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Гигантский флаг Узбекистана пронесли по улицам Ферганы — видео
Гигантский флаг Узбекистана пронесли по улицам Ферганы — видео
Размер флага превысил тысячу квадратных метров. Смотрите кадры с места событий.
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общество
узбекистан
фергана
флаг
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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Военнослужащие пронесли по улицам Ферганы гигантский флаг Узбекистана размером более тысячи квадратных метров.Всего в шествии поучаствовали более сотни десантников. Колонна растянулась на 10 километров. Военный парад приурочен ко Дню защитников Родины и 30-летию Вооруженных сил Узбекистана.Отметим, что праздник начался не без неожиданностей. Так, в Ташкенте сгорел военный автомобиль Национальной гвардии. Читайте также:В Ташкенте пройдет шествие в честь 30-летия Вооруженных сил &gt;&gt;Топ-10 фактов о Вооруженных силах Узбекистана &gt;&gt;
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Гигантский флаг Узбекистана пронесли по улицам Ферганы — видео

11:03 14.01.2022 (обновлено: 11:12 14.01.2022)
© AFP / LUIS ROBAYOФлаг РУз
Флаг РУз - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.01.2022
© AFP / LUIS ROBAYO
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Длина маршрута составила 10 километров. Как это было, смотрите в видео.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Военнослужащие пронесли по улицам Ферганы гигантский флаг Узбекистана размером более тысячи квадратных метров.
Всего в шествии поучаствовали более сотни десантников. Колонна растянулась на 10 километров.
Военный парад приурочен ко Дню защитников Родины и 30-летию Вооруженных сил Узбекистана.
Отметим, что праздник начался не без неожиданностей. Так, в Ташкенте сгорел военный автомобиль Национальной гвардии.
Читайте также:
В Ташкенте пройдет шествие в честь 30-летия Вооруженных сил >>
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