли 17 силовиков.
Утром 5 января лидер страны Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании совета он обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности.
Для нормализации обстановки ОДКБ приняла решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. Седьмого января президент заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Помимо этого, глава государства отметил, что все требования граждан, выраженные в мирных формах, были услышаны.