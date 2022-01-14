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Можно ли заразиться новым штаммом, будучи привитым "Спутником V" — Гинцбург
Можно ли заразиться новым штаммом, будучи привитым "Спутником V" — Гинцбург
Специалист рассказал, как переболел новым штаммом и как повлияла на течение болезни прививка.
2022-01-14T17:42+0500
2022-01-14T18:29+0500
в мире
коронавирус covid-19
штамм-омикрон
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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что был инфицирован "омикроном", но не болел, благодаря защите вакцины. Этот факт, по его словам, еще раз подтверждает, что вероятность заражения новым штаммом "омикрон" ниже у тех, кто привит "Спутником V"."Те, кто привит "Спутником", скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом "омикрон", и может быть, не узнают, что они переболели, пока не сдадут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на "омикроне". Что вот и я сделал, слетав за границу. Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к "омикрону" после поездки, я бы и не узнал, что был им инфицирован", — сказал Гинцбург.Он пояснил, что анализ крови после поездки показал очень высокие титры вируснетрализующих "омикрон"-антител.Новый штамм SARS-CoV-2 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом.Ранее он заявлял, что препаратом "Спутник V" можно ревакцинироваться бесконечное количество раз.Читайте также:В Турции зарегистрировали шесть случаев заражения "омикроном" &gt;&gt;Профессор Альтштейн об "омикроне" и конце пандемии COVID-19 — видео &gt;&gt;
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коронавирус covid-19, штамм-омикрон

Можно ли заразиться новым штаммом, будучи привитым "Спутником V" — Гинцбург

17:42 14.01.2022 (обновлено: 18:29 14.01.2022)
© Sputnik / Максим БогодвидВакцина Спутник V
Вакцина Спутник V - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.01.2022
© Sputnik / Максим Богодвид
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Специалист рассказал, как переболел новым штаммом и как повлияла на течение болезни прививка.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что был инфицирован "омикроном", но не болел, благодаря защите вакцины. Этот факт, по его словам, еще раз подтверждает, что вероятность заражения новым штаммом "омикрон" ниже у тех, кто привит "Спутником V".
"Те, кто привит "Спутником", скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом "омикрон", и может быть, не узнают, что они переболели, пока не сдадут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на "омикроне". Что вот и я сделал, слетав за границу. Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к "омикрону" после поездки, я бы и не узнал, что был им инфицирован", — сказал Гинцбург.
Он пояснил, что анализ крови после поездки показал очень высокие титры вируснетрализующих "омикрон"-антител.
Новый штамм SARS-CoV-2 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом.
Ранее он заявлял, что препаратом "Спутник V" можно ревакцинироваться бесконечное количество раз.

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