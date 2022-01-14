https://uz.sputniknews.ru/20220114/gigantskiy-flag-uzbekistana-pronesli-po-ulitsam-fergany--video-22193186.html

Гигантский флаг Узбекистана пронесли по улицам Ферганы — видео

Гигантский флаг Узбекистана пронесли по улицам Ферганы — видео

Размер флага превысил тысячу квадратных метров. Смотрите кадры с места событий.

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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Военнослужащие пронесли по улицам Ферганы гигантский флаг Узбекистана размером более тысячи квадратных метров.Всего в шествии поучаствовали более сотни десантников. Колонна растянулась на 10 километров. Военный парад приурочен ко Дню защитников Родины и 30-летию Вооруженных сил Узбекистана.Отметим, что праздник начался не без неожиданностей. Так, в Ташкенте сгорел военный автомобиль Национальной гвардии. Читайте также:В Ташкенте пройдет шествие в честь 30-летия Вооруженных сил >>Топ-10 фактов о Вооруженных силах Узбекистана >>

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