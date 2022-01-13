https://uz.sputniknews.ru/20220113/kogda-uzbekistan-airways-vozobnovit-reysy-v-almaty-22173919.html

Когда Uzbekistan Airways возобновит рейсы в Алматы

Когда Uzbekistan Airways возобновит рейсы в Алматы

Из-за массовых беспорядков в Казахстане аэропорт был закрыт. Что происходит сейчас? Читайте в материале.

2022-01-13T09:35+0500

2022-01-13T09:35+0500

2022-01-13T09:37+0500

беспорядки в казахстане

авиакомпания uzbekistan airways

алматы

рейсы

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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways рассчитывает возобновить регулярные рейсы в Алматы с 15 января.Однако узбекская сторона пока не получила подтверждений.По его словам, рейсы в Актау и Актобе пока остаются закрытыми.Аэропорт Алматы возобновил работу утром 13 января, передает Sputnik Казахстан. Первые пассажиры полетели по маршруту Алматы — Нур-Султан.Аэропорт Алматы также принял в четверг первый международный рейс.Uzbekistan Airways с 8 по 13 января приостановила рейсы в казахстанские города – Алматы, Актау и Актобе, продолжив выполнять полеты между Ташкентом и Нур-Султаном.Ранее официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов сообщил, что составлены списки граждан, желающих вернуться в Узбекистан из Алматы ближайшими авиарейсами UzAirways.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.Токаев объявил о завершении миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане >>По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин >>Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Читайте также:Спокойно ли сейчас на узбекско-казахстанской границе >>Эксперт оценил слова Лукашенко про Узбекистан и "казахстанский" сценарий >>

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авиакомпания uzbekistan airways, алматы, рейсы