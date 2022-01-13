https://uz.sputniknews.ru/20220113/ya-byl-v-dupel-pyan-voditel-obstrelyannogo-silovikami-avto-priznal-vinu-22180598.html
"Я был в дупель пьян": водитель обстрелянного силовиками авто признал вину – видео
"Я был в дупель пьян": водитель обстрелянного силовиками авто признал вину – видео
Прокуратурой Юнусабадского района возбуждено уголовное дело по статье "Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг". Следствие продолжается.
2022-01-13T14:15+0500
2022-01-13T14:15+0500
2022-01-13T14:18+0500
общество
пьяный водитель
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ТАШКЕНТ, 13 янв – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов применили оружие против пьяного водителя Malibu, который пытался уйти от погони в столице, сообщает пресс-служба МВД. По данным госструктуры, инцидент произошел на улице Янги Шахар в Юнусабадском районе.Правоохранителям удалось принудительно остановить автомобиль и обезвредить владельца машины. Отмечается, что при применении оружия никто не пострадал."По улице Янгишахар Юнусабадского района на большой скорости двигалась машина Malibu без госномера. Я выехал на середину дороги и подал сигнал остановиться. Водитель не подчинился приказу. Я применил оружие в соответствии с нормативными требованиями МВД, чтобы нарушитель не поставил под угрозу жизни людей", — заявил сотрудник ГИБДД Эльшод Рахматов.В Ташкенте силовики обстреляли автомобиль на президентской трассе — видео >>Водитель признал свою вину. В настоящее время прокуратурой Юнусабадского района возбуждено уголовное дело по статье "Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг". "Я отправился в Бельдирсай. Пил водку. Пробыл четыре дня, а на пятый понял, что там дорого и я не смогу рассчитаться. У меня не было достаточно средств. Я приехал в Ташкент, чтобы взять деньги из своего магазина. Я приехал прямо домой. Несмотря на законные требования правоохранителей, я не остановился. Сожалею о том, что я сделал, это моя вина, я признаю это", — сказал водитель Malibu.Алламжонов предложил ужесточить наказание за пьяное вождение >>Теперь автонарушителя могут оштрафовать от 13,5 млн сумов до 27 млн сумов (от 50 до 100 БРВ). Также ему грозит ограничение или лишение свободы сроком от одного года до трех лет.
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пьяный водитель
"Я был в дупель пьян": водитель обстрелянного силовиками авто признал вину – видео
14:15 13.01.2022 (обновлено: 14:18 13.01.2022)
Прокуратурой Юнусабадского района возбуждено уголовное дело по статье "Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг". Следствие продолжается.
ТАШКЕНТ, 13 янв – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов применили оружие против пьяного водителя Malibu, который пытался уйти от погони в столице, сообщает пресс-служба МВД.
По данным госструктуры, инцидент произошел на улице Янги Шахар в Юнусабадском районе.
Правоохранителям удалось принудительно остановить автомобиль и обезвредить владельца машины. Отмечается, что при применении оружия никто не пострадал.
"По улице Янгишахар Юнусабадского района на большой скорости двигалась машина Malibu без госномера. Я выехал на середину дороги и подал сигнал остановиться. Водитель не подчинился приказу. Я применил оружие в соответствии с нормативными требованиями МВД, чтобы нарушитель не поставил под угрозу жизни людей", — заявил сотрудник ГИБДД Эльшод Рахматов.
Водитель признал свою вину. В настоящее время прокуратурой Юнусабадского района возбуждено уголовное дело по статье "Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг".
"Я отправился в Бельдирсай. Пил водку. Пробыл четыре дня, а на пятый понял, что там дорого и я не смогу рассчитаться. У меня не было достаточно средств. Я приехал в Ташкент, чтобы взять деньги из своего магазина. Я приехал прямо домой. Несмотря на законные требования правоохранителей, я не остановился. Сожалею о том, что я сделал, это моя вина, я признаю это", — сказал водитель Malibu.
Теперь автонарушителя могут оштрафовать от 13,5 млн сумов до 27 млн сумов (от 50 до 100 БРВ). Также ему грозит ограничение или лишение свободы сроком от одного года до трех лет.